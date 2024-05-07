Молния ударила в жерло активного вулкана в Гватемале: атмосферное видео



На свете, пожалуй, нет ничего более могучего и устрашающего, чем силы природы. Смерчи, ураганы, шторм — человек бессилен перед этим. Однако стоит признать, что даже в этих опасных и порой разрушающих явлениях, есть своя необыкновенная и величественная красота.