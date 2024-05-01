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Помним, верим и ждём. Рига, Латвия

Помним, верим и ждём. Рига, Латвия

Автор:
01 мая 2024 20:58
Метки: Родина   армия   долгострои   
327
1

Всегда смотрим и болеем за Россию! Все друзья служили и присягали СССР. Россия законная преемница нашей Родины и это достойно уважения.

Источник:

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Метки: Родина   армия   долгострои   
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19  комментариев
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ФЫВАПРОЛ Час назад
"Россия законная преемница нашей Родины" - это вы серьезно? СССР? Ну да, а денушки преемница вернуть не хочет своим детям?
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−1
Игорь 3 минуты назад
Здрaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчac ищy любyю рaботy, но покa ничего не нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
От голодa почти теряю cознaние. Одолжить проcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy рyблей 100-200. Xоть нa бyлкy xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Еcли оcтaвите контaкты, то я готов вернyть c первой зaрплaты (переведy нa кaртy или номер телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личныx cообщенияx. Я вернy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номер телефонa нa любyю cyммy: +7 (952) 133-65-10 (бaлaнc номерa телефонa y оперaторa или по CБП)

Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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7k
Gamletof 22 минуты назад
А почему видео с вражеского канала? подозрительно...
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786
Ирина Петрова 58 минут назад
Тоже из Латвии. Русский воин всегда был примером отваги и верности. Всей семьёй склоняем голову по отношению к павшим и почитаем тех, кто сейчас на фронте.
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Стас Старицкий
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 1 пост (0 в горячем)

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