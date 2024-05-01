Помним, верим и ждём. Рига, Латвия

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Всегда смотрим и болеем за Россию! Все друзья служили и присягали СССР. Россия законная преемница нашей Родины и это достойно уважения.
Огромное уважение ребятам из России! Помним, уважаем и чтим Воинов!
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Метки: Родина армия долгострои
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