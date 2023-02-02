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В Крыму две девушки без спроса покатались на машине нового знакомого и заработали статью

В Крыму две девушки без спроса покатались на машине нового знакомого и заработали статью

Автор:
02 февраля 2023 13:34
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Крым   видео   полиция   симферополь   угон   
2718
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Незнание законов не освобождает от семи лет колонии.

Крайне нетрезвые и легкомысленные подруги без водительских прав завладели автомобилем знакомого и решили рвануть из Симферополя в Евпаторию. К счастью для владельца автомобиля Infiniti, девушки не стали заправлять машину, в баке которой было мало бензина, и бросили её на дороге, отправившись восвояси уже на автобусе. Теперь за проделку крымчанкам грозит до 7 лет колонии.

Очнувшись, 37-летний пострадавший сообщил полицейским, что познакомился с девушками в интернете. Они решили встретиться и устроили застолье у него дома. А когда тот вырубился от излияний, без спроса взяли у него ключи от автомобиля и отправились "кататься".

Полиция уже задержала двух угонщиц. Ими оказались 26 летняя жительница Сакского района и 19-летняя евпаторийка. В отношении двух подруг завели уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Незаконное завладение чужим авто без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Покатались на всю оставшуюся жизнь.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Крым   видео   полиция   симферополь   угон   
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18  комментариев
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30k
АнтонПолднев 55 минут назад
Ничего не будет. Какие нафик 7 лет?
Имущество на месте, злого умысла не было, аварий не было, предварительный сговор тоже вряд ли имел место. "Нинк, поехали покатаемся?" "Давай, Зин, ещё по стопке и поедем". Моральный ущерб, думаю, будет возмещён по мирному договору. Ничего не будет.
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1k
foma 84 5 минут назад
Со стороны мужика всё так и было задумано. Две секс-рабыни забесплатно заполучил. Ибо они всё без суда решат, с определёнными договорённостями.
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23k
Bar0 5 минут назад
Что у героини с лицом? Или она национальности о которой говорить нельзя?
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4k
vasilykopkov 11 минут назад
Пока в законе будут какие-то там "угоны" - такие раздолбаи(ки) всегда будут уходить от ответственности. Типа "взяли покататься", условка их ждет в худшем случае.
Если статью об угонах вообще убрать, то тут сразу применяется статья о хищении в особо крупном размере.
А это уже совсем другая история....
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25k
Serg2001 13 минут назад
Вод мужики пошли... Две сикорахи его на раз перепили... )
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10k
Hunson Abadeer 43 минуты назад
ох какие они умнички, даже съемка есть!!! Молодцы, так держать! Сами себе статью наснимали!
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29k
Григорий 44 минуты назад
Привет дурак, люблю тебя, это джойрайд!
(хищение машины ради получения фана без попытки продажи или получения выгоды)
Ссылка youtu.be
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3k
Старичок 45 минут назад
чувак захотел групповуху, но не расчитал силы и вырубился. девкам с ало скучно и они решили развеяться. чувак остался без секса, да ещеи за машиной пехом с будунища, вот и накатал заяву.
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74
Хухрмухр 48 минут назад
А чо их хари заквадратили?Родина должна знать своих героев.
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8k
Владимир Час назад
Тут все МОЛОДЦЫ! Один напился, другие накатались...
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21k
homerchik Час назад
..........
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Вышли из зоны комфорта, туда и дорога. Безмозглые. Убила фраза: "В смысле дорого стоит, я чё, её покупала, что ли?".
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