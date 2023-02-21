Оперативное задержание буйного пассажира в метро

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В московском метро мужчина неожиданно разбил стекло в двери вагона поезда. Пьяный пассажир подошел к составу электропоезда на станции метро «Тверская» и начал бить по стеклу кулаком.
Сотрудники полиции заметили нарушителя общественного порядка и незамедлительно задержали его. В отношении злоумышленника возбудили дела по статьям "Вандализм" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
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