В Крыму две девушки без спроса покатались на машине нового знакомого и заработали статью

Незнание законов не освобождает от семи лет колонии.
Крайне нетрезвые и легкомысленные подруги без водительских прав завладели автомобилем знакомого и решили рвануть из Симферополя в Евпаторию. К счастью для владельца автомобиля Infiniti, девушки не стали заправлять машину, в баке которой было мало бензина, и бросили её на дороге, отправившись восвояси уже на автобусе. Теперь за проделку крымчанкам грозит до 7 лет колонии.
Очнувшись, 37-летний пострадавший сообщил полицейским, что познакомился с девушками в интернете. Они решили встретиться и устроили застолье у него дома. А когда тот вырубился от излияний, без спроса взяли у него ключи от автомобиля и отправились "кататься".
Судя по видео, девушки полагали, что совершили невинную проделку и всё будет норм
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Полиция уже задержала двух угонщиц. Ими оказались 26 летняя жительница Сакского района и 19-летняя евпаторийка. В отношении двух подруг завели уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Незаконное завладение чужим авто без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Покатались на всю оставшуюся жизнь.
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Имущество на месте, злого умысла не было, аварий не было, предварительный сговор тоже вряд ли имел место. "Нинк, поехали покатаемся?" "Давай, Зин, ещё по стопке и поедем". Моральный ущерб, думаю, будет возмещён по мирному договору. Ничего не будет.
Если статью об угонах вообще убрать, то тут сразу применяется статья о хищении в особо крупном размере.
А это уже совсем другая история....
(хищение машины ради получения фана без попытки продажи или получения выгоды)