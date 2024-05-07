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Сообщество Без кота и жизнь не та 2354 поста • 514 подписчиков подписаться
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Забавный бой кота и руки хозяйки

Забавный бой кота и руки хозяйки

Автор:
07 мая 2024 07:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   
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Домашний кот вступил в неравную схватку с рукой хозяйки. Кто же выйдет победителем?

Коротколапые котики, особенно толстые, выглядят невероятно забавно и умилительно. Только взгляните на пушистого героя этого видео, который решил вступить в схватку со «злой» рукой хозяйки.

Стиль боя этого смешного котофея можно назвать «боевая буханка», ведь он так похож на что-то мягкое, пухлое и прямоугольное, но при этом ловко и смело сражающееся с врагом. Забавный боевой хлебушек с лапками мгновенно покорил своими движениями сердца тысяч пользователей социальных сетей.

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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   
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874
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 Час назад
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Забавный бой кота и руки хозяйки
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19
Konst126 Полчаса назад
Жалко таких кошек (породу).
Лапки короткие, никуда не достают.
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11k
Zhora Полчаса назад
Прикольный котэ! Дагестанская порода?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3652 поста (3566 в горячем)

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