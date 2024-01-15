Авиапассажир не стал садиться на своё место и оказался в отделе полиции

Очередной нетрезвый авиадебошир устроил представление на борту самолёта и поплатился. 48-летний уроженец Тольятти собирался лететь из Красноярска в Москву, без сучка и задоринки прошёл таможенный контроль и регистрацию, но оказавшись на борту, напрочь забыл, что находится не в маршрутке и плюхнулся в первое понравившееся кресло. Когда его попросили пересесть, мужчина устроил скандал и отказывался отдавать чужое кресло.

Спорил, матерился и размахивал руками мужчина около 10 минут, пока на борт не поднялись полицейские и не сняли его с рейса. Что мешало пассажиру занять своё место — непонятно. Причём непонятно и самому пассажиру, он так и не понял, за что привлекли к ответственности.