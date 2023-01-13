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В США после задержания полицией погиб брат основательницы движения BLM

В США после задержания полицией погиб брат основательницы движения BLM

Автор:
13 января 2023 12:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   Patrisse Cullors   blm   Лос-Анджелес   видео   задержание   политика   полиция   расследование   электрошокер   
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Двоюродному брату основателя Black Lives Matter Кинану Андерсону копы устроили шоковую терапию после того, как тот стал виновником ДТП в Лос-Анджелесе.

31-летний учитель Кинан Андерсон - кузен соосновательницы движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»; BLM) Патрисс Каллорс. 3 января неподалёку от района Венис в западной части города он устроил ДТП. На видео, опубликованном полицией Лос-Анджелеса (LAPD), можно заметить, как развивались события.


Сотрудник правоохранительных органов подъехал к месту аварии, в то время как чернокожий - это был Кинан Андерсон - бежал по дороге и кричат: «Помогите мне!» Полицейский приказал мужчине «встать у стены - Андерсон выполнил приказ. Он отошел к тротуару, встал на колени, поднял руки за голову и повторял, что «не хотел этого». Однако через несколько минут мужчина попытался сбежать, но был остановлен копами, которые положили учителя на землю.


В течение нескольких минут полицейские пытались сдержать чернокожего, применяя физическую силу и электрошокер. Учитель просил о помощи, повторяя «Они хотят меня убить». Все время противосстояния полицейские просили перестать задержанного сопротивляться - тот говорил, что с ним хотят поступить так же, как с Джорджем Флойдом — афроамериканцем, убитым полицейским в мае 2020 года.


Этот эпизод с применением электрошокера теперь транслируют многие каналы, а действия полицейских называют чрезмерными.


После описанных событий Кинана Андерсона перевели в больницу Санта-Моники. В госпитале через 4,5 часа после задержания у него остановилось сердце.


Патрисс Каллорс, которая подала в отставку после того, как активистов движения обвинили в покупке за миллионы долларов роскошных особняков на деньги пожертвований, на своей странице в соцсетях осудила полицию Лос-Анджелеса в смерти своего родственника, написав, что «LAPD убила трех человек в этом году. И один из них - член моей семьи».


Она сообщила, что Андерсон был отцом 6-летнего ребенка, и этот ребенок заслуживает того, чтобы его папа был жив.


Мэр города Карен Босс после публикации видео с задержанием чернокожего (кстати, по правилам, полиция публикует кадры задержаний через 45 дней после происшествия, однако в этом случае обнародовали инцидент много раньше - через 9 дней после случившегося) сообщила, что проводится расследование аналогичных дел, приведших к смерти задержанных. BLM Los Angeles призывает к отставке начальника полиции Лос-Анджелеса Мура.


До начала протестов с участием БЛМ осталось 3, 2, 1... дней?

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Метки: Black Lives Matter   Patrisse Cullors   blm   Лос-Анджелес   видео   задержание   политика   полиция   расследование   электрошокер   
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39  комментариев
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4k
Babangdida Полчаса назад
У него абстинентный синдром какой то - не сидится на месте и даже сознавая опасность дразнить копов, всё равно пытался бежать и брыкатся. А то, что обдолбаный, видно из реакции на тейсер. Даже и представить себе не могу как после столь продолжительного шока он может говорить и сразу же пытаться вскочить.
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18k
Дмитрий 15 секунд назад
Обезьянин, походу, под веществами, поведение совершенно нелогичное. Но и полицаи хороши, зачем они ему полчаса массаж делали? Надели бы сразу наручники, да и дело с концом.
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7k
Том Сойер Минуту назад
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13k
Кыся Минуту назад
Так он обдолбанный. Кто досмотрел видео до конца, прочитали результат токсикологической экспертизы - нашли следы кокаина и каннабиоидов в двух пробах крови.
От них и кинул кони, менты-то тут причем, они вообще слишком долго с ним возились, надо было сразу вязать.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 минуты назад
выходите на улицы...белых рабовладельцев мочить..бидономанов всяких
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61k
Андрей 2 минуты назад
Ощущение что либо он больной на голову, либо специально провоцировал, чтобы потом обвинить полицию, но что-то пошло не так.
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540
Лютый вам Бетховен 3 минуты назад
Движение давно ушло на спад, прикрыть присвоение средств нечем - нужна новая жертва с игрой на камеру по максимуму, а это только под наркотой. Удивляться нечему.
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9k
Сол Гудман 6 минут назад
Какой-то не правильный нигер, должен был от пули сдохнуть, а этот от шокера
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188
Alek 8 минут назад
Пускай они там друг друга поубивают. Лишь бы к нам не припёрлись всем табором. Минусутйте, по факту их нормальных не больше 10 % . Да и гетто там такие есть что Россия раем покажется
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6k
VL 8 минут назад
Мляяяя, я за попкорном и пивом!!!
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7k
Nikolay 10 минут назад
"Больше всего не люблю две вещи - расизм и негров"
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11
Dmitry 13 минут назад
Хотелось бы, чтоб США теперь бомбануло еще раз хорошим таким черным восстанием с поджогами, разграблениями и насилием. Они это заслуживают (во всех смыслах).
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2k
Dema 14 минут назад
Ну чё нигеры,понеслась? Да и бабосы наверное у начальства заканчиваются.
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30k
Ashabad 15 минут назад
Ну, негры, не подведите!

Ссылка www.youtube.com
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1k
Жирный бот 19 минут назад
какой то негр долбанутый, ну нельзя сбегать при задержании полицией..Сиди себе спокойно..
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8k
SuperTroll 24 минуты назад
Ниггер вместо того, что бы дождаться копов и нормально, спокойно все объяснить, носится как обезумевшая, дикая, обезьяна. Даже мне его пристрелить захотелось
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10k
ScorpionDS Полчаса назад
Вроде как превышения полномочий незаметно, уже слишком отчаянно он сопротивлялся, но явно копы не слишком опытные.
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4k
Трям Полчаса назад
Пора уже всех негров обратно на цепь посадить!
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8k
Фельдъегерь Полчаса назад
ох, что сейчас начнется... тут должна быть картинка с попкорном
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6k
Roman Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Shtoppi Полчаса назад
похоже намечается "пиндосия в пожаре BLM: Тотальное разграбление/уничтожение" на всех экранах "просвещенного западного мира". Не забудьте приготовить поп-корн и много перед просмотром.
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