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Авиапассажир не стал садиться на своё место и оказался в отделе полиции

Авиапассажир не стал садиться на своё место и оказался в отделе полиции

Автор:
15 января 2024 14:14
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Россия   алкоголь   дебош   задержание   красноярск   самолёт   
2769
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Почему его "приземлили" в отделе полиции россиянин так и не понял.

Очередной нетрезвый авиадебошир устроил представление на борту самолёта и поплатился. 48-летний уроженец Тольятти собирался лететь из Красноярска в Москву, без сучка и задоринки прошёл таможенный контроль и регистрацию, но оказавшись на борту, напрочь забыл, что находится не в маршрутке и плюхнулся в первое понравившееся кресло. Когда его попросили пересесть, мужчина устроил скандал и отказывался отдавать чужое кресло.


Спорил, матерился и размахивал руками мужчина около 10 минут, пока на борт не поднялись полицейские и не сняли его с рейса. Что мешало пассажиру занять своё место — непонятно. Причём непонятно и самому пассажиру, он так и не понял, за что привлекли к ответственности.

Напомним, что 10 января стало известно об отстранении от должности генерального директора аэропорта Челябинска Виталия Кашина. Пьяный топ-менеджер на рейсе из Челябинска в Санкт-Петербург решил показать, кто там хозяин и устроил дебош. Информация о компрометирующем инциденте дошла до компании "Новапорт Холдинг", которая владеет большинством российских аэропортов, после чего Кашина попросили на выход.

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Метки: Видео   Россия   алкоголь   дебош   задержание   красноярск   самолёт   
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27  комментариев
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89k
Доктор Джонс 2 часа назад
"собирался лететь из Красноярска в Москву"
"прошёл таможенный контроль и регистрацию".
Красноярск - это в какой стране?
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6k
alex 13 минут назад
дебил
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88
sioma08 14 минут назад
А почему морда этой обезьяны замазана??? Почему это животное не стесняется вести себя , как скотина, а рожу его показывать стыдятся?
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Штраф за хулиганку, потерянные деньги за билет, возможно, проблемы с работой из-за неявки.
Покупка нового билета.
Норм наказание.
Хотелось бы чтоб к таким пассажирам по номеру паспорта коэффициент прибавлялся, как с ОСАГО.
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5k
Харон Полчаса назад
Только за таможенный контроль МИНУС.
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41k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Думаю, он просто накидался в кафетерии перед вылетом, регистрацию ещё нормально прошёл. А вот в салоне самолёта, в тепле - его и разморило, вот и плюхнулся куда успел, не шибко реагировал на просьбы свалить на своё место, а после не вдупляет, что за претензии к нему.
Ну ничего, проспится, придёт в себя, полетит следующим рейсом. Надеюсь он там по пути не буянил и не заработал себе ничего сверху хулиганки и не сделал сам себе ещё хуже в плане ответственности за содеянное.
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24k
sanchesS80 54 минуты назад
"Пацаны не извиняются" ? Упоротый чувак. Ну ясно же что с рейса всё равно снимут. Зачем упираться до последнего?
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1k
Дмитрий 56 минут назад
Полет из Красноярска в Москву и таможенный контроль, это сильно.
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11k
Борис Карабанов Час назад
ПлОтит и имеет право!
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−18
lnf__2024 Час назад
Дмитрий 22 минуты назад "Он должен был задать один вопрос. И то только себе: По чем я такой дол....б?"
Потому что нация победителей, ну по крайней мере так российские СМИ говорят. А победители не могут ошибаться, где сел, там и моё
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10k
Дмитрий 2 часа назад
Он должен был задать один вопрос. И то только себе: По чем я такой дол....б?
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1k
александр ломовицкий 2 часа назад
времена сейчас такие что каждый возомнил себя царем, мыслителем и олигархом в одном лице .
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