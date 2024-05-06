"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках производителей и маркетологов

Многие продукты из аптек и супермаркетов - хорошо забытые старые вещи, которые обозвали новым именем и заставили поверить в его исключительные качества.
Производители не просто так едят свой хлеб: достаточно немного подумать - и можно готовить кошельки под большую прибыль. Пользователь Твиттера с ником дядя Бо предлагает перестать переплачивать за копеечные продукты со старым составом, но новым названием.
В числе таких - спреи для носа на основе солёной воды, соль для посудомойки, очистители сантехники и многое другое.
Спреи для носа -один из самых популярных аптечных товаров в сезон простуд. Его назначают и детям, и взрослым. А ведь по сути это просто физраствор.
Да и другие продукты - это обычные средства с новым именем и легендой о незаменимости.
Та же история с ополаскивателем для посуды, главным компонентом которого является лимонная кислота.
А если всё так, то зачем платить больше?
Источник:
- Рыночная романтика, которую не в силах переплюнуть ни один магазин
- 15 шедевров маркетинга, которые зацепят каждого покупателя
- "Ищу жену на 2024 год": мужчины выкатили требования к будущим избранницам
- В Бразилии на покупателей обрушились стеллажи в супермаркете
- "Окей, Гугл!": пользователь сети создал тред о том, как искать информацию с помощью поисковика Google
Попробуйте выкушать за вечер бутылку какой-нибудь Талки, Тундры или Пять Озер, против, скажем Петр Первый или Царской или Русский Стандарт... Под любую закуску.
Разница в цене - всего примерно полтора раза. А разница в самочувствии ночью и на утро - земля и небо просто! Я не знаю точно, почему так.
И это я не говорю про реально дорогую водку, поскольку обычно ее не пью. Те редкие несколько раз в год, когда нужно с кем-то хорошенько выпить, последние несколько лет обычно расхожусь Русским Стандартом.