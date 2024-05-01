На конезаводе в Ставрополье заморили голодом полсотни лошадей

Полсотни лошадей погибли от голода на конезаводе в Ставропольском крае. Тревогу забили работники предприятия, прислав зоозащитникам кадры с трупами животных, разбросанными по территории.
Cтавропольский конезавод избавился от десятка лошадей, которых заморили голодом. В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры сжигания погибших животных.
Как сообщили зооволонтеры, к ним поступила информация от работников СПКА племконзавода «Ставропольский», находящегося в Александровском округе, о критическом состоянии лошадей.
Волонтер Ирина отметила, что проблемы на конзаводе возникли еще в 2016 году, когда предприятие пытались снести вместе с лошадьми, но его удалось отстоять инициативной группе. При этом хозяин завода отказывается продавать животных и тогда, восемь лет назад, пообещал сохранить их.
Но спустя почти 8 лет тревогу вновь забили работники предприятия, присылая кадры с трупами животных, разбросанными по территории.
По данным местных СМИ, владеет конным заводом бизнесмен родом из Сирии, имеющий российское гражданство.
Зооволонтеры посетили СПКА племконзавод «Ставропольский». В этот же момент на предприятие приехали сотрудники ветнадзора. Активистов на территорию не пустили, но им удалось пообщаться с некоторыми работниками, - пишет Блокнот.ру.
Со слов работников завода, с весны 2024 года на конюшне из-за голода погибло 50 голов лошадей. На территории, где пасутся животные, даже нет травы — измученный скот выел все. Нет ни сена, ни овса, ни соломы. Лошадям якобы приходилось питаться своими экскрементами.
Животные умирали (кто-то даже не успел разложиться), а другие, еще живые, ходили по трупам. Ничего не убиралось. Когда этот кошмар вылили в сеть, все убрали. Почему же лошадей не продают? Хозяин, как нам рассказали, находится где-то за границей, а на каждую голову выделяется некоторое количество гектаров, на которых засевают зерно. На животных все равно, по бумагам все гладко. Земля нужна, поэтому мучают животных
, — рассказала журналистам зооволонтер Яна Кучеренко.
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Тем временем, телканал "Звезда" публикует кадры, которые отсняли очевидцы. На них видно, как еще одна лошадь обессилела и упала на территории Ставропольского конного завода. Об это телеканалу сообщила заводчица Тамара Калашникова.
По ее словам, животных вывели покормить, чтобы скрыть их худобу на фоне грядущих проверок. При этом Калашникова отмечает, что резко откармливать лошадей после голодания нельзя — это может привести к смерти.
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Кадры с умирающей на территории Ставропольского конезавода лошадью также публикует РЕН ТВ. Истощенное животное боится прикосновений людей.
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Председатель СК поручил руководителю СУ по Ставропольскому краю доложить по обращению жителей региона о жестоком обращении с животными.
А Роспотребнадзор по результатам проверки выявил, что Ставропольский конный завод не обеспечивает животных кормами безопасными для их здоровья — лошади имеют признаки истощения.
Управление Россельхознадзора также вынесло предостережение ООО ПКЗ "Ставропольский" о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Подготовлены необходимые материалы для согласования с прокуратурой внеплановой выездной проверки предприятия.
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Лучше бы уж просто на убой пустили, но не так мучали животных.