Наши медики – опять первые в мире

В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились

Диану Шурыгину и её знакомого криптобизнесмена задержали и отвезли...

Сотрудники авиакомпании "Победа" посчитали трезвую пассажирку...

Над приземлением нужно ещё поработать

"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо":...

В Ульяновске женщина осудила "распутную учительницу", но в...

«Мне всё объяснили, был неправ»: оскорбивший героев Великой...

30 милейших кадров с детёнышами животных, которые поднимут настроение

Человеческое разгильдяйство, смертоносные леденцы и полезные...

Кот в сапогах и не только

Вспомнила все матерные слова и проклятья

В Лондоне неадекват зарубил 14-летнего подростка самурайским мечом

В Москве мужик, отметив день рождения, сел на шампур

Кто кому должен был уступить?

"Здесь зарыто ворьё": неизвестные осквернили братскую могилу...

На Урале педагог пнула школьника и протащила его по полу, чтобы...

Ребенок жаловался на "монстров в спальне", но реальность оказалась...