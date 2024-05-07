4-летняя девочка на самокате попала под машину в Новосибирске

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Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска, утром 6 мая во дворе дома № 11 по улице Шевченко 44-летний водитель на Мерседесе сбил 4-летнюю девочку, которая выехала на самокате на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмами.
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посадить водятла , однозначно!
Видно же, что машины напаркованы, видимость нулевая и пешики ходят туда-сюда.
2) С какой скоростью двигался водитель Мерса? Ведь там наверняка есть знак "Жилая зона", а автомобиль, по моему, двигался больше 20 км/ч.
Итог: Из-за несоблюдений элементарных правил безопасности мамашей и несоблюдением ПДД водителем Мерса - пострадал ребёнок.
(Я куею с таких вот мамаш и с таких водителей, такое ощущение, что мозг вообще отсутствует в черепной коробке)