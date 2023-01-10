В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ

А потом за дело взялась полиция, найдя также оператора, снявшего "подвиг" в пейнтбольном клубе. Теперь полиция проверит деятельность предпринимателя. Что касается школьного учителя, то есть информация об её увольнении. На всех троих также составлены соответствующие протоколы.