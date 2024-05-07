Эволюция попрошаек

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Девушка ведет прямой эфир на ютубе, стоя в Бургер Кинге и кричит на мужика, что он жадный скуф, потому что пожалел бонусы для девушки.
Возможно, просить нужно было на психологическую помощь...
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