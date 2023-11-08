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Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился

Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился

Автор:
08 ноября 2023 13:13
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   дебош   задержание   нападение   неадекват   паттайя   россиянин   таиланд   
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Свой отдых турист продолжит в местной тюрьме или в психиатрической лечебнице.

Российские туристы продолжают отжигать в курортном тайском городе Паттайя. Русскоязычный портал The Pattaya News сообщает, что вчера вечером на севере курортного тайского города полицейские задержали 23-летнего россиянина, который голым бродил по улице и без причины нападал на местных жителей.


На запечатлённых очевидцами кадрах видно, как обнажённый мужчина, громко матерясь на русском языке, бьёт в голову водителя скутера, который остановился на красный свет светофора.

Неадекватного россиянина скрутили очевидцы. Понадобилось трое тайцев, чтобы удержать крупного мужчину до приезда полицейских. Задерживать его приехал усиленный отряд правоохранителей под руководством полковника Навина Сунхурата, начальника полицейского участка Банг-Ламунга, пишут местные СМИ.

Сотрудничать с полицейскими россиянин отказывался и продолжал материться и угрожать репортёрам и полицейским на русском языке, игнорируя обращения на тайском и английском.

Поскольку задержанный никак не успокаивался, его отвезли в больницу к психиатру, где один укольчик решил все проблемы. Отмечается, что личность мужчины в полиции раскрывать пока не будут. Это произойдёт после психиатрических экспертиз и анализа крови на предмет употребления наркотиков.

Россиянину грозит сразу несколько уголовных статей. Однако обвинения ему будут предъявлены после всех экспертиз.

Добавим, что днём ранее, 6 ноября, в той же Паттайе пьяный турист из России выпал из окна и угодил в больницу. К счастью, 37-летний Игорь Нечитайл рухнул на навес, который располагался на уровне второго этажа, и серьёзных травм не получил.

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Метки: Видео   дебош   задержание   нападение   неадекват   паттайя   россиянин   таиланд   
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5  комментариев
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Александр Маслов 37 минут назад
"Наверное, съел что-нибудь"
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zu4ara 41 секунду назад
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DVPET 7 минут назад
Засадите его там надолго. Нам обратно таких возвращать не надо!
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