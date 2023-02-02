В Крыму две девушки без спроса покатались на машине нового знакомого и заработали статью

Крайне нетрезвые и легкомысленные подруги без водительских прав завладели автомобилем знакомого и решили рвануть из Симферополя в Евпаторию. К счастью для владельца автомобиля Infiniti, девушки не стали заправлять машину, в баке которой было мало бензина, и бросили её на дороге, отправившись восвояси уже на автобусе. Теперь за проделку крымчанкам грозит до 7 лет колонии.



Очнувшись, 37-летний пострадавший сообщил полицейским, что познакомился с девушками в интернете. Они решили встретиться и устроили застолье у него дома. А когда тот вырубился от излияний, без спроса взяли у него ключи от автомобиля и отправились "кататься".