Диану Шурыгину и её знакомого криптобизнесмена задержали и отвезли в полицейский участок

Она стала известна благодаря громкому делу об изнасиловании.
В 2016 году, 16-летняя Диана Шурыгина пришла в полицейский участок и заявила, что ей изнасиловании. И обвинила в этом 21-летнего Сергея Семенова. С её слов, он «занялся сексом, несмотря на её протесты».
Дело быстро подхватили СМИ и Шурыгина на короткое время стала звездой ТВ и соцсетей. Там она рассказала, что пришла на вечеринку, встретила там Сергея. Сначала Шурыгина уверяла, что не пила алкоголь, потом призналась, что выпила водочки «на донышке» стакана. Потом ещё несколько раз путалась в воспоминаниях. И даже стала героиней мемов.
Ну а обвинённому в изнасиловании Семёнову было не до смеха - вину он не признал, но ему действительно светило до 8 лет в колонии. Но затем суд снизил наказание до 3,5 лет, а в итоге молодой человек получил УДО. В заключении провёл чуть больше года.
Сейчас он женат и говорит, что всё у него в порядке.
А Диана Шурыгина сначала пропала из ТВ эфиров, затем исчез и хайп в сети. Кстати, после той истории, она вышла замуж за оператора Первого канала, но спустя год развелась.
Недавно девушка снова заявила о себе и сообщила, что теперь она блогер и будет работать вместе со Святославом Гусевым. Как он себя позиционирует: IT-бизнесмен, блогер и криптоинвестор.
Вместе их и арестовали.
В ночь на 30 апреля в квартиру на Долгоруковской улице в Москве пришли полицейские. Их вызвали жильцы дома и пожаловались на шумную вечеринку в одной из квартир. Там как раз была Шурыгина и Гусев. Якобы соседи говорили, что в той квартирке чуть ли не бордель, хотя подтверждений пока нет.
Но всех забрали в участок.
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По всей видимости, теперь Шурыгина займётся и криптовалютами. Ну или чем-нибудь ещё. В любом случае, в сети на неё льётся немало негатива и комментаторы говорят, что им всё было ясно ещё в 2016 году.
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Проституткой росла, проституткой и стала. Фуфуфу.