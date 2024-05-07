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В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота

В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота

Автор:
07 мая 2024 14:36
Сообщество : Автомир
Метки: Helix   Pivotal   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   летательный аппарат   машина   
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Стартап Pivotal начал продажи летательного аппарата за 190 000 долларов США. Поставки запланированы на июнь этого года. В стоимость включены обучение и прицеп для перевозки, и сам летательный аппарат, который может поднять человека весом не более 100 кг и ростом не выше 193 см.
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Метки: Helix   Pivotal   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   летательный аппарат   машина   
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15  комментариев
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694
DuckTales Час назад
Сомнительно, что не нужна лицензия пилота + как получить разрешение на вылет и какими правилами регулируются полеты на этой штуке ?
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918
kan35 2 минуты назад
не дОлжно яйцу черному на небеса подниматься и как на твердь земную опираться на облаки, бесовское дело то
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32k
AzuveR 3 минуты назад
У меня ближайшее место для рыбалки,в 57 км от дома. А тут всего 32км. Не брать не буду.
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3k
Старожил 8 минут назад
Эх, не полетать мне на таком, даже если они у нас появятся.
Высоты боюсь
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3k
Роман 11 минут назад
Чё, мне одному понравилось?
Хорошая игрушка, только дорогая для обычного или даже для богаче обычного человека.
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3k
Сергей Викторович 14 минут назад
Выводить на американский рынок аппарат, рассчитанный на вес не более 100 кг? Ну такое себе...
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11k
vasilykopkov 19 минут назад
100 км/ч на расстояние до 32 км на одном заряде?
Смысл аппарата вообще? Как транспортное средство - никакое. Для развлечения - дороговато.
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15k
Иван Иваныч Полчаса назад
Не буду покупать, я более 100 кг.
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52k
Элек Мек 46 минут назад
Чем больше пилотов без лицензии - тем меньше пилотов без лицензии!
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79k
Viktor Час назад
Не, не буду брать - до фазенды (45 км) не долетит!
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24k
hebpat Час назад
Всё что касается пива, плохим быть не может
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Добрый Бабайка
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