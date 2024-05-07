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20 киноэффектов, которые "состарились" как хорошее вино

20 киноэффектов, которые "состарились" как хорошее вино

Автор:
07 мая 2024 20:22
Сообщество : Кино
Метки: Разное   визуальные эффекты   интересное   кино   киноиндустрия   киноэффекты   старые фильмы   фильмы   фото   эффекты   
2018
21

Визуальные эффекты — важная часть фильма, которая погружает в сцены и делает их ярче. С развитием технологий часть киноэффектов не выдерживает испытания временем и теряет актуальность... Но некоторые фильмы стареют, как хорошее вино, вместе с визуальными эффектами — их по-прежнему приятно смотреть, даже спустя 50 и более лет. В этой подборке пользователи сети поделились фильмами с визуальными эффектами, которые "состарились" красиво.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   визуальные эффекты   интересное   кино   киноиндустрия   киноэффекты   старые фильмы   фильмы   фото   эффекты   
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29  комментариев
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
Комментарий к фото
"Эффект уже устарел...."
НИХРЕНА НЕ УСТАРЕЛ!
Нет такого понятия "устаревший ЭФФЕКТ", есть понятие "устаревшая ГРАФИКА".
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9k
perekrestok 14 минут назад
Если фильм хороший - то и спецэффекты будут прекрасными. Вот кто помнит фильм "Газонокосильщик"? Который вышел сразу почти после Теринатора2 и рекламировался как еще более крутой чем Терминатор2? Кто не помнит - посмотрите разок. Точно не впечатлит, но общая картина спецэффектов будет понятна.
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443
gvg 20 минут назад
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443
gvg 19 минут назад
Не стареющая (графика) классика
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0
PretorianLXVII 22 минуты назад
Помню, мне давали оригинальный диск Чужие, так в боксе, кроме DVD с фильмом, были ещё пластинки с THX-настройками и Behind the Scenes, где Кэмерон рассказывал про съёмки. Да там всё на аниматронике построено было!
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875
zu4ara 22 минуты назад
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18k
Вася 23 минуты назад
кстати, "жидкий металл" из терминатора как раз и был отработан на "полёте навигатора"
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2k
khvatich Полчаса назад
Посмотри. Сильно удивишься.
Ссылка youtu.be
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6k
TirAn 37 минут назад
Согласен с автором.
Спец и прочих эффектов должно быть в меру. А сейчас их суют везде где надо и не надо.
Ещё не много и актёрам будут платить за использование их лиц для сьёмок кина.
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11k
Zhora 51 минуту назад
Вообще не понятно, к чему тут устарел - не устарел? Эти фильмы от этого хуже не стали. Я лучше в 156-й раз посмотрю "Назад в Будущее", где компьютерной графики вообще нет.

Чем какое-либо из современных поделок Марвела, где кроме графики нет НИЧЕГО.
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3k
Звёздный странник 59 минут назад
Комментарий к фото
"...кукольный Йода из старых фильмов, и Йода, сделанный с помощью CGI..."
Капец!
Автор, сам хоть понял, ЧТО написал?
Как "кукольный" может быть "CGI"? Реальный предмет с компьютерной графикой ровняешь?
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12k
MPEG-8 Час назад
«Перспективное совмещение» (1940, реж. Ренков Н. С.).
Ссылка youtu.be
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3k
Звёздный странник Час назад
Комментарий к фото
В этом фильме я впервые увидел реалистичный эффект отрубания головы, когда жук крылом снёс голову десантника и тело мгновенно обмякло. Это было настолько правдоподоюно, что я потом реально два дня есть не мог, т.к. постоянно стояла эта сцена перед глазами.
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3k
Звёздный странник Час назад
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В этом плане даже сам Питер Джекое сказал: "Я превзошёл сам себя. По итогу, очень удивился, насколько могу перепрыгнуть свои возможности."
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3k
Звёздный странник Час назад
Комментарий к фото
А вот тут что-то в глаз попало.
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3k
Звёздный странник Час назад
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Данная франшиза уже неприкосновенна как Библия.
Её можно обсуждать, но не осуждать.
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3k
Звёздный странник Час назад
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Первая часть ЗВ вышла РОВНО через год после мего рождения. Так чтоя теперь в один день справляю лату выхода в свет себя и её. Да и пофиг что разница в год, важно что в ёё лет я впервые её увидел! А потом мне приснилось, что я увидел 10-ю часть ЗВ! И, СЪКА, почти через 50 лет это сбылось!
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3k
Звёздный странник Час назад
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А вот нихрена подобного!
Я СРАЗУ заметил подделку при ПЕРВОМ же просмотре.
Хотите увидеть реально гениальные подделки под старое время? Посмотрите российский филм "Оно" 1989 года. ВОТ ГДЕ КАЧЕСТВО обработки! Хрен там увидите подделку! Сделано за копейки, но НА СОВЕСТЬ!
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3k
Звёздный странник Час назад
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Стандарт установил советский режиссёр Павел Клушвнцев, благодаря которому Лукас снял "Звёздные войны", а Кемерон "Терминатора".
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3k
Звёздный странник Час назад
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В данном кадре НИ ГРАММА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ!
Здесь ТОЛЬКО визуальные эффекты, основанные на аниматронике. Многие макеты до сих пор хранятся в музее для фанатов как экспонаты.
Компьютерная графика стала применяться ТОЛЬКО со второй части.
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3k
Звёздный странник Час назад
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И ещё:
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
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Не тот кадр:
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1696 постов (1636 в горячем)

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