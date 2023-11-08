Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился

Свой отдых турист продолжит в местной тюрьме или в психиатрической лечебнице.
Российские туристы продолжают отжигать в курортном тайском городе Паттайя. Русскоязычный портал The Pattaya News сообщает, что вчера вечером на севере курортного тайского города полицейские задержали 23-летнего россиянина, который голым бродил по улице и без причины нападал на местных жителей.
На запечатлённых очевидцами кадрах видно, как обнажённый мужчина, громко матерясь на русском языке, бьёт в голову водителя скутера, который остановился на красный свет светофора.
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Неадекватного россиянина скрутили очевидцы. Понадобилось трое тайцев, чтобы удержать крупного мужчину до приезда полицейских. Задерживать его приехал усиленный отряд правоохранителей под руководством полковника Навина Сунхурата, начальника полицейского участка Банг-Ламунга, пишут местные СМИ.
Сотрудничать с полицейскими россиянин отказывался и продолжал материться и угрожать репортёрам и полицейским на русском языке, игнорируя обращения на тайском и английском.
Поскольку задержанный никак не успокаивался, его отвезли в больницу к психиатру, где один укольчик решил все проблемы. Отмечается, что личность мужчины в полиции раскрывать пока не будут. Это произойдёт после психиатрических экспертиз и анализа крови на предмет употребления наркотиков.
Россиянину грозит сразу несколько уголовных статей. Однако обвинения ему будут предъявлены после всех экспертиз.
Добавим, что днём ранее, 6 ноября, в той же Паттайе пьяный турист из России выпал из окна и угодил в больницу. К счастью, 37-летний Игорь Нечитайл рухнул на навес, который располагался на уровне второго этажа, и серьёзных травм не получил.
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