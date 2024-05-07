20 киноэффектов, которые "состарились" как хорошее вино

Визуальные эффекты — важная часть фильма, которая погружает в сцены и делает их ярче. С развитием технологий часть киноэффектов не выдерживает испытания временем и теряет актуальность... Но некоторые фильмы стареют, как хорошее вино, вместе с визуальными эффектами — их по-прежнему приятно смотреть, даже спустя 50 и более лет. В этой подборке пользователи сети поделились фильмами с визуальными эффектами, которые "состарились" красиво.
1. "Компьютерные щупальца Дейви Джонса. Эффект уже устарел, но выглядит до сих пор потрясающе!"
2. "Микс анимации и фильма в "Кто подставил кролика Роджера", а затем и других подобных фильмах. В своё время это было гениально, и остаётся гениальным"
4. "Парк юрского периода": эффекты хоть и устаревшие, но смотреть всё так же интересно, и захватывает
5. Фильм "Волшебник страны Оз" (1939) буквально установил стандарты, используемые в киноэффектах и сегодня
6. "Сцена с президентами США в фильме "Форрест Гамп" (1994), созданная командой VFX, всё ещё остаётся гениальной"
8. "Добавлю "Звёздные войны". Даже такие сцены, как, например, в зале заседаний Звезды Смерти, поражают. Насколько реалистичнее и современнее они выглядят по сравнению с кучей подобной фантастики того времени"
9. "Для меня "Космическая одиссея 2001 года" до сих пор не теряет своей актуальности, несмотря на устаревшие эффекты"
11. Эффекты из фильма "Нечто" тоже остаются гениальными - особенно знаменитая сцена с дефибриллятором
12. "Фильм "Назад в будущее" - это как изысканное вино с отборными киноэффектами. Даже сейчас приспособления Дока Брауна выглядят настолько реалистично, что буквально ожидаешь, что Марти выскочит из экрана и спросит: "Какой сейчас год?"
13. "Я бы добавил в этот список фильм "Полёт навигатора" (1986). До сих пор смотрю с удовольствием"
19. "В фильме "Гражданин Кейн" (1941) киноэффекты настолько хороши, что во время просмотра даже не замечаешь, что в нём больше SFX-кадров, чем в "Звездных войнах"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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НИХРЕНА НЕ УСТАРЕЛ!
Нет такого понятия "устаревший ЭФФЕКТ", есть понятие "устаревшая ГРАФИКА".
Спец и прочих эффектов должно быть в меру. А сейчас их суют везде где надо и не надо.
Ещё не много и актёрам будут платить за использование их лиц для сьёмок кина.
Чем какое-либо из современных поделок Марвела, где кроме графики нет НИЧЕГО.
Капец!
Автор, сам хоть понял, ЧТО написал?
Как "кукольный" может быть "CGI"? Реальный предмет с компьютерной графикой ровняешь?
Её можно обсуждать, но не осуждать.
Я СРАЗУ заметил подделку при ПЕРВОМ же просмотре.
Хотите увидеть реально гениальные подделки под старое время? Посмотрите российский филм "Оно" 1989 года. ВОТ ГДЕ КАЧЕСТВО обработки! Хрен там увидите подделку! Сделано за копейки, но НА СОВЕСТЬ!
Здесь ТОЛЬКО визуальные эффекты, основанные на аниматронике. Многие макеты до сих пор хранятся в музее для фанатов как экспонаты.
Компьютерная графика стала применяться ТОЛЬКО со второй части.