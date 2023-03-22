FISHKINET
Сообщество Криминал 1728 постов • 346 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье"

Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье"

Автор:
22 марта 2023 12:12
Сообщество : Криминал
Метки: ПФР   видео   задержание   мошенники   пенсионеры   полиция   
2925
2
1

Сообщается, что шансонье теперь лет двадцать будет петь там, где его песням самое место.

Банда телефонных аферистов орудовала под видом сотрудников Пенсионного фонда России. Они звонили пожилым людям и под разными предлогами пытались узнать, есть ли у тех денежные накопления. Если им это удавалось, мошенники предлагали заменить "устаревшие" купюры на новые. И когда жертва соглашалась, присылали курьера, забирали деньги и, естественно, исчезали.


По данным МВД, аферисты орудовали на протяжении практически двух лет — с лета 2021 года. Изначально преступная группа состояла из двух человек — 51-летнего уроженца Николаевской области Украины Николая Шаркози и его 48-летней подруги из Владимирской области Нины Павловской.


Заняться обманом пенсионеров предложил Шаркози, называющий себя цыганским шансонье. Звонками престарелым людям занимались непосредственно Шаркози и Павловская. А поездки к жертвам за деньгами отдали на "аутсорс".

И именно курьеры, в чьих руках была вся необходимая для полицейских информация о "верхушке" преступной группы, попались стражам порядка. Сообщается, что за свою недолгую "карьеру" мошенники успели ограбить как минимум 15 пенсионеров — это подтверждённое количество потерпевших.


Теперь певцу блатных песен и его банде уготована дорога в места не столь отдалённые. Шаркози грозит 20 лет тюремного заключения, Павловской — 10. Последняя находится в СИЗО, а главарь под домашним арестом. Самый гуманный суд решил, что его состояние здоровья не позволяет находиться за решёткой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: ПФР   видео   задержание   мошенники   пенсионеры   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Том Сойер 5 часов назад
Он не петь будет - а кукарекать.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
124
Vladimir Grishin 3 часа назад
Не понять мне последнее время гуманность нашего суда! Светит руководителю 20 лет, но по состоянию здоровья он не в СИЗО, а дома? А как он двадцатку сидеть будет ? Тоже дома или в санатории с браслетом на ноге? Все- таки статья у него социально опасная... И что его побудит дождаться суда? Совесть? Свалит по тихому, а браслет через два дня найдут перепиленный....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
pka2004 3 часа назад
Ага, петушиный шансонье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlad 4 часа назад
Ещё бы не просто ловили, а выясняли пути поставки баз данных. Уже звонят, всё про тебя знают, полное ФИО, дату рождения и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
Вася Васильев 4 часа назад
цыган по ЛЮБОМУ обвинению надо при задержании расстреливать. Это дико экономит и нервы и деньги государства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 4 часа назад
Что-то не понятно! Он пока под следствием, под домарестом или двадцатку под домарестом? И почему в тюрьму? В лесу, на природе здоровье поправит! Лесу у нас завались!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Олег 4 часа назад
какой домашний арест? В клетку и на цепь. И пока не вернёт всё до копейки не кормить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
EvilHomer 4 часа назад
"цыганским шансонье" - напомнило

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leonid 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex 5 часов назад
а ему ещё шаркози не просверлили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Сергей 5 часов назад
Вот скотина, как присесть, так здоровье не позволяет. А до этого здоровенький был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Игорь 5 часов назад
родилась новая звезда блатного шансона -Шаркози
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
INVERTER 5 часов назад
Зачем в СИЗО? Почему?
Таким надо показательную казнь устраивать, в прямом в эфире, по всем каналам!!!
В Тик-токе/Ютюбе месяц крутить на первых местах!
И не просто расстрел, а что то позабористей, чтоб "коллегам" неповадно было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68
Homefighter 5 часов назад
Украиноцыганский шансонье Николя Саркози?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi 5 часов назад
цыгандонский шансонье и какол до кучи. пусть теперь паханов в бараке развлекает между сменами на производстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida 5 часов назад
Табор идёт нах, есть хорошо! Однако они вряд ли смогли бы продержаться даже два года без крыши. А как раз о ней ничего не написано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский 5 часов назад
Что за люди. Я не могу понять, как можно обмануть старика. Конечно я не готов обманывать и обычного человека, но тут? Это ведь низко.
Мошенники конечно некая элитная каста преступного мира, тут ведь и ум нужен, и некая сноровка. Но всё равно противно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

142359



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Переобулась или поумнела?": популярная феминистка внезапно вышла замуж и рассердила фем-сообщество
"Переобулась или поумнела?": популярная феминистка внезапно вышла замуж и рассердила...
Журналисты показали апартаменты, в которых поселили лидера КНР Си Цзиньпина
Журналисты показали апартаменты, в которых поселили лидера КНР Си Цзиньпина
Набирающие популярность в сообществах
"Снова разоделись!": отечественные звёзды на гала-ужине в честь "ЖАРА Music Awards"
"Снова разоделись!": отечественные звёзды на гала-ужине в честь "ЖАРА Music Awards"
Цистерна Базилика: удивительное строение под землей в центре Стамбула
Цистерна Базилика: удивительное строение под землей в центре Стамбула
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное сходство

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#кино#аварии#люди#США#полиция#Приколы#красота
#Юмор#автомобили#интересное#факты#авто аварии#улыбнуло#история#животные#СССР#маразм
#интересно#позитив#машина#в мире#дтп#познавательно#фильм#забавно#шоу бизнес#роль
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации 5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не... В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро Экс-футболист "Спартака" задержан за контрабанду наркотиков на 10 миллионов евро Экс-футболист "Спартака" задержан за контрабанду наркотиков на 10 миллионов евро

На что жалуетесь?

Вернуться