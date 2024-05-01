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Диану Шурыгину и её знакомого криптобизнесмена задержали и отвезли в полицейский участок

Диану Шурыгину и её знакомого криптобизнесмена задержали и отвезли в полицейский участок

Автор:
01 мая 2024 19:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вечеринка   Видео   арест   диана шурыгина   задержание   полиция   
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Она стала известна благодаря громкому делу об изнасиловании.

В 2016 году, 16-летняя Диана Шурыгина пришла в полицейский участок и заявила, что ей изнасиловании. И обвинила в этом 21-летнего Сергея Семенова. С её слов, он «занялся сексом, несмотря на её протесты».

Дело быстро подхватили СМИ и Шурыгина на короткое время стала звездой ТВ и соцсетей. Там она рассказала, что пришла на вечеринку, встретила там Сергея. Сначала Шурыгина уверяла, что не пила алкоголь, потом призналась, что выпила водочки «на донышке» стакана. Потом ещё несколько раз путалась в воспоминаниях. И даже стала героиней мемов.

Ну а обвинённому в изнасиловании Семёнову было не до смеха - вину он не признал, но ему действительно светило до 8 лет в колонии. Но затем суд снизил наказание до 3,5 лет, а в итоге молодой человек получил УДО. В заключении провёл чуть больше года.

Сейчас он женат и говорит, что всё у него в порядке.

А Диана Шурыгина сначала пропала из ТВ эфиров, затем исчез и хайп в сети. Кстати, после той истории, она вышла замуж за оператора Первого канала, но спустя год развелась.

Недавно девушка снова заявила о себе и сообщила, что теперь она блогер и будет работать вместе со Святославом Гусевым. Как он себя позиционирует: IT-бизнесмен, блогер и криптоинвестор.

Вместе их и арестовали.

В ночь на 30 апреля в квартиру на Долгоруковской улице в Москве пришли полицейские. Их вызвали жильцы дома и пожаловались на шумную вечеринку в одной из квартир. Там как раз была Шурыгина и Гусев. Якобы соседи говорили, что в той квартирке чуть ли не бордель, хотя подтверждений пока нет.

Но всех забрали в участок.

По всей видимости, теперь Шурыгина займётся и криптовалютами. Ну или чем-нибудь ещё. В любом случае, в сети на неё льётся немало негатива и комментаторы говорят, что им всё было ясно ещё в 2016 году.

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Метки: Вечеринка   Видео   арест   диана шурыгина   задержание   полиция   
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12  комментариев
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16k
Ёшкин кот Час назад
Донышко вроде было пробито. И вдруг снизу постучали самозанятые IT-бизнесмены
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30k
Егор 3 минуты назад
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 5 минут назад
эта клуха, хоть когда-нибудь работала? или так [мат] трясла на выкате!
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3k
Fiverknot 7 минут назад
Шкура конечно, но на фоточке в корсете секси. Однако размер ее молочных желез никак не влияет на негативное отношение к ней.
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40k
Алексей 19 минут назад
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40k
Алексей 19 минут назад
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1k
Денис Радионов 21 минуту назад
Это даже не Проститутка,просто Проглядь законченная,ей по куй с кем чпокатся,лишь бы бабки и пиар.
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326
Dmitry N Полчаса назад
Не, ну не за этим я на Фишки зашёл, чесслово.
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4k
AlekZzz Полчаса назад
А как же активность на онлифансе?
Проституткой росла, проституткой и стала. Фуфуфу.
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5k
Василий Афиногенов 42 минуты назад
а я прочитал сперва Диану Шурыгину и её знакомого криптобизнесмена задержали и отвезли в Психиатрическую клиннику
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6k
Григорий Час назад
[мат] и новости про неё, любить как интересно))
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2866 постов (2818 в горячем)

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