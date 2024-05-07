"Молчи, женщина!": беременная жительница Люберец сделала замечание лихачу-маршрутчику - и нарвалась на оскорбления

Водитель так круто поворачивал и разгонялся, что пассажиры вцеплялись в кресла, чтобы не упасть. Однако, по мнению маршрутчика, все должны были ехать молча.
Лихачи на общественном транспорте - настоящая угроза жизни пассажиров. Тем более страшно, когда водители не прислушиваются к замечаниям и творят на дорогах всякую дичь.
Беременная на большом сроке жительница Люберец ехала домой и страшно боялась за свою жизнь, т.к. маршрутчик гнал на большой скорости. Приходилось крепко держаться за кресло, чтобы не улететь в проход. Наконец, женщина решила сделать водителю замечание. Тот мгновенно рассвирепел и стал кричать на пассажирку, заставляя её замолчать.
Женщину поддержал мужчина, заявив, что маршрутчик-мусульманин ведёт себя некорректно. Это замечание еще больше озлобило водителя.
Осторожно! Очень неприятный водитель!
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Сама пассажирка рассказывает, что кроме просьбы ехать более осторожно, она вообще претензий не высказывала, но, видимо, водителя разозлил сам факт, что какая-то женщина смеет подавать голос.
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Неизвестно, откуда родом этот дикий водитель, но уж коли живешь и работаешь в России, следовало бы вести себя цивилизованно. Не так ли?
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На стройку его! Пусть бетон месит, как очень ценный специалист...
А вообще, пора гнать в зашей чурбанье из таксистов, маршрутчиков, водителей автобусов.
Ну или хотя бы ужесточать законодательство!