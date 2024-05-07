Стрельба по деревьям и Стивен Сигал: в России прошла инаугурация президента

7 мая в Москве прошла торжественная инаугурация Владимира Путина. Несмотря на то, что это уже пятая церемония в жизни Путина и каждый раз инаугурации продумывают до мелочей, на этот раз всё пошло не совсем по плану. Гости начали прибывать ещё за несколько часов до мероприятия. Среди гостей был Стивен Сигал.