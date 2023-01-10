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В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ

В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ

Автор:
10 января 2023 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: ВСУ   Крым   видео   задержание   лозунг   националистические высказывания   политика   полиция   
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Дамочки решили обозначить свою политическую позицию, "пометив" авто (причем, чужое) лозунгом украинских националистов. Спустя непродолжительное время обе были задержаны и имели весьма бледный вид.

8 января на территории автошколы в Феодосии проводилась пейнтбольная игра клуба "Барракуда".


Рядовое, в общем-то, мероприятие закончилось скандалом. Две его участницы на камеру написали маркером на заднем борту автомобиля «Слава ВСУ». После "подвиг" был выложен на личной странице одной из героинь и стал достоянием общественности.


Личности дамочек оперативно установили активисты. Одна из них оказалась школьным учителем, другая - предпринимателем.


А потом за дело взялась полиция, найдя также оператора, снявшего "подвиг" в пейнтбольном клубе. Теперь полиция проверит деятельность предпринимателя. Что касается школьного учителя, то есть информация об её увольнении. На всех троих также составлены соответствующие протоколы.

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Метки: ВСУ   Крым   видео   задержание   лозунг   националистические высказывания   политика   полиция   
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24  комментария
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6k
rutt Час назад
Депортация в хохлянд! Пусть там учат-предпринимательствуют. Чего сопли жуём с такими выродками, не пойму? Славишь дуркаину, ну так туда и дорога.
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−5
Илья 12 секунд назад
Судак - это же Крым! Девчулям видно очень плохо живется там. Пусть в солнечный Магадан приедут, глядишь поумнеют.
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852
Егор Таракановский 18 секунд назад
Блин, как по мне , чисто по семейному, надо было выдать отрезвляющие пи/здюля!
Позор и забвение , таким псевдо героиням!
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230
zolotoman 14 минут назад
для таких только стерилизация и депортация на окраину
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29k
Владимир 19 минут назад
Вот что характерно, у всех этих хэроев страстное желание изгадить исключительно чужую собственность. Или общественную, что в принципе то же самое. Ну хочется тебе, намалюй себе на лбу что нибудь про вфу или член нарисуй, и ходи, гордись..
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29k
Григорий 20 минут назад
Совсем простой вопрос этим дурам: ну ладно, что слава Украине, но вы назовите 4-5 героев? Желательно из нашего столетия. Вдруг не вспонят ни одного. Или вспомнят како-нить Бандеру, что свалил из страны и спокойно проживал 15 лет в Мюнхене. Мега герой, за свою страну удобнее всего из Майами-Лондонов воевать, это всем известно.
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40
Lera Kudrjavtseva Григорий Минуту назад
---, но вы назовите 4-5 героев---
____________________
Легко любой образованный человек назовёт. Например, Семен Тимошенко, Иван Черняховский, Родион Малиновский, Иван Кожедуб и т.д. Множество их.
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7k
tamin Полчаса назад
Долго еще всякую мразь будем выкорчевывать
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2k
Walther Полчаса назад
В страшное время живем, соцсети многим уже мозги заменили!
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1k
Stargazer Полчаса назад
вижу политоту на фишках - автоматически ставлю минуса
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9k
Игорь Полчаса назад
особь, не обремененная интеллектом
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6k
Vladimir 51 минуту назад
Прочитал много пожеланий этим двум дурочкам. Наказание им пусть определяет суд, но при одном условии - стерилизовать обоих, чтоб не плодились. На Земле и так хватает идиотов.
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7k
Axel 52 минуты назад
Чемодан, вокзал и "привет великая и могучая окраина!"
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8k
Борис Карабанов Час назад
А чё такого противозаконного? Учитель же в своё личное время это сделала! УК РФ не нарушала.
Так ведь?
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3k
sers Час назад
Компашку всю пеинтбольную допросить.
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3k
sers Час назад
Замена тем кто из ИК ушли на фронт а не протоколы. В тайгу снег убирать. Там они научаться родину любить.
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7k
Том Сойер Час назад
Шлюх этих - на хор, в любую тюрьму на пару суток, чтобы из камеру в камеру передавали. Оператора - на бутылку посадить. А потом, пинком под жопу - в так любимую ими какляндию.

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