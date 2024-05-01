Диану Шурыгину и её знакомого криптобизнесмена задержали и отвезли в полицейский участок

Ну а обвинённому в изнасиловании Семёнову было не до смеха - вину он не признал, но ему действительно светило до 8 лет в колонии. Но затем суд снизил наказание до 3,5 лет, а в итоге молодой человек получил УДО. В заключении провёл чуть больше года.

Сейчас он женат и говорит, что всё у него в порядке.