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"Ведь это же всё было": томский депутат предложила создать для тунеядцев трудовые лагеря

"Ведь это же всё было": томский депутат предложила создать для тунеядцев трудовые лагеря

Автор:
01 мая 2024 20:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Строительство   депутат   предложение   трудовые лагеря   тунеядцы   
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Слуга народа считает, что такой шаг решит проблему дефицита рабочих рук.

Глава строительных компаний “Карьеруправление” и по совместительству депутат Законодательной думы Томской области Екатерина выступила за возврат трудовых лагерей. Она пожаловалась на постоянную нехватку рабочих рук на стройке, хотя люди, которые могли бы работать, есть, но они предпочитают тунеядничать, получая от государства пособия по безработице. Именно таких людей она назвала "червями на нашем теле" и предложила применять "какие-то кардинальные меры", подразумевая трудовые лагеря.



"Как вы считаете, может быть, рассмотреть вопрос создания каких-то трудовых лагерей? Ведь это же всё было. Коллеги, почему вы смеётесь? На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. Не хватает! Особенно зимой, когда идёт прогрев бетона. А есть масса людей, которые просто не хотят работать, и пользуются государственной поддержкой. Они просто тунеядцы, извините, черви на нашем теле. Может быть, я плохо сказала, но таких очень много", — сказала Собканюк.


Коллеги не поддержали инициативу Собканюк и открыто рассмеялись, а замгубернатора региона отметила, что следует "работать в рамках правового поля".

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что дело не только с диспропорции трудовых мигрантов, которые оседают в основном в Москве и области, и не в недостатке рабочих рук в самой России, а в рынке труда — количестве условно занятых граждан. По его словам, никакие лагеря не нужны, а нужна реиндустриализация, которая позволит повысить зарплаты в строительной сфере и сделает такую работу востребованной среди россиян.



"Проблема не в демографии. Проблема — в рынке труда. У нас огромное количество охранников, работников торговли, которые могли бы работать в более нужных отраслях. Но для этого, конечно, нужно платить хорошие деньги там, где вам нужно много работников, а не пытаться загнать их в трудовые лагеря. Если всё правильно сделать, можно миллионы человек привлечь к действительно важному труду.


Но самое важное даже не это. Самое важное — побороть, как я это называю, «лопатный уклад». Лопатный уклад держится на экстенсивном труде мигрантов, которых массово завозят. Но строительство, оно как велосипед. Если оно замедлится, то упадет, ему нужно разгоняться или хотя бы двигаться с той же скоростью. Никаких мигрантов для этого не хватит. Необходима реиндустриализация, — заявил

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Метки: Видео   Строительство   депутат   предложение   трудовые лагеря   тунеядцы   
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1k
Jlav 2 часа назад
А платить людям на стройке нормальные деньги, а не копейки эта "инфузория-туфелька" не додумалась? Тогда и люди будут работать...
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21k
Luc72 Полминуты назад
Сразу вспомнилось какое то выступление мимоходом Матвиенко по ТВ, когда еще шли бурные обсуждения повышения пенсионного возраста:
(Удивленный возглас, очень удивленный)
- Ну как? КАК можно не работать в 70лет?! Я вот с удовольствием хожу на работу и не собираюсь отдыхать!

Я тогда на пилораме подрабатывал, и подумал, ну да, ну да... сейчас мне за 50, но я туда не выйду. Не... ну я могу выйти, но это будет первый и скорее всего последний мой рабочий день НА ПИЛОРАМЕ. А там, в деревне, есть мужики и за 60, не все еще "умерли от самогонки", как у нас любят оправдывать мигрантов. Но и на пилораме они уже не работники. В Ма-А-аскву? На мусоропереработку? Как пол-деревни работоспособных ездяет? Но это до определенного возраста, не всем по силам по 12 часов в день 6 дней подряд стоять...
На стройке подрабатывал, какое то время, разнорабочим. она представляет, сколько весят ДВА ВЕДРА РАСТВОРА для заливки чернового пола? Мне тогда было 51, но я сделал это... и не умер к концу недели.
Были там на стройке и женские бригады, маляров, штукатуров. Мля, мне трудно представить и 55 летнюю то штукатурщицу под потолком, не то, что 60 летнюю.
У нас на местном ТВ уже который год идет реклама рабочих мест на один завод, обрубщиком, на литьё. Очень хорошая зарплата. Но, мля... после, ба-бамм ТРЕХ МЕСЯЦЕВ УЧЕНИКОМ ЗА ТРЕТЬ зарплаты. (тут бы видео с хохотуном испанским: ТРИ! ТРИ месяца на обрубщика! )
А че, суки, тунеядцы, алкоголики, работать не идете? Вона какая зарплата!

МЛЯ!!! Если бы я работал в кремлевском кабинете и мне было бы 70, на зарплату, которую мои односельчане получают В ГОД, при этом ВСЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ, я бы тоже никуда не уходил. Да я бы даже не отлучался оттуда, вдруг не пустят с утра. Меня бы оттуда вынесли бы только вперед ногами. И то я упирался бы в косяки двери ногами.
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−1
Игорь 4 минуты назад
Здрaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчac ищy любyю рaботy, но покa ничего не нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
От голодa почти теряю cознaние. Одолжить проcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy рyблей 100-200. Xоть нa бyлкy xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Еcли оcтaвите контaкты, то я готов вернyть c первой зaрплaты (переведy нa кaртy или номер телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личныx cообщенияx. Я вернy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номер телефонa нa любyю cyммy: +7 (952) 133-65-10 (бaлaнc номерa телефонa y оперaторa или по CБП)

Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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6k
HUBLOT 6 минут назад
Глава строительной компании. Этим всё сказано. Барыня рабов дармовых на свои стройки возжелала. А платить, чтобы люди к ней на работу шли, жалко.
Но я верю, наступит время и появятся трудовые лагеря. И все депутаты будут там своим трудом компенсировать вред, который они нанесли России. И не только депутаты.
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7k
hhwost 14 минут назад
я этих "строителей" каждый день по работе вижу. распилы, откаты...
а теперь этой сучке дармовой рабсилы ещё захотелось...
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1k
DimBr 18 минут назад
Ну, во-первых, на наше пособие по безработице и не проживёшь. Это вам не клятый Запад)
Во-вторых - охранники тоже мало получают, но на стройку их не загонишь даже за бОльшие деньги - там же пахать надо, а не задницу просиживать.
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5k
slesarnick 22 минуты назад
С мажорами как поступят?
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24k
Shtoppi Полчаса назад
«Слуга народа считает, что такой шаг решит проблему дефицита рабочих рук.»
-----------
в таком случае эта "слуга народа" надеюсь не забыла, что во времена когда государство наказывало граждан за тунеядство, депутаты тоже работали как все (на заводах, стройках, в полях и т .д.), а не в удобных креслах жопы просиживали. так что, не вполне понятно с какого перепугу этот балласт висящий на шее народа, решил вдруг, что имеет право кого-то в лагеря загонять?
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557
ApolloOne 39 минут назад
Трудовые лагеря для думских заседателей - вот это хорошая инициатива. Пускай провода на заводе покрутит, вместо того, чтоб языком чесать и тупые инициативы выдвигать. Может мозги на место встанут, хотя куда там... Их там и не было никогда, а если и были зачатки, то пропиты и пронюханы, иначе бы не видели такие тупые идеи тут.
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1k
На_ник 46 минут назад
Чудесная мысля! Всё правильно - собрать депутатов со всей страны ( один чёрт ни %рена не делают) и отправить строить БАМ! Хоть какая-то польза будет. А в охрану им определить неработающих предпенсионеров. Уверен, бдить будут не за страх, а за совесть, особенно, если им выдать демократизаторы!
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2k
Александр Шевченко 51 минуту назад
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775
vozmez_die 53 минуты назад
Личное мнение. Обязать (законодательно) застройщиков иметь собственные ресурсы, а не раздавать Договора (средства под определённые работы) подрядным организациям, в которых, порой, творится жесть. Штаты таких организаций состоят из рядовых специалистов (работяг), ИТР (прорабы, мастера, начальники участков, снабженцы,..) и... Руководство, которое и забирает львиную долю суммы подряда.
Вспоминается похожая ситуация в 2020 году (с Ковидом-19), когда решили премировать медработников... Поступают средства на счёт лечащего учреждения. Руководство себя не обижает- премии драконовские себе рисует. Непосредственно, врачи- по остаточному принципу получили, а младший медперсонал- ничего!!! А почему? Да всё просто. Медсёстры и пр., которые трудились в "Красных зонах" числятся в штатах сторонних коммерческих организаций, которые исполняют госконтракты (тендеры выигрывают). Редко, где весь персонал у штате одного учреждения.
Точно такая же ситуация в сфере ЖКХиБ. Куча фирм со штатом "иностранных специалистов", работающих по госконтрактам.
Капитализм, *ули. Зарабатывают прокладки, а не работяги. Поэтому мало кого привлекает тяжёлый физический труд- доход невелик и твой труд "неуважаем". А если ты "прокладка", ты "уважаемый" бизнесмен.
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83
Бывалый Трус vozmez_die 44 минуты назад
Это не капитализм. Это коррупционный авторитарный бандитизм. Она же законы пишет под себя и свою строительную компанию. А потом будет подкидывать ментам, чтобы они ей побольше раб.силы подгоняли для, как я считаю, занятия принудительным трудом.
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3k
Autumn2015 54 минуты назад
Так мой дед 7 лет копал Беломорканал, здоровый мужик был, косая сажень в плечах, оттого и выжил, где другие жили месяцы, по надуманному делу " о саботаже", детей было много, в основном парни в отца, дом большой, хозяйство... Деду предложили отвезти чугунные чушки в распутицу, он отказался- лошадь не вытянет.
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7k
Gamletof 58 минут назад
Кто у тебе на шее, сколько ты платишь на бирже ? Бред очередной.
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1k
VoltAmper 58 минут назад
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2k
Mikhail 59 минут назад
раньше тунеядцы работали на государство, сейчас - хотят устроить их в коммерческие компании королей жизни?
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6k
Григорий Час назад
депутастов на стройки!!
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83
Бывалый Трус Час назад
Она хочет создать рабочую силу, которая будет обходиться ей дешевле, чем мигранты. Иными словами - узаконить рабство. Как удобно. "Тунеядцев" будут хватать и везти прямиком в её строительные компании, где они и будут отрабатывать повинность, как вы сами понимаете, за символическую оплату.
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775
vozmez_die Час назад
Очевидно, депутат предполагает, что под создание/ строительство таких "лагерей" будут выделены бюджетные средства
Конечно, можно компенсировать затраты казны за счёт заработка "осужденных", только где их взять- "осужденных"? ..,Если статью "За тунеядство" (ст.209.1) давно упразднили. Скорее всего, решил поПиаРится/ хайпануть, как сейчас говорят и пишут.
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54
Al Di Час назад
Перед выборами они такие заявления не делают, это они уже потом борзеют.
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4k
dampfer Час назад
Ссылка www.youtube.com
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