Блогер повредил палец, когда тестировал на себе обновление Tesla Cybertruck

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Мужчина решил убедиться в безопасности багажника электромобиля Tesla CyberTruck. Герой видео проверил на себе функцию защиты от защемления. Результат его не порадовал.
Tesla недавно выпустила новое обновление программного обеспечения автомобиля, заявив, что улучшила систему обнаружения объектов. Блогер решил это проверить. После короткого теста мужчина сделал вывод, что функция защиты от защемления Tesla Cybertruck работает нестабильно и крышка багажника по-прежнему опасна.
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