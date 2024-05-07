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Эволюция попрошаек

Эволюция попрошаек

Автор:
07 мая 2024 10:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   блогер   бургер кинг   жадный скуф   молодежь   неадекватная   подросток   попрошайка   
1558
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Девушка ведет прямой эфир на ютубе, стоя в Бургер Кинге и кричит на мужика, что он жадный скуф, потому что пожалел бонусы для девушки.

Возможно, просить нужно было на психологическую помощь...

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Метки: Видео   блогер   бургер кинг   жадный скуф   молодежь   неадекватная   подросток   попрошайка   
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14  комментариев
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2k
Ультратрахуил Час назад
Это не девушка, а _ёбище какое то, из дикого леса!
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558
Кристофер Робин 13 минут назад
Опять амнистия в клиниках для душевно больных?
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27
Maxim Zhuravlev 23 минуты назад
Когда отключили монетизацию
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59k
zloykoyot Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Uganda Полчаса назад
Ссылка youtu.be

она по ходу
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62k
dima423 37 минут назад
вот так выглядит типичный современный блогер-стример))
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24k
hebpat 54 минуты назад
да она мужик, а не баба
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25k
Shtoppi 55 минут назад
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5k
Наталья Час назад
Больной человек.
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7k
hhwost Час назад
страшная и на голову больная.
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Пи$дюлей для нее он пожалел, а не бонусов.
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17k
Kostick Час назад
мне показалось, что в конце она сожрать мобилу собиралась))
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3559 постов (3391 в горячем)

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