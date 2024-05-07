FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12908 постов • 859 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Американские автодилеры удивили покупателей наценками на новые автомобили

Американские автодилеры удивили покупателей наценками на новые автомобили

Автор:
07 мая 2024 12:16
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   автосалон   дилер   машина   наценка   цены   
718
7
Многие почему-то думают, что только российские автодилеры наглеют и делают "накидки" к цене новых автомобилей. К сожалению, это проблем массовая, разница только в степени наглости. На этот раз отличились автодилеры из США, которые начали соревноваться между собой - кто больше накинет к цене новых внедорожников Toyota Land Cruiser.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   автосалон   дилер   машина   наценка   цены   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
SolomonA Полчаса назад
Докатились... Дизайн салона Тойоты содрали с Хавала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
NAVI 19 минут назад
идеально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1260 постов (1252 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29903



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган
После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Первый пилотируемый старт корабля Boeing Starliner
Первый пилотируемый старт корабля Boeing Starliner
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#Юмор#факты#аварии#кино#дети#нападение#скандал
#животные#история#автомобили#забавно#кот#авто аварии#фильм#кошка#инцидент#позитив
#Прикол#автомир#люди#полиция#ДТП#США#интересное#интересно#Автовсячина#Япония
Защищенный смартфон BL9000 Pro с тепловизионным изображением FLIR® и 5G Защищенный смартфон BL9000 Pro с тепловизионным изображением FLIR® и 5G Гроб на колёсиках оценили в 29 000 $ Гроб на колёсиках оценили в 29 000 $ В России появится новая дилерская сеть - Solaris. Названы официальные цены на автомобили В России появится новая дилерская сеть - Solaris. Названы официальные цены на автомобили В США автомобиль сдал экзамен и получил водительское удостоверение В США автомобиль сдал экзамен и получил водительское удостоверение В Нью-Йорке полиция начала применять блокираторы лобовых стёкол, но граждане уже научились с ними бороться В Нью-Йорке полиция начала применять блокираторы лобовых стёкол, но граждане уже научились с... Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать

На что жалуетесь?

Вернуться