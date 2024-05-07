Самокатчик сбил пешехода и попал на 2 000 000 рублей

В июле прошлого года в Санкт-Петербурге самокатчик сбил 65-летнюю женщину, выходившую из автобуса. В результате пострадавшая провела полгода в больнице с множественными переломами костей. Самокатчика признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118.1 УК). Теперь прокурор обратился в суд о взыскании с виновника компенсации морального вреда, материального ущерба и утраченного заработка почти на 2 000 000₽.

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