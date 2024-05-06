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"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках производителей и маркетологов

"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках производителей и маркетологов

Автор:
06 мая 2024 16:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Твиттер   маркетинг   переплата   покупатели   продавцы   товар   товары   тред   
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Многие продукты из аптек и супермаркетов - хорошо забытые старые вещи, которые обозвали новым именем и заставили поверить в его исключительные качества.

Производители не просто так едят свой хлеб: достаточно немного подумать - и можно готовить кошельки под большую прибыль. Пользователь Твиттера с ником дядя Бо предлагает перестать переплачивать за копеечные продукты со старым составом, но новым названием.


В числе таких - спреи для носа на основе солёной воды, соль для посудомойки, очистители сантехники и многое другое.


×

Спреи для носа -один из самых популярных аптечных товаров в сезон простуд. Его назначают и детям, и взрослым. А ведь по сути это просто физраствор.

Да и другие продукты - это обычные средства с новым именем и легендой о незаменимости.


Та же история с ополаскивателем для посуды, главным компонентом которого является лимонная кислота.

А если всё так, то зачем платить больше?

Источник:

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Метки: Твиттер   маркетинг   переплата   покупатели   продавцы   товар   товары   тред   
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6  комментариев
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26k
sssss3 8 минут назад
И в довершение - Сэкономленные с таким занудством и упёртостью 1000 рублей за целый год пропьём в баре за 20 минут.....
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18k
a_komolow 2 минуты назад
От изжоги сода ещё дешевле
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9k
Гвоздь 7 минут назад
а теперь попробуйте вот это всё доказать владельцу айфона.
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7k
Mixalych 14 минут назад
Брюлики- вот где чемпионы по наценке. Если бы не монополизация рынка, не огранщики с ювелирами, то за кусок углерода никто бы не давал таких денег.
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20k
Голос Вселенной Полчаса назад
Про водку категорически не согласен. На себе-любимом проверено много раз.
Попробуйте выкушать за вечер бутылку какой-нибудь Талки, Тундры или Пять Озер, против, скажем Петр Первый или Царской или Русский Стандарт... Под любую закуску.
Разница в цене - всего примерно полтора раза. А разница в самочувствии ночью и на утро - земля и небо просто! Я не знаю точно, почему так.
И это я не говорю про реально дорогую водку, поскольку обычно ее не пью. Те редкие несколько раз в год, когда нужно с кем-то хорошенько выпить, последние несколько лет обычно расхожусь Русским Стандартом.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2055 постов (2042 в горячем)

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