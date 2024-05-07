"Молчи, женщина!": беременная жительница Люберец сделала замечание лихачу-маршрутчику - и нарвалась на оскорбления

Лихачи на общественном транспорте - настоящая угроза жизни пассажиров. Тем более страшно, когда водители не прислушиваются к замечаниям и творят на дорогах всякую дичь.

Беременная на большом сроке жительница Люберец ехала домой и страшно боялась за свою жизнь, т.к. маршрутчик гнал на большой скорости. Приходилось крепко держаться за кресло, чтобы не улететь в проход. Наконец, женщина решила сделать водителю замечание. Тот мгновенно рассвирепел и стал кричать на пассажирку, заставляя её замолчать.

Женщину поддержал мужчина, заявив, что маршрутчик-мусульманин ведёт себя некорректно. Это замечание еще больше озлобило водителя.