Крымская цыганка сдала полиции ромалэ, собиравших сведения о российских военных

В СМИ завирусилась удивительная история о цыганке Анжеле (имя изменено). Женщина живёт в Крыму и, вопреки расхожему мнению о её соотечественниках, показала себя настоящей патриоткой России.

Однажды на рынке она услышала разговор группы цыган. Ромалэ обсуждали не новые способы афер и мошенничества, а подбивали информацию о дислокации личного состава военнослужащих в Крыму. Т.к. разговор шёл на романи, окружающие его не понимали. Но не Анжела. Женщина решила узнать, откуда эти пришлые цыгане и через диаспору выяснила, что те совсем недавно приехали из Днепропетровской области и являются гражданами Украины. Между тем, своё происхождение ромалэ предпочитают скрывать, сообщая любопытствующим, что прибыли в Крым из Германии, т.к. разыскивают тут свою дочь.