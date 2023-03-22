Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье"

Банда телефонных аферистов орудовала под видом сотрудников Пенсионного фонда России. Они звонили пожилым людям и под разными предлогами пытались узнать, есть ли у тех денежные накопления. Если им это удавалось, мошенники предлагали заменить "устаревшие" купюры на новые. И когда жертва соглашалась, присылали курьера, забирали деньги и, естественно, исчезали.





По данным МВД, аферисты орудовали на протяжении практически двух лет — с лета 2021 года. Изначально преступная группа состояла из двух человек — 51-летнего уроженца Николаевской области Украины Николая Шаркози и его 48-летней подруги из Владимирской области Нины Павловской.





Заняться обманом пенсионеров предложил Шаркози, называющий себя цыганским шансонье. Звонками престарелым людям занимались непосредственно Шаркози и Павловская. А поездки к жертвам за деньгами отдали на "аутсорс".