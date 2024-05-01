11 фильмов, которые сумели незаметно изменить мир

Этот фильм повлиял на сознание нескольких поколений. «Матрица» не просто поднимала вопрос о возможности подделать целый мир, она пошла на шаг дальше, поставив под сомнение реальность всего, что нас окружает, но не подсказывая, как отличить правду от вымысла. Ведь, наверняка, каждый сталкивался с дежавю. Так может, и нас окружает матрица? А какие фильмы изменили ваше мышление или образ жизни?