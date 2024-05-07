Самокатчик сбил пешехода и попал на 2 000 000 рублей

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В июле прошлого года в Санкт-Петербурге самокатчик сбил 65-летнюю женщину, выходившую из автобуса. В результате пострадавшая провела полгода в больнице с множественными переломами костей. Самокатчика признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118.1 УК). Теперь прокурор обратился в суд о взыскании с виновника компенсации морального вреда, материального ущерба и утраченного заработка почти на 2 000 000₽.
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Метки: Александр Шумский Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили решение суда электросамокат
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И кстати интересно кем она работает что у нее в 65 лет (так то пенсионный возраст) утраченный заработок за пол года 2 ляма, и чего с таким заработком на автобусе ездит?
Хм, а при чем тут прокурор? Мне всегда казалось что прокурор по уголовным делам работает, а по гражданским спорам (компенсация вреда) люди сами иски подают.
Не юрист конечно. Поясните