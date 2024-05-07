В российском селе напечатают на 3D-принтере самое высокое здание в мире

В татарском селе Мальбагуш в скором времени появится современный многофункциональный комплекс "Мелля", который построят при помощи технологии 3D-печати. Высота комплекса составит 9,85 метра, что сделает его самым высоким зданием в мире, напечатанным на 3D-принтере.

О планах строительства комплекса "Мелля" стало известно, что в конце лета прошлого года. Однако вчера появилась информация, что проект получил "зелёный свет" от Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре.