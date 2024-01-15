Авиапассажир не стал садиться на своё место и оказался в отделе полиции

Почему его "приземлили" в отделе полиции россиянин так и не понял.
Очередной нетрезвый авиадебошир устроил представление на борту самолёта и поплатился. 48-летний уроженец Тольятти собирался лететь из Красноярска в Москву, без сучка и задоринки прошёл таможенный контроль и регистрацию, но оказавшись на борту, напрочь забыл, что находится не в маршрутке и плюхнулся в первое понравившееся кресло. Когда его попросили пересесть, мужчина устроил скандал и отказывался отдавать чужое кресло.
Спорил, матерился и размахивал руками мужчина около 10 минут, пока на борт не поднялись полицейские и не сняли его с рейса. Что мешало пассажиру занять своё место — непонятно. Причём непонятно и самому пассажиру, он так и не понял, за что привлекли к ответственности.
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Напомним, что 10 января стало известно об отстранении от должности генерального директора аэропорта Челябинска Виталия Кашина. Пьяный топ-менеджер на рейсе из Челябинска в Санкт-Петербург решил показать, кто там хозяин и устроил дебош. Информация о компрометирующем инциденте дошла до компании "Новапорт Холдинг", которая владеет большинством российских аэропортов, после чего Кашина попросили на выход.
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"прошёл таможенный контроль и регистрацию".
Красноярск - это в какой стране?
Покупка нового билета.
Норм наказание.
Хотелось бы чтоб к таким пассажирам по номеру паспорта коэффициент прибавлялся, как с ОСАГО.
Ну ничего, проспится, придёт в себя, полетит следующим рейсом. Надеюсь он там по пути не буянил и не заработал себе ничего сверху хулиганки и не сделал сам себе ещё хуже в плане ответственности за содеянное.
Потому что нация победителей, ну по крайней мере так российские СМИ говорят. А победители не могут ошибаться, где сел, там и моё
не интересен более .