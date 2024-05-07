Молния ударила в жерло активного вулкана в Гватемале: атмосферное видео

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На свете, пожалуй, нет ничего более могучего и устрашающего, чем силы природы. Смерчи, ураганы, шторм — человек бессилен перед этим. Однако стоит признать, что даже в этих опасных и порой разрушающих явлениях, есть своя необыкновенная и величественная красота.
Например, на этом видео запечатлено попадание молнии в жерло извергающегося вулкана "Фуэго" в Гватемале. Людям посчастливилось увидеть это грандиозное зрелище на безопасном расстоянии и снять все на телефон. Впечатление от этого события у очевидцев наверняка останется на всю жизнь.
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