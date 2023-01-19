"Стала ломаным грошом": россияне требуют внести в список иноагентов певицу Монеточку, призвавшую фанатов выкрикнуть проукраинский лозунг

Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) на концерте в Литве потрясла бело-синим флагом, повыкрикивала лозунги и недвусмысленно обозначила свою политическую позицию. Патриоты России уверены, что она достойна списка иноагентов.
Певица Монеточка еще весной эмигрировала в Литву, где сейчас даёт концерты. Но одним творчеством сыт не будешь, а потому приходится доказывать публике, что ты свой. На недавнем выступлении Монеточка отработала протестную программу на 100%. Исполнительница, решившая поддержать Украину, предложила зрителям голосить вместе с ней «Слава Украине!» и прочие провокационные лозунги. Чтобы действо было зрелищнее, артистка потрясала бело-сине-белым флагом, который используется на акциях протеста против СВО России на Украине.
После этого концерта певицу просят признать иноагентом. Соответствующее обращение в Генпрокуратуру России направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Ранее "геройством" Монеточки возмутился депутат Госдумы Максим Иванов, который посетовал, как легко и самозабвенно исполнительница слила свою репутацию и наплевала на Родину, в которой сумела из обычной девочки-барда дорасти до востребованной певицы.
Востребованной, потому что своими концертами сумела заработать на неплохую квартиру, купленную в столице за 20 миллионов рублей. Кстати, сейчас Монеточка её продает (увеличив цену до 30 млн), потому что концерты концертами, но таких заработков, как в РФ, в Прибалтике ей теперь не светит.
Источник:
- "Минус один любимый артист": украинская фанатка возмутилась Земфирой, которая унесла за кулисы брошенный флаг Незалежной
- Пресняков передал гонорар за концерт бойцам СВО
- В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ
- "Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян
- "Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо ...": откровение иноагента Галкина восприняли как каминг-аут
Похоже с фишками пора прощаться.
А так - говно оно и есть говно. Она же даже недавно признавалась, что ей стыдно что она нормальная, психически здоровая баба, а не представитель педерестии.
Ибо они против нас.
Они не думают, что русские идут