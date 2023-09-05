Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель

Пьяный актёр устроил дебош и только полицейские смогли его угомонить.
Алексей Панин* в представлении не нуждается. Он много чего заснял, находясь в России. И сказал немало - но уже когда покинул нашу страну.
А перебрался Алексей в Испанию - там Панин вёл мастер-классы по актёрскому мастерству и играл в спектакле «Скамейка». Недавно он дал интервью и признался, что там ему живётся совсем не так хорошо, как в России, но он не вернётся.
Алексей и здесь был известен эпатажными выходками с большим количеством алкоголя. Да и не только его. Теперь о нём узнали и за границей - актёра «приняли» за пьяный дебош в Эстонии. Вероятно, Панин приехал туда отдохнуть. Актёр явно перебрал и под утро ломился в дом к неизвестным людям - он решил, что его не пускают в отель. Свидетели сообщают, что он бил какую-то посуду (доказательств пока нет) и просил сигарету у приехавших силовиков.
Его отправили в вытрезвитель.
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Теперь актёра ждёт разбирательство. В первом варианте он отделается административным правонарушением и штрафом. А во втором - его депортируют в Россию. Здесь Панину грозит до 5 лет колонии по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».
*Алексей Панин признан иноагентом на территории России.
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А то строят из себя великомученников великоморальных.
Вот честно и без купюр - обычная мразота.
Сегодня, 5 сентября, к нам в редакцию поступил звонок с предложением выкупить видео того, как знаменитый российский актер Алексей Панин якобы дебоширит в двух отелях Таллинна: бьет посуду и кричит, а затем его уводит полиция. Но выкупать видео мы не стали, так как оно уже успело просочиться в Сеть.
Сегодня в Сети распространилась информация о том, что в Таллинне под утро был задержан приехавший в Эстонию бывший скандальный актер из России Алексей Панин. По словам звонившего к нам в редакцию человека, актер неадекватно вел себя в двух разных отелях нашей столицы.
«Видео не мое, оно было изначально у троих людей, которым было запрещено его распространять», - заявил звонивший.
Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила Elu24, что полиция взяла мужчину под стражу: «Причиной стало то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он испортил имущество, принадлежащее еще одному учреждению».
В полиции также сообщили порталу Limon.ee, что это был не единственный эпизод с участием скандального актера: «Полиция не арестовывала Алексея Панина и не доставляла его ни в отделение полиции, ни в вытрезвитель. Он был доставлен по месту временного проживания. О причинах следует спросить у него самого».
Совсем недавно мы писали о том, что у Алексея Панина случился припадок на границе в Нарве. Артист приехал в Эстонию на фестиваль. А так как Нарва, напомним, граничит с российским Ивангородом, Алексей не удержался от соблазна и рванул к пропускному пункту. Когда Панин оказался у забора, разделяющего страны, у него начался припадок.
Артист кидался на ограждение и вставал на колени у ворот. Знаменитости явно было очень весело. Довольна была и спутница артиста, которая записывала клоунаду на камеру мобильного.
В конце концов пограничники заметили паясничающего Панина. Увидев военнослужащих, артист поспешил убраться подальше от ворот. Алексей и его боевая подруга отправились «пить водку».
Актер Алексей Панин в том числе в эфире Limon LIVE заявлял о своей антивоенной позиции и поддержке Украины. Последние несколько лет Панин с дочерью проживает в Испании.