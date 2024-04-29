Адам Кадыров получил высокий пост в университете спецназа

Российский университет спецназа находится в Гудермесе. Это многофункциональный комплекс, который включает в себя 95 зданий и сооружений. Они оборудованы с применением новейших специальных информационно-технических решений.

В университете можно получить образование по разным направлениям. Здесь проводят обучение по огневой, тактико-специальной, воздушно-десантной и горной подготовке. Также здесь готовят телохранителей и военных журналистов.