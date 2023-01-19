"Стала ломаным грошом": россияне требуют внести в список иноагентов певицу Монеточку, призвавшую фанатов выкрикнуть проукраинский лозунг

Певица Монеточка еще весной эмигрировала в Литву, где сейчас даёт концерты. Но одним творчеством сыт не будешь, а потому приходится доказывать публике, что ты свой. На недавнем выступлении Монеточка отработала протестную программу на 100%. Исполнительница, решившая поддержать Украину, предложила зрителям голосить вместе с ней «Слава Украине!» и прочие провокационные лозунги. Чтобы действо было зрелищнее, артистка потрясала бело-сине-белым флагом, который используется на акциях протеста против СВО России на Украине.