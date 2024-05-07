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На видео попал кот, который попытался сбежать, но застрял в текстурах

На видео попал кот, который попытался сбежать, но застрял в текстурах

Автор:
07 мая 2024 10:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   застрял в текстурах   кот   попытался сбежать   
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Это были самые длинные пару метров в его жизни.

Будучи привязанным поводком в супермаркете, он все же решил покинуть магазин. При этом его совершенно ничего не смущало, и он неторопливо, но уверенно шел к своей цели, напоминая того самого компьютерного персонажа, который застрял в текстурах.

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Метки: Видео   животные   забавно   застрял в текстурах   кот   попытался сбежать   
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26k
SolomonA 2 часа назад
Джексон со своей "лунной походкой" нервно курит в сторонке...
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11k
vasilykopkov 39 минут назад
Бюджетная беговая дорожка...
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Miralanim
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