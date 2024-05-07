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Блогер повредил палец, когда тестировал на себе обновление Tesla Cybertruck

Блогер повредил палец, когда тестировал на себе обновление Tesla Cybertruck

Автор:
07 мая 2024 10:54
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Видео   блогер   палец   тест   
1897
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Мужчина решил убедиться в безопасности багажника электромобиля Tesla CyberTruck. Герой видео проверил на себе функцию защиты от защемления. Результат его не порадовал.

Tesla недавно выпустила новое обновление программного обеспечения автомобиля, заявив, что улучшила систему обнаружения объектов. Блогер решил это проверить. После короткого теста мужчина сделал вывод, что функция защиты от защемления Tesla Cybertruck работает нестабильно и крышка багажника по-прежнему опасна.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Видео   блогер   палец   тест   
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19  комментариев
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35k
Korolev 2 часа назад
Надо было туда болт засунуть!..
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40k
russger 8 минут назад
Люди на столько отупели, что им нужна автоматическая защита от защемления. На унитаз ещё такую поставьте, а то писюн прижмёт -_-
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8k
Лещ 12 минут назад
У меня вообще багажник без электропривода и я эту крышку с размаху хлопаю, бу-бух и пальцы не прищемлял ни разу!! да и мысли небыло, чтоб совать его и крышку закрывать... Наверное со мной что0то не так.. Он бы ещё куй свой сунул туда...
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218
ya da 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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908
Macht 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
DumDum 41 минуту назад
"Не буду врать, я подумал, что останусь без пальца". Не буду врать, я на это надеялся.
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98k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Опрометчиво...
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392
_Vasiliy_ 45 минут назад
Не тот кончик совал... Вот бы контент был и подписчики повалили бы
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11k
Доктор 47 минут назад
Хер надо было совать
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5k
Stas Час назад
Палец трясется, потому что страшно от того, какой хозяин долб"№;б))
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4k
Feathery Час назад
Они случаем не родственники?

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45k
Aleks Час назад
Походу если Маск скажет, что жрать гавно это круто - тесладрочеры по всему миру начнут его жрать....
Аналогично с фанатами проукции Apple...
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8k
Neo 2 часа назад
На эту тему есть замечательная картинка
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Умные люди используют сосиску, а не палец суют!
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9k
Гвоздь 2 часа назад
"типичный блогер"
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3940 постов (3935 в горячем)

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