Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился

Российские туристы продолжают отжигать в курортном тайском городе Паттайя. Русскоязычный портал The Pattaya News сообщает, что вчера вечером на севере курортного тайского города полицейские задержали 23-летнего россиянина, который голым бродил по улице и без причины нападал на местных жителей.





На запечатлённых очевидцами кадрах видно, как обнажённый мужчина, громко матерясь на русском языке, бьёт в голову водителя скутера, который остановился на красный свет светофора.