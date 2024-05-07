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4-летняя девочка на самокате попала под машину в Новосибирске

4-летняя девочка на самокате попала под машину в Новосибирске

Автор:
07 мая 2024 09:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   осторожно дети   пешехода сбили   самокат   
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Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска, утром 6 мая во дворе дома № 11 по улице Шевченко 44-летний водитель на Мерседесе сбил 4-летнюю девочку, которая выехала на самокате на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмами.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   осторожно дети   пешехода сбили   самокат   
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24  комментария
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62k
dima423 2 часа назад
Ну тут водителя оправдать сложно, хоть ребенок и выскочил внезапно...но так лететь по двору на машине это пздц...
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5k
SmartCat101 3 минуты назад
а хрена ли ты летел по двору? шумахер хренов
посадить водятла , однозначно!
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8k
Neo 13 минут назад
Здесь вина исключительно мамаши
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11k
Билли 48 минут назад
Водиле мерса надеюсь на кулаках в жесткой форме напомнили какая скорость движения должна быть в жилой зоне?
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9k
perekrestok 49 минут назад
Мамаша о чем думает? И водитель мерса чем думал? Всегда страшно ездить там, где могут выскочить из-за припаркованных машин. Мало того что могут быть неадекваты, так еще и автоподставщики могут появиться.
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194
Петр Петров Час назад
Водила туповат. Во всех дворах машины припаркованны, нужно понимать что ты не успеешь среагировать на такой скорости. Дети гуляют везде.
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2k
CAIIIKA1908 Час назад
Мамашка, конечно, тупорылая, но я бы по такой дороге не летел, независимо есть там знак жилая зона, или нет.
Видно же, что машины напаркованы, видимость нулевая и пешики ходят туда-сюда.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Зачем номер заретушировали?
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194
Петр Петров Оксид Бетона Час назад
Чтоб не зарЭзали
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1k
liveevil 2 часа назад
Мама-олень на дорогу вообще не смотрит и ребенка на самокате отправляет перед собой. И пофигу, что там машины ездят. "Умница".
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13k
Том Сойер 2 часа назад
1) Епанутая мамаша по сторонам вообще не смотрела, ещё и ребёнка впереди себя на самокате на дорогу отпустила.
2) С какой скоростью двигался водитель Мерса? Ведь там наверняка есть знак "Жилая зона", а автомобиль, по моему, двигался больше 20 км/ч.
Итог: Из-за несоблюдений элементарных правил безопасности мамашей и несоблюдением ПДД водителем Мерса - пострадал ребёнок.
(Я куею с таких вот мамаш и с таких водителей, такое ощущение, что мозг вообще отсутствует в черепной коробке)
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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