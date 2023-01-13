В США после задержания полицией погиб брат основательницы движения BLM

Двоюродному брату основателя Black Lives Matter Кинану Андерсону копы устроили шоковую терапию после того, как тот стал виновником ДТП в Лос-Анджелесе.
31-летний учитель Кинан Андерсон - кузен соосновательницы движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»; BLM) Патрисс Каллорс. 3 января неподалёку от района Венис в западной части города он устроил ДТП. На видео, опубликованном полицией Лос-Анджелеса (LAPD), можно заметить, как развивались события.
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Сотрудник правоохранительных органов подъехал к месту аварии, в то время как чернокожий - это был Кинан Андерсон - бежал по дороге и кричат: «Помогите мне!» Полицейский приказал мужчине «встать у стены - Андерсон выполнил приказ. Он отошел к тротуару, встал на колени, поднял руки за голову и повторял, что «не хотел этого». Однако через несколько минут мужчина попытался сбежать, но был остановлен копами, которые положили учителя на землю.
В течение нескольких минут полицейские пытались сдержать чернокожего, применяя физическую силу и электрошокер. Учитель просил о помощи, повторяя «Они хотят меня убить». Все время противосстояния полицейские просили перестать задержанного сопротивляться - тот говорил, что с ним хотят поступить так же, как с Джорджем Флойдом — афроамериканцем, убитым полицейским в мае 2020 года.
Этот эпизод с применением электрошокера теперь транслируют многие каналы, а действия полицейских называют чрезмерными.
После описанных событий Кинана Андерсона перевели в больницу Санта-Моники. В госпитале через 4,5 часа после задержания у него остановилось сердце.
Патрисс Каллорс, которая подала в отставку после того, как активистов движения обвинили в покупке за миллионы долларов роскошных особняков на деньги пожертвований, на своей странице в соцсетях осудила полицию Лос-Анджелеса в смерти своего родственника, написав, что «LAPD убила трех человек в этом году. И один из них - член моей семьи».
Она сообщила, что Андерсон был отцом 6-летнего ребенка, и этот ребенок заслуживает того, чтобы его папа был жив.
Мэр города Карен Босс после публикации видео с задержанием чернокожего (кстати, по правилам, полиция публикует кадры задержаний через 45 дней после происшествия, однако в этом случае обнародовали инцидент много раньше - через 9 дней после случившегося) сообщила, что проводится расследование аналогичных дел, приведших к смерти задержанных. BLM Los Angeles призывает к отставке начальника полиции Лос-Анджелеса Мура.
До начала протестов с участием БЛМ осталось 3, 2, 1... дней?
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От них и кинул кони, менты-то тут причем, они вообще слишком долго с ним возились, надо было сразу вязать.