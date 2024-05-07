Американские автодилеры удивили покупателей наценками на новые автомобили

Toyota Land Cruiser официально вернулся на американский рынок в феврале, когда концерн опубликовал локальные прайс-листы. Однако ограниченность поставок и дефицит автомобилей в наличии позволяют дилерам экспериментировать с ценами, устанавливая внушительные надбавки. По данным местной прессы, на днях впервые обнаружился экземпляр, оценённый дилером более чем в 100 тысяч долларов, то есть на 30 000 $ дороже официальной стоимости.



Автосалоны начали продавать Land Cruiser J250 с весомыми накрутками почти сразу после появления «живых» автомобилей, однако до нынешнего момента прибавки к официальной цене, как подсчитали журналисты, составляли от 15 до 21 тыс. долларов. Между тем один из представителей Toyota в штате Вирджиния выставил на продажу внедорожник в топовой модификации за 107 169 долларов при заводской цене 77 169 долларов с учётом налогов и стоимости доставки. Наценку уже назвали колоссальной, а поведение дилера — шокирующим.



Предполагается, что продавцы решили подзаработать, опираясь сразу на два фактора: возвращение культовой модели на местный рынок и общее нынешнее увлечение различными внедорожниками, обеспечившее, к примеру, успех Ford Bronco. В США официально продаётся соплатформенный Lexus GX, однако Land Cruiser, по сути, стал более бюджетной альтернативой, что тоже подогрело спрос на модель. По мнению экспертов, наценки вернутся к приемлемым размерам по мере насыщения рынка.



Примечательно, что на родине, в Японии, Land Cruiser J250 стоит заметно дешевле. За базовую версию там просят 5.2 млн иен (примерно 34 тыс. долларов), тогда как в США цены стартуют от 55.9 тыс. До известной степени расхождение может объясняться тем, что на домашнем рынке внедорожник предлагают с классическими атмосферными моторами или турбодизелем, тогда как за океаном Land Cruiser J250 доступен только как гибрид с бензиновым турбомотором 2.4.