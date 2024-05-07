Забавный бой кота и руки хозяйки

Коротколапые котики, особенно толстые, выглядят невероятно забавно и умилительно. Только взгляните на пушистого героя этого видео, который решил вступить в схватку со «злой» рукой хозяйки.

Стиль боя этого смешного котофея можно назвать «боевая буханка», ведь он так похож на что-то мягкое, пухлое и прямоугольное, но при этом ловко и смело сражающееся с врагом. Забавный боевой хлебушек с лапками мгновенно покорил своими движениями сердца тысяч пользователей социальных сетей.