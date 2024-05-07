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Известный актёр боевиков выбрал себе забавный чехол для телефона

Известный актёр боевиков выбрал себе забавный чехол для телефона

Автор:
07 мая 2024 12:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Ма Дон Сок   Прикол   актёр   знаменитости   чехол   
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53-летний актер боевиков Ма Дон Сок ходит с чехлом Hello Kitty и никто не говорит ему что-то против.

Ничего необычного, просто повседневный чехол смартфона актёра Ма Дон Сока.

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Метки: Видео   Ма Дон Сок   Прикол   актёр   знаменитости   чехол   
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2  комментария
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Antonium 10 минут назад
Может ему дочь или внучка подарила. Да и вообще кому какое дело.
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3k
Дмитрий 23 минуты назад
А чего такого. Каждый сходит с ума по своему.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3940 постов (3935 в горячем)

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