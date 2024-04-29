Адам Кадыров получил высокий пост в университете спецназа

16-летний сын главы Чечни был назначен куратором Российского университета спецназа (РУС).
Российский университет спецназа находится в Гудермесе. Это многофункциональный комплекс, который включает в себя 95 зданий и сооружений. Они оборудованы с применением новейших специальных информационно-технических решений.
В университете можно получить образование по разным направлениям. Здесь проводят обучение по огневой, тактико-специальной, воздушно-десантной и горной подготовке. Также здесь готовят телохранителей и военных журналистов.
С ноября 2023 года Адам Кадыров занимает должность начальника службы безопасности главы Чеченской Республики. В его обязанности также входит руководство батальонами имени Шейха Мансура (в составе Минобороны РФ) и имени Байсангура Беноевского (в составе Росгвардии).
Об очередном назначении сообщил сам глава Чечни в своем тг-канале. 2 абзац снизу.
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Скоро под их тяжестью ходить не сможет