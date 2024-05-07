20 киноэффектов, которые "состарились" как хорошее вино

Визуальные эффекты — важная часть фильма, которая погружает в сцены и делает их ярче. С развитием технологий часть киноэффектов не выдерживает испытания временем и теряет актуальность... Но некоторые фильмы стареют, как хорошее вино, вместе с визуальными эффектами — их по-прежнему приятно смотреть, даже спустя 50 и более лет. В этой подборке пользователи сети поделились фильмами с визуальными эффектами, которые "состарились" красиво.