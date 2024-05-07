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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
07 мая 2024 21:46
Метки: СССР   история   фото   
249
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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62k
hpgjzsorqzo4 6 часов назад
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
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31k
Сталкер 2 часа назад
"Девушка держит в руке жезл умелого милиционера".
)))

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31k
Сталкер 2 часа назад
Такими минут 20 назад отрезал уголок пакета со сметаной.


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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5442 поста (5435 в горячем)

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