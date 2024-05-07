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Наглый пернатый похититель

Наглый пернатый похититель

Автор:
07 мая 2024 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   гусь   гусёнок   животные   пеликан   повезло   птица   
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Любителей животных запечатлел пеликана, стащившего гусёнка. К счастью, похитителя вовремя заметила смотритель.

У малыша наверняка вся короткая жизнь пролетела перед глазами.

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Метки: Видео   гусь   гусёнок   животные   пеликан   повезло   птица   
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212
ya da Полчаса назад
Обед отобрали
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12k
zlopisec 13 минут назад
Теперь казнят на кухне?...
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2990 постов (2931 в горячем)

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