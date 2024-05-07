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Сообщество Без кота и жизнь не та 2356 постов • 514 подписчиков подписаться
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Добытчик

Добытчик

Автор:
07 мая 2024 11:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   добытчик   животные   забавно   кот   курица   милота   
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Кот поймал и задушил соседскую курицу. Чтобы избежать неприятностей и не привлекать к себе внимание полиции, пришлось выплатить 100 евро в компенсацию за ущерб.

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Метки: Видео   добытчик   животные   забавно   кот   курица   милота   
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1M
Великий Немой 47 минут назад
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100k
7guest 9 минут назад
Живу в частном доме. Собака на днях принесла утку (собацюра породы веймаранер, охотничья). Обошёл весь квартал, хозяина утки не нашёл. В итоге стушили и с собакой поделились.
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13k
Б.Касторский Час назад
Инстинкты есть и у домашних животных, даже если он жирненький рыжий огромный кот. Почему бы и нет? Главное что вкусно!
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3560 постов (3391 в горячем)

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