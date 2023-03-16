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Крымская цыганка сдала полиции ромалэ, собиравших сведения о российских военных

Крымская цыганка сдала полиции ромалэ, собиравших сведения о российских военных

Автор:
16 марта 2023 08:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Крым   история из жизни   патриотизм   политика   полиция   ромалэ   цыгане   шпионаж   
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Когда патриоты обнаруживаются там, где и не ожидаешь.

В СМИ завирусилась удивительная история о цыганке Анжеле (имя изменено). Женщина живёт в Крыму и, вопреки расхожему мнению о её соотечественниках, показала себя настоящей патриоткой России.


Однажды на рынке она услышала разговор группы цыган. Ромалэ обсуждали не новые способы афер и мошенничества, а подбивали информацию о дислокации личного состава военнослужащих в Крыму. Т.к. разговор шёл на романи, окружающие его не понимали. Но не Анжела. Женщина решила узнать, откуда эти пришлые цыгане и через диаспору выяснила, что те совсем недавно приехали из Днепропетровской области и являются гражданами Украины. Между тем, своё происхождение ромалэ предпочитают скрывать, сообщая любопытствующим, что прибыли в Крым из Германии, т.к. разыскивают тут свою дочь.


Не долго думая, Анжела отправилась в полицию, и вскоре компания дам в ярких юбках уже ехала в ОВД. Табор уходит на нары...

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Метки: Крым   история из жизни   патриотизм   политика   полиция   ромалэ   цыгане   шпионаж   
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11  комментариев
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43k
Валерий 48 минут назад
ну допустим своих бы она не сдала ибо за такое у них могут и прикопать в огороде, а украинские это вообще залётные и цыганами не считаются, а так тётка молодец конечно
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1k
Alex 4 минуты назад
Красава!
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10k
Vampire 5 минут назад
В борьбе с конкурентами все средства хороши.
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15k
K7OO 11 минут назад
Думаю, что здесь все проще. Конечно, есть оседлые этнические цыгане, которые ничем не отличаются от остальных граждан и вполне могут быть патриотами, но они, как правило, не знают язык, он им без надобности. А для тех, кто воспитывался в таборе и говорит на романи, понятие "патриотизм" не существует в принципе, это противоречит их мировоззрению и вековым традициям. Такие ребята если и сотрудничают с властями, то только исключительно из собственного интереса - или на крючке сидят, или тупо за бабки. Ну или действительно с конкурентами бодаются.
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9k
SSD 12 минут назад
Обожаю ТАКИХ цыган!!! (с) Томми
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12k
Krapiv 22 минуты назад
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8k
Том Сойер 24 минуты назад
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67
Alexander Полчаса назад
Убрала пришлых и правильно сделала. Защищает свой бизнес. Если власть поменяется то и её поменяют.
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1k
Руслан Полчаса назад
Исключение, подтверждающее правило
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4k
Олег Белов 42 минуты назад
Песенка была в моей молодости.


Советская малина собралась на совет,
Советская малина врагу сказала: 'Нет!'
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62k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
убрала конкурентов . ща сама пойдет сдавать
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