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Молния ударила в жерло активного вулкана в Гватемале: атмосферное видео

Молния ударила в жерло активного вулкана в Гватемале: атмосферное видео

Автор:
07 мая 2024 11:03
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Гватемала   вулкан   жерло вулкана   красота   молния   природа   
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На свете, пожалуй, нет ничего более могучего и устрашающего, чем силы природы. Смерчи, ураганы, шторм — человек бессилен перед этим. Однако стоит признать, что даже в этих опасных и порой разрушающих явлениях, есть своя необыкновенная и величественная красота.

Например, на этом видео запечатлено попадание молнии в жерло извергающегося вулкана "Фуэго" в Гватемале. Людям посчастливилось увидеть это грандиозное зрелище на безопасном расстоянии и снять все на телефон. Впечатление от этого события у очевидцев наверняка останется на всю жизнь.



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Метки: Видео   Гватемала   вулкан   жерло вулкана   красота   молния   природа   
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3  комментария
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238
Krrsantan 39 минут назад
Мы люто , бешенно ничтожны перед силами природы..
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11k
Доктор Полчаса назад
Ого !
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9k
Гвоздь 2 часа назад
Зевс посрался с Гефестом, ничего необычного
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3560 постов (3391 в горячем)

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