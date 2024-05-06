"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках производителей и маркетологов

Производители не просто так едят свой хлеб: достаточно немного подумать - и можно готовить кошельки под большую прибыль. Пользователь Твиттера с ником дядя Бо предлагает перестать переплачивать за копеечные продукты со старым составом, но новым названием.

В числе таких - спреи для носа на основе солёной воды, соль для посудомойки, очистители сантехники и многое другое.