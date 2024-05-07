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Самокатчик сбил пешехода и попал на 2 000 000 рублей

Самокатчик сбил пешехода и попал на 2 000 000 рублей

Автор:
07 мая 2024 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Александр Шумский   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   решение суда   электросамокат   
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В июле прошлого года в Санкт-Петербурге самокатчик сбил 65-летнюю женщину, выходившую из автобуса. В результате пострадавшая провела полгода в больнице с множественными переломами костей. Самокатчика признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118.1 УК). Теперь прокурор обратился в суд о взыскании с виновника компенсации морального вреда, материального ущерба и утраченного заработка почти на 2 000 000₽.

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Метки: Александр Шумский   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   решение суда   электросамокат   
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15  комментариев
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62k
dima423 2 часа назад
Ну во первых пока еще не попал... Сомневаюсь что суд примет такое решение, максимум компенсация лечения)
И кстати интересно кем она работает что у нее в 65 лет (так то пенсионный возраст) утраченный заработок за пол года 2 ляма, и чего с таким заработком на автобусе ездит?
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25k
sanchesS80 Полчаса назад
"Теперь прокурор обратился в суд о взыскании с виновника компенсации морального вреда, материального ущерба и утраченного заработка"
Хм, а при чем тут прокурор? Мне всегда казалось что прокурор по уголовным делам работает, а по гражданским спорам (компенсация вреда) люди сами иски подают.
Не юрист конечно. Поясните
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11k
Доктор 42 минуты назад
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7k
Babangdida Час назад
А у Сидора двухколёсного есть такой актив, чтобы компенсировать ущерб? Надо бы всё эти прибамбасы признать средствами повышенной общественной опасности и управлять ими только после экзамена, госномера и приобретения страховки. И чтобы "не в обиде", обложить дорожным налогом.
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62k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
надо же самокатчик не смотался.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1454 поста (1475 в горячем)

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