В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери

Известно, что потерпевшая воспитывала дочку одна. В какой-то момент её дочь привела домой 15-летнего друга из неблагополучной семьи, чтобы тот погостил у них какое-то время. Но шли дни и недели и женщина начала намекать, что друг дочки слишком уж у них загостился. На этой почве возникали постоянные семейные ссоры. И любимая доченька в какой-то момент решила убрать с дороги бессердечную мать-разлучницу.





Женщина работала риелтором и неплохо зарабатывала. Дочь знала, что дома она хранит более трёх миллионов рублей, и если убрать маму, то они неплохо проживут и без неё. Свои мысли она озвучила другу (вполне возможно, что всё было наоборот, следствие пока разбирается) и попросила его найти киллеров.