В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери

Все фигуранты дела были задержаны практически сразу.
В Балашихе задержали четверых подростков после резонансного убийства местной жительницы. По данным следствия, убийство собственной матери заказала 14-летняя школьница из-за конфликта. Девочка пообещала 16-летним "киллерам" 350 тысяч рублей и те согласились, задушив женщину прямо в её же квартире.
Известно, что потерпевшая воспитывала дочку одна. В какой-то момент её дочь привела домой 15-летнего друга из неблагополучной семьи, чтобы тот погостил у них какое-то время. Но шли дни и недели и женщина начала намекать, что друг дочки слишком уж у них загостился. На этой почве возникали постоянные семейные ссоры. И любимая доченька в какой-то момент решила убрать с дороги бессердечную мать-разлучницу.
Женщина работала риелтором и неплохо зарабатывала. Дочь знала, что дома она хранит более трёх миллионов рублей, и если убрать маму, то они неплохо проживут и без неё. Свои мысли она озвучила другу (вполне возможно, что всё было наоборот, следствие пока разбирается) и попросила его найти киллеров.
Дружок школьницы каким-то образом нашёл 16-летних отморозков, согласившихся за 350 тысяч пойти на убийство. 24 марта убийц завели домой, дождались возвращения женщины с работы и задушили на пороге квартиры. После хладнокровного убийства все четверо покинули квартиру на два дня, а затем вернулись, чтобы избавиться от тела. Заморачиваться с трупом они не стали, а просто завернули женщину в простыню и отнесли к ближайшим мусорным контейнерам.
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Сейчас все четверо фигурантов задержаны, возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору"). Сейчас выясняются все подробности дела, подросткам предстоит пройти психолого-психиатрические экспертизы.
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Что посеешь, то и пожнешь.
Так что возможно там папа "постарался", которого нет.
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Вот видеоразбор по этой книге: