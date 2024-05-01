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"Здесь зарыто ворьё": неизвестные осквернили братскую могилу группы Дятлова в Екатеринбурге

"Здесь зарыто ворьё": неизвестные осквернили братскую могилу группы Дятлова в Екатеринбурге

Автор:
01 мая 2024 18:50
Сообщество : Криминал
Метки: вандалы   группа дятлова   кладбище   могила   осквернение   памятник   полиция   
2724
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Полиция уже ищет вандалов.

На Михайловском кладбище в Екатеринбурге неизвестные осквернили памятник на могиле печально известной тургруппы Игоря Дятлова. Об этом сообщил местный историк и археолог Николай Неуймин, который первым заметил изуродованный памятник на могиле "дятловцев".


Он рассказал, что вандалы разбили табличку с фотографией участника группы Семёна Золотарёва, а задняя часть памятника исписали шизофреническими надписями и рисунками.

"Навещал 30 апреля могилы родственников и заметил, что памятник „дятловцев“ подвергся осквернению. Какой то невменяемый обезобразил фото изображение Семена Золотарёва, нанеся множественные удары тупым и твёрдым предметом по металлокерамическому овалу и фактически уничтожил его. Но этого вандалу или вандалам показалось мало и они изрисовали (шизофреничными рисунками и текстом) всю нижнюю часть памятника с обратной стороны. Кроме того с верхней части обелиска исчезла металлическая эмблема УПИ. Екатеринбург город бесов?», — написал он.", — рассказал историк.

Сообщается, что после появления информации об осквернении памятника на могиле группы Дятлова местная полиция начала проверку.


"Информация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции №1 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к инциденту, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение", — сообщили в местном полицейском главке.

Краевед Неймулин предположил, что табличку с фотографией Золотарёва разбили неспроста. Существует конспирологическая теория, согласно которой Золотарёв был шпионом, работавшим либо на КГБ, либо на спецслужбы фашисткой Германии, либо на ФБР. Сторонники этой теории считают, что в гибели тургруппы Дятлова виноват Золотарёв.

"Явно этот псих уверовал, что Золотарёв виновен в гибели дятловцев", — добавил Неймулин.

Источник:

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Метки: вандалы   группа дятлова   кладбище   могила   осквернение   памятник   полиция   
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14  комментариев
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7k
hhwost 2 часа назад
сумашедший, скорее всего. или обдолбанный.
причину для нормального человека, даже очень плохого, представить не могу.
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5k
Максим Макашев 9 секунд назад
Полиция уже ищет вандалов.
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12k
harlamov 15 минут назад
“Здесь зарыто вообще"
С Ельцин-центром перепутал наверное)
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2k
Александр Шевченко 23 минуты назад
Весна идёт, весна идёт,
И шизиков так прёт , так прёт.
И от чудасчеств их ,
Охеревает уж народ ...
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40k
russger Полчаса назад
"Существует конспирологическая теория, согласно которой Золотарёв был шпионом, работавшим либо на КГБ, либо на спецслужбы фашисткой Германии, либо на ФБР. Сторонники этой теории считают, что в смерти тургруппы Дятлова виноват Золотарёв"

Сколько бредовых версий не читал, такую ещё не видел о_0
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3k
Звёздный странник 59 минут назад
Судя по стилистике букв - в сиде спиралей и молний, складывается ощущение, что вандал не старше 20 лет. Какие-то подростковые замашки в рисунках.
К тому же неаккуратен (или торопился), т.к. слово "ВОЗМЕЗДИЕ" не вписал как надо, ошибся с интервалами между букв.
И что-то в чертах рисунка намекает, что это - девушка. не знаю, может, сердечки или стиль буквы "Л".
Но это всего лишь субъективные догадки. Вероятно я сильно ошибаюсь.
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40k
Алексей Час назад
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20k
Bill Час назад
Начитаются всяких коспирологических теорий, типа, про масонов, обдолбятся и..
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16k
Ёшкин кот Час назад
Ждем у Андрея Малахова на шоу "Пусть говорят". Кто осквернил памятник дятловцев? (Далее протяжно так) Воооот они.
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55k
Опиум для народа Час назад
"Здесь зарыто ворьё"...
- а может тот, кто писал, знает истинную причину смерти этих туристов?
В деле, к примеру, упоминается священная гора народа манси. Накосячили что-нибудь и получили самосуд от местных, а их чуть ли не героями выставили.
Короче еще сто лет разбираться будут, пока правда САМА не всплывёт.
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146k
parallax 2 часа назад
Больные ублюдки. Таких только в биореактор.
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311
w 2 часа назад
Не "зарыто", а "задрото".

Судя по завитушкам и рисунку - это был шизофреник.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
местная полиция начала проверку.

По времени будут столько же искать вандалов..как и гибель этой группы?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2052 поста (2058 в горячем)
Лесник
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