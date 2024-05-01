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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
01 мая 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
248
30

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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10k
sedoisever 4 часа назад
Странно. У меня бы такой танк (или очень похожий) и он был реально радиоуправляемый. Без тросика с рулём.
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12k
zlopisec 2 часа назад
Комментарий к фото
Хорошие поплавки были, у них верхняя часть снималась, и в них воды можно было долить для утяжеления....
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
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