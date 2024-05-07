Известный актёр боевиков выбрал себе забавный чехол для телефона

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53-летний актер боевиков Ма Дон Сок ходит с чехлом Hello Kitty и никто не говорит ему что-то против.
Ничего необычного, просто повседневный чехол смартфона актёра Ма Дон Сока.
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Метки: Видео Ма Дон Сок Прикол актёр знаменитости чехол
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