Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье"

Сообщается, что шансонье теперь лет двадцать будет петь там, где его песням самое место.
Банда телефонных аферистов орудовала под видом сотрудников Пенсионного фонда России. Они звонили пожилым людям и под разными предлогами пытались узнать, есть ли у тех денежные накопления. Если им это удавалось, мошенники предлагали заменить "устаревшие" купюры на новые. И когда жертва соглашалась, присылали курьера, забирали деньги и, естественно, исчезали.
По данным МВД, аферисты орудовали на протяжении практически двух лет — с лета 2021 года. Изначально преступная группа состояла из двух человек — 51-летнего уроженца Николаевской области Украины Николая Шаркози и его 48-летней подруги из Владимирской области Нины Павловской.
Заняться обманом пенсионеров предложил Шаркози, называющий себя цыганским шансонье. Звонками престарелым людям занимались непосредственно Шаркози и Павловская. А поездки к жертвам за деньгами отдали на "аутсорс".
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И именно курьеры, в чьих руках была вся необходимая для полицейских информация о "верхушке" преступной группы, попались стражам порядка. Сообщается, что за свою недолгую "карьеру" мошенники успели ограбить как минимум 15 пенсионеров — это подтверждённое количество потерпевших.
Теперь певцу блатных песен и его банде уготована дорога в места не столь отдалённые. Шаркози грозит 20 лет тюремного заключения, Павловской — 10. Последняя находится в СИЗО, а главарь под домашним арестом. Самый гуманный суд решил, что его состояние здоровья не позволяет находиться за решёткой.
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Таким надо показательную казнь устраивать, в прямом в эфире, по всем каналам!!!
В Тик-токе/Ютюбе месяц крутить на первых местах!
И не просто расстрел, а что то позабористей, чтоб "коллегам" неповадно было!
Аж про 50 лярдов налом пишут самые отчаянные разоблачители, хоть сумма и не доказана.
https://eadaily.com/ru/news/2018/03/28/liviya-blok-haftar-kaddafi-tayna-10-mlrd-evro-i-problemy-sarkozihttps://eadaily.com/ru/news/2018/03/28/liviya-blok-haftar-kaddafi-tayna-10-mlrd-evro-i-problemy-sarkozi
И тот Саркози тоже сел.
Мошенники конечно некая элитная каста преступного мира, тут ведь и ум нужен, и некая сноровка. Но всё равно противно.