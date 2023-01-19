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"Стала ломаным грошом": россияне требуют внести в список иноагентов певицу Монеточку, призвавшую фанатов выкрикнуть проукраинский лозунг

"Стала ломаным грошом": россияне требуют внести в список иноагентов певицу Монеточку, призвавшую фанатов выкрикнуть проукраинский лозунг

Автор:
19 января 2023 09:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   видео   иноагенты   литва   лозунг   монеточка   певица   политика   
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Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) на концерте в Литве потрясла бело-синим флагом, повыкрикивала лозунги и недвусмысленно обозначила свою политическую позицию. Патриоты России уверены, что она достойна списка иноагентов.

Певица Монеточка еще весной эмигрировала в Литву, где сейчас даёт концерты. Но одним творчеством сыт не будешь, а потому приходится доказывать публике, что ты свой. На недавнем выступлении Монеточка отработала протестную программу на 100%. Исполнительница, решившая поддержать Украину, предложила зрителям голосить вместе с ней «Слава Украине!» и прочие провокационные лозунги. Чтобы действо было зрелищнее, артистка потрясала бело-сине-белым флагом, который используется на акциях протеста против СВО России на Украине.



После этого концерта певицу просят признать иноагентом. Соответствующее обращение в Генпрокуратуру России направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.



Ранее "геройством" Монеточки возмутился депутат Госдумы Максим Иванов, который посетовал, как легко и самозабвенно исполнительница слила свою репутацию и наплевала на Родину, в которой сумела из обычной девочки-барда дорасти до востребованной певицы.


Востребованной, потому что своими концертами сумела заработать на неплохую квартиру, купленную в столице за 20 миллионов рублей. Кстати, сейчас Монеточка её продает (увеличив цену до 30 млн), потому что концерты концертами, но таких заработков, как в РФ, в Прибалтике ей теперь не светит.

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Метки: Концерт   видео   иноагенты   литва   лозунг   монеточка   певица   политика   
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22  комментария
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1k
Lenusya 51 минуту назад
задрали уже постить на одну и туже тему. Я захожу сюда повысить настроение, а не портить.
Похоже с фишками пора прощаться.
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3k
Константин 4 минуты назад
Вот сколько раз ни пытался, ни разу не услышал в каком месте она была "перспективным музыкантом". Голоса нет, тексты - говно, артистизма на сцене ноль. Пиарили ее за чьи-то деньги, потому что в текстах она довольно часто обсирала нашу Родину.
А так - говно оно и есть говно. Она же даже недавно признавалась, что ей стыдно что она нормальная, психически здоровая баба, а не представитель педерестии.
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36k
Алексей 20 минут назад
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2k
Владимир Николаевич 23 минуты назад
Почему все пишут её имя с ошибкой? Там нет и никогда не было буквы "о". Там всегда была буква "и".
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−8
Andrew Полчаса назад
Лишать гражданства
Ибо они против нас.
Они не думают, что русские идут
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
всмысле поступило предложение??? эта мразюка еще 7 месяцев назад четко обозначила свою позицию.
Ссылка www.youtube.com
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3k
lekha-fil 36 минут назад
Она достойна много чего того, что не пропустят депутаты. Как всегда утрёмся и забудем, а нас будут поливать дерьмом за наши же деньги.
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1k
Lexx 38 минут назад
Страшненькая... Никто не ипёт, захотелось хоть как то выделиться. Ей в город Изумрудный надо, может Гудвин мозги подарит.
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4k
Vlad 39 минут назад
Когда ж у нас все эти чинари работать начнут, именно работать конструктивно, а не инагентов искать, да ресурсы блокировать. Видимо никогда
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133
ruslan d 39 минут назад
Самое забавное , что никакой позиции у таких персонажей нет , просто подлизывают , чтоб людей собирать ... Когда вышел ее альбом , немного слушал ее , но быстро надоела ... А кто за границей на нее ходит , совсем не понятно.
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13k
котегRUS 40 минут назад
пендаля бы ей хорошего, чтобы летела до городу Магадану, на рудники урановые
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30k
Ashabad 41 минуту назад
И здесь я хочу оставить. Я хочу лишний раз показать, что США вступают в войну открыто.
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18k
alexis 43 минуты назад
Певица?
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1k
Ksenia2 44 минуты назад
Безголосое существо, которое каким-то образом сумело набить себе имя.
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12k
Kostick 45 минут назад
и не знал бы про этого бородина, тут ковырнул гугль. весьма примечательная личность, всяко больше вреда государству принёс, нежели малахольная певчиха ртом.
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52k
Олег 46 минут назад
может кувалда? Человеком она никогда не станет
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17k
Топпер Харли 56 минут назад
ох чую не продаст она квартирку а подарит))
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66
Obrval 57 минут назад
Предлагаю отобрать у неё сценический псевдоним "Монеточка" и именовать её не иначе как "Гривночка", что бы сразу было понятно на чью мельницу она льёт свою воду.
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4k
Frank Borman 58 минут назад
Монеточка недостойна быть россиянинкой. Пускай становится Хривночкой и катится в Незалежную. Там таких любят.
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51k
dima423 Час назад
сами себя топят дебилы)) ну и куй с ними
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