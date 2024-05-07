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Кот поймал и задушил соседскую курицу. Чтобы избежать неприятностей и не привлекать к себе внимание полиции, пришлось выплатить 100 евро в компенсацию за ущерб.
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