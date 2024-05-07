Стрельба по деревьям и Стивен Сигал: в России прошла инаугурация президента

В Москве состоялась пятая инаугурация Владимира Путина.
7 мая в Москве прошла торжественная инаугурация Владимира Путина. Несмотря на то, что это уже пятая церемония в жизни Путина и каждый раз инаугурации продумывают до мелочей, на этот раз всё пошло не совсем по плану. Гости начали прибывать ещё за несколько часов до мероприятия. Среди гостей был Стивен Сигал.
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И Рамзан Кадыров. Также на церемонию прибыли дипломатические представители Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра.
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Среди гостей также был Патриарх Кирилл, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме них мероприятие посетили также тысячи других чиновников, дипломатов и приглашённых гостей. Журналисты пишут, что приехать на церемонию планировала и Бельгия, но сегодня утром представители страны отказались участвовать в мероприятии.
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Всего на инаугурацию Путина приглашены почти 2,6 тыс. человек, среди них есть дети погибших участников СВО.
Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку. В день инаугурации эта марка поступила в продажу: любой желающий может приобрести ее за 29 рублей, сообщает РИА Новости.
На трибуне Путин произнес присягу, текст которой не менялся вот уже несколько лет.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
После речи Путина раздался залп салюта из пушек ЗИС-3 под песню «Славься, Русь» на музыку Глинки. Во время прямой трансляции пользователи смогли увидеть, как из-за выстрела у дерева начали сыпаться сломанные ветви.
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После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка. Следующая часть мероприятия - молебен Патриарха Кирилла. После него Путин встретился в Кремле с Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич.
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