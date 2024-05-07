Забавный бой кота и руки хозяйки

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Домашний кот вступил в неравную схватку с рукой хозяйки. Кто же выйдет победителем?
Коротколапые котики, особенно толстые, выглядят невероятно забавно и умилительно. Только взгляните на пушистого героя этого видео, который решил вступить в схватку со «злой» рукой хозяйки.
Стиль боя этого смешного котофея можно назвать «боевая буханка», ведь он так похож на что-то мягкое, пухлое и прямоугольное, но при этом ловко и смело сражающееся с врагом. Забавный боевой хлебушек с лапками мгновенно покорил своими движениями сердца тысяч пользователей социальных сетей.
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