Торнадо за секунды снёс здание

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В сети появились тревожные кадры, снятые на автомобильный регистратор. Торнадо за несколько секунд под ноль уничтожил здание. Инцидент произошёл в американском штате Небраска
В момент буйства стихии в здании находились десятки людей. К счастью, все выжили.
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