Помним, верим и ждём. Рига, Латвия

Наши медики – опять первые в мире

"Здравствуй, юность в сапогах!": в Госдуме предложили увеличить срок армейской службы и изменить...

"Судьба релоканта" или Новые приключения политических эмигрантов за рубежом

Вместо носков - портянки: рэпера, который на голой вечеринке надел только носок, отправят в армию

«В армии их совсем не видно»: в Госдуме предложили увеличить до 50 лет призывной возраст для...

Певец Шарлот, сжегший летом российский паспорт, собрался вернуться в Москву