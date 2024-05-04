"Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом





Общественный резонанс после публикаций видео и сообщений с угрозами всё-таки возымел действие. В местном паблике в ВК сообщили, что по факту январской драки, в которой пострадали два человека, всё-таки возбуждены 2 уголовных дела.





"Подразделением дознания Отдела МВД России по Щербиновскому району в апреле текущего года возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью) и ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)."





Может, всё-таки удастся навести порядок в этой станице?