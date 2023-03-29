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В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери

В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери

Автор:
29 марта 2023 13:12
Сообщество : Криминал
Метки: балашиха   видео   дочь   задержание   заказное убийство   полиция   
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Все фигуранты дела были задержаны практически сразу.

В Балашихе задержали четверых подростков после резонансного убийства местной жительницы. По данным следствия, убийство собственной матери заказала 14-летняя школьница из-за конфликта. Девочка пообещала 16-летним "киллерам" 350 тысяч рублей и те согласились, задушив женщину прямо в её же квартире.

Известно, что потерпевшая воспитывала дочку одна. В какой-то момент её дочь привела домой 15-летнего друга из неблагополучной семьи, чтобы тот погостил у них какое-то время. Но шли дни и недели и женщина начала намекать, что друг дочки слишком уж у них загостился. На этой почве возникали постоянные семейные ссоры. И любимая доченька в какой-то момент решила убрать с дороги бессердечную мать-разлучницу.


Женщина работала риелтором и неплохо зарабатывала. Дочь знала, что дома она хранит более трёх миллионов рублей, и если убрать маму, то они неплохо проживут и без неё. Свои мысли она озвучила другу (вполне возможно, что всё было наоборот, следствие пока разбирается) и попросила его найти киллеров.

Дружок школьницы каким-то образом нашёл 16-летних отморозков, согласившихся за 350 тысяч пойти на убийство. 24 марта убийц завели домой, дождались возвращения женщины с работы и задушили на пороге квартиры. После хладнокровного убийства все четверо покинули квартиру на два дня, а затем вернулись, чтобы избавиться от тела. Заморачиваться с трупом они не стали, а просто завернули женщину в простыню и отнесли к ближайшим мусорным контейнерам.

Сейчас все четверо фигурантов задержаны, возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору"). Сейчас выясняются все подробности дела, подросткам предстоит пройти психолого-психиатрические экспертизы.

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Метки: балашиха   видео   дочь   задержание   заказное убийство   полиция   
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33  комментария
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Какие нахрен экспертизы. Закрывать таких надо, а лучше подержать пару годков и расстрел, чтобы не тратить гос-средства на них. Мразота малолетняя
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7k
rutt 2 минуты назад
Уё**щное поколение, через одного утырки.
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17k
Alex_Ato 14 минут назад
насколько же тупые и ублюдочные есть люди
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1k
Виталий 22 минуты назад
По рукам видно, что завидовала мамки.
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20k
nobody® Полчаса назад
Мы тут смеялись пару лет назад, а надо было дочке показывать перед сном вместо сказки, взрослая уже.
Ссылка www.youtube.com
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49k
Сергей Полчаса назад
Женщину очень и очень жаль...Её погубила безусловная любовь к дочери. ...Мотив дочки понятен - всегда получала что хотела, а тут не удалось все до конца. поэтому решила убить мать , да и деньги роль сыграли, думала на них жит долго и счастливо со своим утырком...Мать очень жалко....
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12k
harlamov Полчаса назад
Мать такую воспитала.
Что посеешь, то и пожнешь.
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14
XFILEX 40 минут назад
видно не оставалось времени на воспитание дочери.....
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2k
Руслан 40 минут назад
Да по фото дочурки всё с ней ясно: татухи, пирсинг, чехол с сиськами
Мамане некого винить, кроме себя. Малолетнее чудовище не с пеленок стало таким, воспитание (а скорее - отсутствие нормального), вот и трагичный результат...
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10k
Юрий 43 минуты назад
Можно подумать что зона сделает их нормальными людьми, они родились и выросли уродами и другими, нормальными, уже никогда не станут. Станут только хуже, матерыми убийцами, насильниками, маньяками, одним словом - биомусор.
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374
Странник 50 минут назад
Женщины сто раз подумайте: от кого рожать, стоит ли разводиться и оставлять ребенка без отцовской опеки и кем растет этот ребенок, что из него формируется.
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374
Странник 52 минуты назад
дочку однозначно донором на органы, все равно из нее вырастет только конченная мразь
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6k
workmen77 Час назад
Понятно, что мать упустила воспитание дочери, откупаясь "айфонами", как часто это бывает, но кем же надо быть, чтобы заказать убийство собственной матери отморозкам за материны же деньги.
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29k
Ego sum qui sum Час назад
жуть.
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53k
dima423 Час назад
жесть какая то... откуда такое в головах у детей вообще?
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2k
Alex Час назад
Сжечь всех
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37k
Александр Час назад
Хорошо хоть я своих троих пижжу и не иду у них на поводу, по моему опыту - именно такое воспитание приводит в дальнейшем к любви и уважению к родителям. Чем больше целуешь детям очко, тем больше получишь в будущем говна. Проверено поколениями.
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2k
Nyash Час назад
остановите планету я сойду
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3k
kleyman 2 часа назад
Да походу кореш на милфу стал поглядывать, вот дочка и взревновала. Реально выглядит в 15, хуже чем мамка.
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3k
kleyman 2 часа назад
Да дочка хуже мамки выглядит в свои 15. Вот из зависти и заказала. небось приятель на мамку заглядывался.
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219
Александр 2 часа назад
Конченые
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