В США после задержания полицией погиб брат основательницы движения BLM

Сотрудник правоохранительных органов подъехал к месту аварии, в то время как чернокожий - это был Кинан Андерсон - бежал по дороге и кричат: «Помогите мне!» Полицейский приказал мужчине «встать у стены - Андерсон выполнил приказ. Он отошел к тротуару, встал на колени, поднял руки за голову и повторял, что «не хотел этого». Однако через несколько минут мужчина попытался сбежать, но был остановлен копами, которые положили учителя на землю.





В течение нескольких минут полицейские пытались сдержать чернокожего, применяя физическую силу и электрошокер. Учитель просил о помощи, повторяя «Они хотят меня убить». Все время противосстояния полицейские просили перестать задержанного сопротивляться - тот говорил, что с ним хотят поступить так же, как с Джорджем Флойдом — афроамериканцем, убитым полицейским в мае 2020 года.





Этот эпизод с применением электрошокера теперь транслируют многие каналы, а действия полицейских называют чрезмерными.



