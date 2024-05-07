Наглый пернатый похититель

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Любителей животных запечатлел пеликана, стащившего гусёнка. К счастью, похитителя вовремя заметила смотритель.
У малыша наверняка вся короткая жизнь пролетела перед глазами.
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