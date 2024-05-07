В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота

Стартап Pivotal начал продажи летательного аппарата за 190 000 долларов США. Поставки запланированы на июнь этого года. В стоимость включены обучение и прицеп для перевозки, и сам летательный аппарат, который может поднять человека весом не более 100 кг и ростом не выше 193 см.

0 Аппарат взлетает вертикально и может лететь со скоростью 100 км/ч на расстояние до 32 км на одном заряде. На случай непредвиденных обстоятельств есть баллистический парашют. Предусмотрена быстрая зарядка: за 75 минут она восстановит заряд с 20% до 100%.

Стартап Pivotal начал продажи летательного аппарата за 190 000 долларов США. Поставки запланированы на июнь этого года. В стоимость включены обучение и прицеп для перевозки, и сам летательный аппарат, который может поднять человека весом не более 100 кг и ростом не выше 193 см. 2024-05-07T14:36:17+03:00 Пропустить

Стартап Pivotal начал продажи летательного аппарата за 190 000 долларов США. Поставки запланированы на июнь этого года. В стоимость включены обучение и прицеп для перевозки, и сам летательный аппарат, который может поднять человека весом не более 100 кг и ростом не выше 193 см. 2024-05-07T14:36:17+03:00 Пропустить

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