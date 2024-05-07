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Торнадо за секунды снёс здание

Торнадо за секунды снёс здание

Автор:
07 мая 2024 08:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Небраска   США   инцидент   люди   торнадо   
1725
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В сети появились тревожные кадры, снятые на автомобильный регистратор. Торнадо за несколько секунд под ноль уничтожил здание. Инцидент произошёл в американском штате Небраска

В момент буйства стихии в здании находились десятки людей. К счастью, все выжили.

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Метки: Видео   Небраска   США   инцидент   люди   торнадо   
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25  комментариев
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2k
max Час назад
америкосы, три поросёнка не читали, любят из соломы строить
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18k
Сергей 18 минут назад
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193
Миха 23 минуты назад
Штат пострадал от торнадо. Надо срочно помочь Украине!
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750
Ви Полчаса назад
Вот Гингема удивится, когда на нее целый торговый центр упадет
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8k
Oleg Полчаса назад
сарай он снёс. а не здание. машины даже не двинулись. так что и силы было нет нихера. Был ролик недавно от пендосов, из этой же серии, там они стояли в здоооооровом металлическом ангаре с открытыми воротами и через них прошло вот такое торнадо - внутри всё норм, а за открытыми воротами адов пздц... так что, если построено не из соломы или картона, всё нормально стоит.
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3k
Ежик Полчаса назад
Это не здание, это - палатка)
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212
ya da 40 минут назад
Из говна и палок понастроили
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25k
Shtoppi 40 минут назад
визуализация выражения "как ветром сдуло".
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11k
Сергей Попов 43 минуты назад
Из серии, как застройщику в одном месте построить два здания и получить за оба бабло по полной.
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3k
Егор 44 минуты назад
Без летящей коровы - нещитова!
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174
Самуил Маршак 50 минут назад
Из говна и палок соорудили?
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929k
А.Берестенко Час назад
Надо было больше кизяков использовать! Знаете, какой он прочный!
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
Здание или большую картонную коробку?
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13k
U55R Час назад
Это не здание, это конструкция из фанеры, реек и фольги. У них так всё принято строить, дешевле так.
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266
ГТА Форевер 2 часа назад
Принципы великих строителей Ниф-ниф и Наф-Наф живо!
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71k
doker 2 часа назад
Кто же так номера на автомобиле крепит?
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Вжух и снова поле, под застройку...
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3641 пост (3605 в горячем)

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