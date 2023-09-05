Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель

Алексей и здесь был известен эпатажными выходками с большим количеством алкоголя. Да и не только его. Теперь о нём узнали и за границей - актёра «приняли» за пьяный дебош в Эстонии. Вероятно, Панин приехал туда отдохнуть. Актёр явно перебрал и под утро ломился в дом к неизвестным людям - он решил, что его не пускают в отель. Свидетели сообщают, что он бил какую-то посуду (доказательств пока нет) и просил сигарету у приехавших силовиков.