Крымская цыганка сдала полиции ромалэ, собиравших сведения о российских военных

Когда патриоты обнаруживаются там, где и не ожидаешь.
В СМИ завирусилась удивительная история о цыганке Анжеле (имя изменено). Женщина живёт в Крыму и, вопреки расхожему мнению о её соотечественниках, показала себя настоящей патриоткой России.
Однажды на рынке она услышала разговор группы цыган. Ромалэ обсуждали не новые способы афер и мошенничества, а подбивали информацию о дислокации личного состава военнослужащих в Крыму. Т.к. разговор шёл на романи, окружающие его не понимали. Но не Анжела. Женщина решила узнать, откуда эти пришлые цыгане и через диаспору выяснила, что те совсем недавно приехали из Днепропетровской области и являются гражданами Украины. Между тем, своё происхождение ромалэ предпочитают скрывать, сообщая любопытствующим, что прибыли в Крым из Германии, т.к. разыскивают тут свою дочь.
Не долго думая, Анжела отправилась в полицию, и вскоре компания дам в ярких юбках уже ехала в ОВД. Табор уходит на нары...
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Советская малина собралась на совет,
Советская малина врагу сказала: 'Нет!'