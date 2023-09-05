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Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель

Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель

Автор:
05 сентября 2023 15:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   алексей панин   алкоголь   вытрезвитель   дебош   депортация   задержание   полиция   эстония   
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Пьяный актёр устроил дебош и только полицейские смогли его угомонить.

Алексей Панин* в представлении не нуждается. Он много чего заснял, находясь в России. И сказал немало - но уже когда покинул нашу страну.

А перебрался Алексей в Испанию - там Панин вёл мастер-классы по актёрскому мастерству и играл в спектакле «Скамейка». Недавно он дал интервью и признался, что там ему живётся совсем не так хорошо, как в России, но он не вернётся.

Алексей и здесь был известен эпатажными выходками с большим количеством алкоголя. Да и не только его. Теперь о нём узнали и за границей - актёра «приняли» за пьяный дебош в Эстонии. Вероятно, Панин приехал туда отдохнуть. Актёр явно перебрал и под утро ломился в дом к неизвестным людям - он решил, что его не пускают в отель. Свидетели сообщают, что он бил какую-то посуду (доказательств пока нет) и просил сигарету у приехавших силовиков.

Его отправили в вытрезвитель.

Теперь актёра ждёт разбирательство. В первом варианте он отделается административным правонарушением и штрафом. А во втором - его депортируют в Россию. Здесь Панину грозит до 5 лет колонии по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

*Алексей Панин признан иноагентом на территории России.

Источник:

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Метки: Видео   алексей панин   алкоголь   вытрезвитель   дебош   депортация   задержание   полиция   эстония   
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24  комментария
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25k
Сибиряк Час назад
Ссылка coub.com
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105
Deist Biri 3 минуты назад
Это наверное фейк, не мог совесть нашей вселенной такое сделать.........
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7k
Slowly 7 минут назад
Начнём с того, что его не депортируют. Не совпадает с доктриной. А закончим тем, что не надо разгонять такого рода темы в угоду страстям.
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67k
Андрей 9 минут назад
Настолько пох, что даже неудобно.
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2k
Duke_kir 10 минут назад
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9k
Уретра Брежнева 21 минуту назад
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24k
sssss3 23 минуты назад
Годный портрет либероидного ублюдка.
А то строят из себя великомученников великоморальных.
Вот честно и без купюр - обычная мразота.
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
Говно- оно и в Эстонии говно.
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16k
Patmaz 39 минут назад
Полный текст статьи с эстонского новостного портала:

Сегодня, 5 сентября, к нам в редакцию поступил звонок с предложением выкупить видео того, как знаменитый российский актер Алексей Панин якобы дебоширит в двух отелях Таллинна: бьет посуду и кричит, а затем его уводит полиция. Но выкупать видео мы не стали, так как оно уже успело просочиться в Сеть.

Сегодня в Сети распространилась информация о том, что в Таллинне под утро был задержан приехавший в Эстонию бывший скандальный актер из России Алексей Панин. По словам звонившего к нам в редакцию человека, актер неадекватно вел себя в двух разных отелях нашей столицы.

«Видео не мое, оно было изначально у троих людей, которым было запрещено его распространять», - заявил звонивший.

Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила Elu24, что полиция взяла мужчину под стражу: «Причиной стало то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он испортил имущество, принадлежащее еще одному учреждению».

В полиции также сообщили порталу Limon.ee, что это был не единственный эпизод с участием скандального актера: «Полиция не арестовывала Алексея Панина и не доставляла его ни в отделение полиции, ни в вытрезвитель. Он был доставлен по месту временного проживания. О причинах следует спросить у него самого».

Совсем недавно мы писали о том, что у Алексея Панина случился припадок на границе в Нарве. Артист приехал в Эстонию на фестиваль. А так как Нарва, напомним, граничит с российским Ивангородом, Алексей не удержался от соблазна и рванул к пропускному пункту. Когда Панин оказался у забора, разделяющего страны, у него начался припадок.

Артист кидался на ограждение и вставал на колени у ворот. Знаменитости явно было очень весело. Довольна была и спутница артиста, которая записывала клоунаду на камеру мобильного.

В конце концов пограничники заметили паясничающего Панина. Увидев военнослужащих, артист поспешил убраться подальше от ворот. Алексей и его боевая подруга отправились «пить водку».

Актер Алексей Панин в том числе в эфире Limon LIVE заявлял о своей антивоенной позиции и поддержке Украины. Последние несколько лет Панин с дочерью проживает в Испании.
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530
ruslan d 55 минут назад
Еще не так давно за такое резали паспорт и ставили в черный список на получение визы ...
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50
vvv Час назад
Он еще кричал полицаям: Собаки, что от него слышать многократно обидней
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17k
Shtoppi Час назад
придурок конченый. пусть бы его там в чухне и изолировали в стационар, и залечили к х_ям.
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29k
Ваня Час назад
пусть депортируют, там уже повеселимся...
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15k
Kucher Час назад
Нафиг он тут не нужен! Пусть себе оставят.
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8k
Фельдъегерь Час назад
белочка
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76k
Viktor Час назад
Не в вытрезвитель, в дурку его надо было!
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36k
Опаньки Час назад
его надо было не в вытрезвитель, а в собачий приют
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
а ходил бы с ногой в жопе его б не арестовали
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