"Ведь это же всё было": томский депутат предложила создать для тунеядцев трудовые лагеря

Глава строительных компаний “Карьеруправление” и по совместительству депутат Законодательной думы Томской области Екатерина выступила за возврат трудовых лагерей. Она пожаловалась на постоянную нехватку рабочих рук на стройке, хотя люди, которые могли бы работать, есть, но они предпочитают тунеядничать, получая от государства пособия по безработице. Именно таких людей она назвала "червями на нашем теле" и предложила применять "какие-то кардинальные меры", подразумевая трудовые лагеря.

"Как вы считаете, может быть, рассмотреть вопрос создания каких-то трудовых лагерей? Ведь это же всё было. Коллеги, почему вы смеётесь? На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. Не хватает! Особенно зимой, когда идёт прогрев бетона. А есть масса людей, которые просто не хотят работать, и пользуются государственной поддержкой. Они просто тунеядцы, извините, черви на нашем теле. Может быть, я плохо сказала, но таких очень много", — сказала Собканюк.

Коллеги не поддержали инициативу Собканюк и открыто рассмеялись, а замгубернатора региона отметила, что следует "работать в рамках правового поля".