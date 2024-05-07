Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной

«Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности

Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши

А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"

Кот порадовал своего хозяина массажем

Кот возмущен тем, что на часах уже 3 утра, а обслуживающая женщина ещё спит