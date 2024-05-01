"Здесь зарыто ворьё": неизвестные осквернили братскую могилу группы Дятлова в Екатеринбурге

На Михайловском кладбище в Екатеринбурге неизвестные осквернили памятник на могиле печально известной тургруппы Игоря Дятлова. Об этом сообщил местный историк и археолог Николай Неуймин, который первым заметил изуродованный памятник на могиле "дятловцев".





Он рассказал, что вандалы разбили табличку с фотографией участника группы Семёна Золотарёва, а задняя часть памятника исписали шизофреническими надписями и рисунками.



