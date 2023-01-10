В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ

Дамочки решили обозначить свою политическую позицию, "пометив" авто (причем, чужое) лозунгом украинских националистов. Спустя непродолжительное время обе были задержаны и имели весьма бледный вид.
8 января на территории автошколы в Феодосии проводилась пейнтбольная игра клуба "Барракуда".
Рядовое, в общем-то, мероприятие закончилось скандалом. Две его участницы на камеру написали маркером на заднем борту автомобиля «Слава ВСУ». После "подвиг" был выложен на личной странице одной из героинь и стал достоянием общественности.
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Личности дамочек оперативно установили активисты. Одна из них оказалась школьным учителем, другая - предпринимателем.
А потом за дело взялась полиция, найдя также оператора, снявшего "подвиг" в пейнтбольном клубе. Теперь полиция проверит деятельность предпринимателя. Что касается школьного учителя, то есть информация об её увольнении. На всех троих также составлены соответствующие протоколы.
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Позор и забвение , таким псевдо героиням!
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Легко любой образованный человек назовёт. Например, Семен Тимошенко, Иван Черняховский, Родион Малиновский, Иван Кожедуб и т.д. Множество их.
Так ведь?