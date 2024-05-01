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11 фильмов, которые сумели незаметно изменить мир

11 фильмов, которые сумели незаметно изменить мир

Автор:
01 мая 2024 21:19
Сообщество : Кино
Метки: Примеры   Сумели   идеи   изменить   мир   фильмы   
1515
12

Каждый хороший фильм способен распространять идеи и навязывать собственные ценности. Некоторые фильмы могут не только учить, но и влиять на поведение зрителей. Возможно, это звучит безумно. Но это действительно произошло, и в этом посте вы увидите несколько ярких примеров фильмов, которым удалось изменить мир.

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Метки: Примеры   Сумели   идеи   изменить   мир   фильмы   
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17k
GROMOZEKA 52 минуты назад
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−1
Игорь 4 минуты назад
Здрaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчac ищy любyю рaботy, но покa ничего не нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
От голодa почти теряю cознaние. Одолжить проcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy рyблей 100-200. Xоть нa бyлкy xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Еcли оcтaвите контaкты, то я готов вернyть c первой зaрплaты (переведy нa кaртy или номер телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личныx cообщенияx. Я вернy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номер телефонa нa любyю cyммy: +7 (952) 133-65-10 (бaлaнc номерa телефонa y оперaторa или по CБП)

Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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433
Фрол 6 минут назад
Не знаю как они изменили мир.Мир обычно меняют технологии.А эти комиксы,триллеры, кому то сильно уж впечатлительному или мнительному, мозги выкрутили - это уж точно.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1852 поста (1795 в горячем)

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