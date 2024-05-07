На видео попал кот, который попытался сбежать, но застрял в текстурах

1284
1
1
Это были самые длинные пару метров в его жизни.
Будучи привязанным поводком в супермаркете, он все же решил покинуть магазин. При этом его совершенно ничего не смущало, и он неторопливо, но уверенно шел к своей цели, напоминая того самого компьютерного персонажа, который застрял в текстурах.
Источник:
Ссылки по теме:
- Жрун: трапеза кота с необычного ракурса
- Кот и его личный лифт в виде ведра
- Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши
- «Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности
- Лежанка для котов в виде консервной банки
Новости партнёров
реклама