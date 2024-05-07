В российском селе напечатают на 3D-принтере самое высокое здание в мире

Его высота составит всего 10 метров, но выше пока нет.
В татарском селе Мальбагуш в скором времени появится современный многофункциональный комплекс "Мелля", который построят при помощи технологии 3D-печати. Высота комплекса составит 9,85 метра, что сделает его самым высоким зданием в мире, напечатанным на 3D-принтере.
О планах строительства комплекса "Мелля" стало известно, что в конце лета прошлого года. Однако вчера появилась информация, что проект получил "зелёный свет" от Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре.
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Согласно одобренной документации, в "Мелле" расположится культурный центр, спортивный комплекс и фельдшерско-акушерский пункт. В нем оборудуют технические, административные и коммерческие помещения. Сообщается, что подобные проекты собираются также реализовать в Иннополисе и Тетюшском районе Татарстана.
Известно, что в России по технологии 3D-печати возвели уже 80 домов. Строительные компании применяли 3D-принтеры при строительстве зданий в Татарстане, Калмыкии и на Кубани.
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10 лет назад (2014 год).
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На Хабре ранее уже публиковалась новость о том, что китайцы научились печатать недорогие дома при помощи 3D принтеров. Это не дворцы, понятное дело, но дома получаются вполне пригодными для жилья. А с учетом количества населения Китая, такая технология весьма востребована.
Так вот, на днях было опубликовано видео строительства, где можно видеть, что процесс создания дома весьма оригинален.
Стоит отметить, что стоимость создания такого домика составляет всего 4800 долларов, что по карману очень многим китайцам.