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Оперативное задержание буйного пассажира в метро

Оперативное задержание буйного пассажира в метро

Автор:
21 февраля 2023 09:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   видео   задержание   пассажир   полиция   
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В московском метро мужчина неожиданно разбил стекло в двери вагона поезда. Пьяный пассажир подошел к составу электропоезда на станции метро «Тверская» и начал бить по стеклу кулаком.

Сотрудники полиции заметили нарушителя общественного порядка и незамедлительно задержали его. В отношении злоумышленника возбудили дела по статьям "Вандализм" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".


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Метки: Метро   Москва   видео   задержание   пассажир   полиция   
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9  комментариев
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3k
Наблюдатель 55 минут назад
Вот такая работа полиции нравится. Сразу хлесь утырка в пол, без лишних разговоров
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1k
Антон 3 минуты назад
Как он его БЛЯЯЯЯЯстяще задержал, прям как в рестлинге )))
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
Разбить стекло кулаком в поезде метро?

Сказочный ....
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12k
кот базилий 49 минут назад
Опять смуглый "гость столицы"
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678
Uganda Час назад
нормально уложил, правильно
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21k
ЦСКА Час назад
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33k
ACU900 2 часа назад
Наверное отпраздновал Новый Год, а как вышел из запоя - оказалось что уже вообще то середина февраля,и видимо решил вновь опохмелиться
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