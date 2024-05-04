"Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом

Местные жители говорят о регулярных стычках с ромалэ, после которых проблемы есть у всех, кроме цыган.
В Краснодарском крае есть целые станицы, где осели цыгане. Жить мирно они не умеют и регулярно кошмарят местное население. Недавно в сети засветилось видео, снятое в станице Старощербиновская еще в январе текущего года. В ролике можно наблюдать, как толпа цыган избивает мужчину и его спутницу, которая решила за него заступиться.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
"Нас били более 7 человек — бутылками, кулаками, ногами. Станичники их боятся", — пишет подписчица местного Телеграм-канала.
После того, как ролик перепостили многие паблики и каналы, щербиновцы стали жаловаться на беспредел, который творят золотозубые кочевники. Те, кто пишет заявление в МВД, получают угрозы от местных отморозков, которые, не стесняясь, заявляют, что в полиции у них всё схвачено, и пытаться найти правосудие - это навлечь на себя лишние проблемы,
Ненормативная лексика!
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Ненормативная лексика!
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Женщине, чьего сына избили, и вовсе глумливо заявили, что пусть радуется. Ведь могли и убить.
В ответ она призвала всех жителей Старощербиновской объединиться и написать письмо Бастрыкину, раз уж местная полиция не собирается действовать.
Некоторые жители области, отчаявшись найти управу на цыган в полиции, начали писать письма в редакцию газет.
«Добрый день. К вам обращаются жители станицы Старощербиновская. В нашей станице есть этническая банда. На постоянной основе избивают взрослых и детей. Полиция нам не помогает. Заводят уголовные дела, но потом их закрывают. И на это отвечают, что была проведена беседа с цыганами. Они сказали, что больше так не будут. Сначала избивают, потом запугивают. Лишь не многие осмеливаются писать на них заявление. Эта банда постоянно всем говорит, что им ничего не будет. Что у них в полиции покровитель, который их оберегает. Этим нелюдям наша администрация выдала жильё социальное. Не учителям и врачам, а им. Там люди просто в шоке, что творится в их доме», - цитирует обращение жителей издание "Блокнот"
Общественный резонанс после публикаций видео и сообщений с угрозами всё-таки возымел действие. В местном паблике в ВК сообщили, что по факту январской драки, в которой пострадали два человека, всё-таки возбуждены 2 уголовных дела.
"Подразделением дознания Отдела МВД России по Щербиновскому району в апреле текущего года возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью) и ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)."
Может, всё-таки удастся навести порядок в этой станице?
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А есть статистика, сколько там русских станичников, а сколько цыган? Неужели в этой станице 5 цыган на 1 русского?
1. Фашистскую - табор уходит в небо.
2. Англосаксонскую - с Томми.
Потому что очкошники. Сидят на фишках и перепечатывают западную нацистскую бредятину. А цыгане ссать хотели на эти картинки))
по мне так цыган, который хоть раз нарушил закон - подлежит немедленной ликвидации. и я абсолютно уверен, что после этого людей, ведущих цыганский образ жизни, в нашей стране не останется.