На конезаводе в Ставрополье заморили голодом полсотни лошадей



Зооволонтеры посетили СПКА племконзавод «Ставропольский». В этот же момент на предприятие приехали сотрудники ветнадзора. Активистов на территорию не пустили, но им удалось пообщаться с некоторыми работниками, - пишет Блокнот.ру.

Со слов работников завода, с весны 2024 года на конюшне из-за голода погибло 50 голов лошадей. На территории, где пасутся животные, даже нет травы — измученный скот выел все. Нет ни сена, ни овса, ни соломы. Лошадям якобы приходилось питаться своими экскрементами.

Животные умирали (кто-то даже не успел разложиться), а другие, еще живые, ходили по трупам. Ничего не убиралось. Когда этот кошмар вылили в сеть, все убрали. Почему же лошадей не продают? Хозяин, как нам рассказали, находится где-то за границей, а на каждую голову выделяется некоторое количество гектаров, на которых засевают зерно. На животных все равно, по бумагам все гладко. Земля нужна, поэтому мучают животных

, — рассказала журналистам зооволонтер Яна Кучеренко.