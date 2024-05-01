"Здесь зарыто ворьё": неизвестные осквернили братскую могилу группы Дятлова в Екатеринбурге

Полиция уже ищет вандалов.
На Михайловском кладбище в Екатеринбурге неизвестные осквернили памятник на могиле печально известной тургруппы Игоря Дятлова. Об этом сообщил местный историк и археолог Николай Неуймин, который первым заметил изуродованный памятник на могиле "дятловцев".
Он рассказал, что вандалы разбили табличку с фотографией участника группы Семёна Золотарёва, а задняя часть памятника исписали шизофреническими надписями и рисунками.
"Навещал 30 апреля могилы родственников и заметил, что памятник „дятловцев“ подвергся осквернению. Какой то невменяемый обезобразил фото изображение Семена Золотарёва, нанеся множественные удары тупым и твёрдым предметом по металлокерамическому овалу и фактически уничтожил его. Но этого вандалу или вандалам показалось мало и они изрисовали (шизофреничными рисунками и текстом) всю нижнюю часть памятника с обратной стороны. Кроме того с верхней части обелиска исчезла металлическая эмблема УПИ. Екатеринбург город бесов?», — написал он.", — рассказал историк.
Сообщается, что после появления информации об осквернении памятника на могиле группы Дятлова местная полиция начала проверку.
"Информация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции №1 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к инциденту, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение", — сообщили в местном полицейском главке.
Краевед Неймулин предположил, что табличку с фотографией Золотарёва разбили неспроста. Существует конспирологическая теория, согласно которой Золотарёв был шпионом, работавшим либо на КГБ, либо на спецслужбы фашисткой Германии, либо на ФБР. Сторонники этой теории считают, что в гибели тургруппы Дятлова виноват Золотарёв.
"Явно этот псих уверовал, что Золотарёв виновен в гибели дятловцев", — добавил Неймулин.
Источник:
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причину для нормального человека, даже очень плохого, представить не могу.
С Ельцин-центром перепутал наверное)
И шизиков так прёт , так прёт.
И от чудасчеств их ,
Охеревает уж народ ...
Сколько бредовых версий не читал, такую ещё не видел о_0
К тому же неаккуратен (или торопился), т.к. слово "ВОЗМЕЗДИЕ" не вписал как надо, ошибся с интервалами между букв.
И что-то в чертах рисунка намекает, что это - девушка. не знаю, может, сердечки или стиль буквы "Л".
Но это всего лишь субъективные догадки. Вероятно я сильно ошибаюсь.
- а может тот, кто писал, знает истинную причину смерти этих туристов?
В деле, к примеру, упоминается священная гора народа манси. Накосячили что-нибудь и получили самосуд от местных, а их чуть ли не героями выставили.
Короче еще сто лет разбираться будут, пока правда САМА не всплывёт.
Судя по завитушкам и рисунку - это был шизофреник.
По времени будут столько же искать вандалов..как и гибель этой группы?