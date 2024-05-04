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"Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом

"Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом

Автор:
04 мая 2024 20:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   драка   избиение   краснодарский край   полиция   станица Старокущевская   цыгане   
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Местные жители говорят о регулярных стычках с ромалэ, после которых проблемы есть у всех, кроме цыган.

В Краснодарском крае есть целые станицы, где осели цыгане. Жить мирно они не умеют и регулярно кошмарят местное население. Недавно в сети засветилось видео, снятое в станице Старощербиновская еще в январе текущего года. В ролике можно наблюдать, как толпа цыган избивает мужчину и его спутницу, которая решила за него заступиться.



"Нас били более 7 человек — бутылками, кулаками, ногами. Станичники их боятся", — пишет подписчица местного Телеграм-канала.


После того, как ролик перепостили многие паблики и каналы, щербиновцы стали жаловаться на беспредел, который творят золотозубые кочевники. Те, кто пишет заявление в МВД, получают угрозы от местных отморозков, которые, не стесняясь, заявляют, что в полиции у них всё схвачено, и пытаться найти правосудие - это навлечь на себя лишние проблемы,



Женщине, чьего сына избили, и вовсе глумливо заявили, что пусть радуется. Ведь могли и убить.


В ответ она призвала всех жителей Старощербиновской объединиться и написать письмо Бастрыкину, раз уж местная полиция не собирается действовать.



Некоторые жители области, отчаявшись найти управу на цыган в полиции, начали писать письма в редакцию газет.


«Добрый день. К вам обращаются жители станицы Старощербиновская. В нашей станице есть этническая банда. На постоянной основе избивают взрослых и детей. Полиция нам не помогает. Заводят уголовные дела, но потом их закрывают. И на это отвечают, что была проведена беседа с цыганами. Они сказали, что больше так не будут. Сначала избивают, потом запугивают. Лишь не многие осмеливаются писать на них заявление. Эта банда постоянно всем говорит, что им ничего не будет. Что у них в полиции покровитель, который их оберегает. Этим нелюдям наша администрация выдала жильё социальное. Не учителям и врачам, а им. Там люди просто в шоке, что творится в их доме», - цитирует обращение жителей издание "Блокнот"



Общественный резонанс после публикаций видео и сообщений с угрозами всё-таки возымел действие. В местном паблике в ВК сообщили, что по факту январской драки, в которой пострадали два человека, всё-таки возбуждены 2 уголовных дела.


"Подразделением дознания Отдела МВД России по Щербиновскому району в апреле текущего года возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью) и ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)."


Может, всё-таки удастся навести порядок в этой станице?

Источник:

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Метки: Видео   драка   избиение   краснодарский край   полиция   станица Старокущевская   цыгане   
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32  комментария
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2k
Сергей 2 часа назад
Цыганам нужно пояснить что табор может уйти в небо...
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40k
Алексей 20 минут назад
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40k
russger Полчаса назад
Станичники их боятся (с).

А есть статистика, сколько там русских станичников, а сколько цыган? Неужели в этой станице 5 цыган на 1 русского?
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12k
harlamov Полчаса назад
Русские только и могут, что постить на фишках две картинки:
1. Фашистскую - табор уходит в небо.
2. Англосаксонскую - с Томми.
Потому что очкошники. Сидят на фишках и перепечатывают западную нацистскую бредятину. А цыгане ссать хотели на эти картинки))
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23
олег 46 минут назад
цыгане-биомусор.
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6k
Руслан 47 минут назад
С чумазыми и так всё понятно, но как же выбешивают продажные мусора
Твари конченные, трусливые, позорные, алчные твари! Таких давно пора на общую зону отправлять к уголовникам, чтобы кукарекали там без умолку.
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1k
Никитка 51 минуту назад
Цыган и всех кто покрывает их преступления за решетку
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12k
DumDum 51 минуту назад
Должно быть и третье. Что-то типа: "преступное бездействие".
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25k
Shtoppi Час назад
я считаю, что по факту цыганского бандитского беспредела и бездействия местных мусоров должны бы возбудиться граждане из СК и Прокуратуры РФ, и назначены соответствующие проверки на предмет коррупции, преступного сговора, попустительства и т. д. по списку.
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26
Alen Dales Час назад
Вставайте люди русские на бой с этими ромалами и земли у нас много, прикопать их поглубже. Главное собраться с оружием и никого не щадить.
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26
Alen Dales Час назад
Вставайте люди русские на бой с этими ромалами и земли у нас много, прикопать их поглубже. Главное собраться с оружием и никого не щадить.
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2k
Bobbus Час назад
В прокуратуру писать на бездействие меетов, да еще и проверить на предмет коррупции
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12k
Ligov Час назад
Страна потонула в коррупции. Странно что этому еще кто то удивляется.(
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21k
Robin Hood 2 часа назад
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11k
MakDag 2 часа назад
Кумовство и коррупция в станичных отделах полиции Кубани - притча во языцех, Кущевка тому наглядный пример. Искать защиты у них бесполезно. Жителям нужно объединиться и самим решить проблему.
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8k
rutt 2 часа назад
Умножить на ноль всю циганву
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9k
Jora Kyky(Kukunaher) 2 часа назад
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Schreibikus
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