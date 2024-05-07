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"Молчи, женщина!": беременная жительница Люберец сделала замечание лихачу-маршрутчику - и нарвалась на оскорбления

"Молчи, женщина!": беременная жительница Люберец сделала замечание лихачу-маршрутчику - и нарвалась на оскорбления

Автор:
07 мая 2024 11:34
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Подмосковье   замечание   лихач   маршрутка   пассажиры   скандал   
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Водитель так круто поворачивал и разгонялся, что пассажиры вцеплялись в кресла, чтобы не упасть. Однако, по мнению маршрутчика, все должны были ехать молча.

Лихачи на общественном транспорте - настоящая угроза жизни пассажиров. Тем более страшно, когда водители не прислушиваются к замечаниям и творят на дорогах всякую дичь.


Беременная на большом сроке жительница Люберец ехала домой и страшно боялась за свою жизнь, т.к. маршрутчик гнал на большой скорости. Приходилось крепко держаться за кресло, чтобы не улететь в проход. Наконец, женщина решила сделать водителю замечание. Тот мгновенно рассвирепел и стал кричать на пассажирку, заставляя её замолчать.


Женщину поддержал мужчина, заявив, что маршрутчик-мусульманин ведёт себя некорректно. Это замечание еще больше озлобило водителя.



Сама пассажирка рассказывает, что кроме просьбы ехать более осторожно, она вообще претензий не высказывала, но, видимо, водителя разозлил сам факт, что какая-то женщина смеет подавать голос.


Неизвестно, откуда родом этот дикий водитель, но уж коли живешь и работаешь в России, следовало бы вести себя цивилизованно. Не так ли?

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Метки: Видео   Подмосковье   замечание   лихач   маршрутка   пассажиры   скандал   
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25  комментариев
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9k
Antonium Час назад
Необходимо посмотреть на статистику нарушений ПДД данного водителя и на законность его пребывания в РФ. Также необходимо определить его компетентность и профпригодность к работе с людьми.
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13k
geminisf 4 минуты назад
Последние три недели часто приходилось ездить на такси. Очень порадовало то обстоятельство, что не попалось ни одного иностранного "специалиста". Так же проводилось благоустройство во дворе силами водоканала. Тоже ни одного. Видимо без них всё-таки можно.
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1k
Kra 5 минут назад
он, судя по всему, ехал работать на стройке, а почему-то водит маршрутку...
На стройку его! Пусть бетон месит, как очень ценный специалист...
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1k
Михаил 15 минут назад
Пока не начнём самостоятельно отстаивать свои права, не позволять себя унижать, такое говно и будет творить что хочет... по факту - его не высылать нужно, он реально социально опасен! Такого ушлепка не вылечить, не снимать на мобилу и писать заяву на него надо, а откиздить монтировкой так, чтоп посрать сам не смог никогда в жизни!
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1k
Андрей Граф 19 минут назад
е.б.а.л.ь.н.и.к черножопу разбить в хлам, овцеёбы з.а.е.б.а.л.и эти тупые!
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145
Leo 20 минут назад
На первой остановке прописать лещей и за ухо вытащить на улицу из автобуса до приезда ГИБДД и ФМС
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145
Leo Михаил 7 минут назад
Ну, у меня тоже был не плохой вариант)
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13k
butata 20 минут назад
Обезьяна за рулём - смертельная опасность! Прав лишить! Домой в аул!
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40k
russger 23 минуты назад
Они как спецом нарываются на депортацию и ненависть к своему народу
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218
ya da 23 минуты назад
ПАТП сейчас и без одной руки на работу возьмут, лишь бы бабки заколачивал, могут наверное и настоящую макаку за руль посадить
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25k
sanchesS80 24 минуты назад
В Петербурге нафиг закрыли все маршрутки. Оставили только официальные автобусы. Сначала конечно был переходный период и были проблемы, но сейчас наладилось и даже начало нравится. Шакалья черного этого не стало, автобусы ездят гораздо спокойней, меньше нарушений ПДД, останавливаются где положено, а не где присралось. Автобусов стало больше - просто раньше их клиентов забирали маршрутчики.
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15k
кот базилий Полчаса назад
Дикая злобная чурка, он на родине своей на ишака ездил, у него и прав нет и знаний ПДД. Дикий абизиан везет людей.
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15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Шакал. Это же в аулах водить осла.. Сам бы лучше рот прикрыл
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21k
Женя Полчаса назад
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7k
Трям Полчаса назад
Черножопый назвал пароль для получения билета в родной кишлак!
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98k
Доктор Джонс 45 минут назад
Какой у него взгляд безумный...
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16k
Типа граф 46 минут назад
Всё , поедет мастурбек на родину .
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10k
Trenzel2003 50 минут назад
Писать в ГИБДД, писать агрегатору жалобы! Писать заявление в полицию, оскорбления и угроза жизни.
А вообще, пора гнать в зашей чурбанье из таксистов, маршрутчиков, водителей автобусов.
Ну или хотя бы ужесточать законодательство!
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258
Александр Вьюшков 51 минуту назад
Не маршрутчик ты нам, г...а ч.....пая.
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315
Эрик Картман 56 минут назад
В стране черные работают для черных, если пятерочек наполовину уменьшится россияне особо не пострадают, очередей не прибавится если вместе с пятерочками исчезнут и гастеры которые в них закупаются, то же с такси и с доставкой еды.
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9k
Alex Час назад
Гнида черножопая
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Schreibikus
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