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Адам Кадыров получил высокий пост в университете спецназа

Адам Кадыров получил высокий пост в университете спецназа

Автор:
29 апреля 2024 09:18
Сообщество : Военное
Метки: Адам Кадыров   Назначение   Чечня   рамзан кадыров   спецназ   университет   
2204
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16-летний сын главы Чечни был назначен куратором Российского университета спецназа (РУС).

Российский университет спецназа находится в Гудермесе. Это многофункциональный комплекс, который включает в себя 95 зданий и сооружений. Они оборудованы с применением новейших специальных информационно-технических решений.


В университете можно получить образование по разным направлениям. Здесь проводят обучение по огневой, тактико-специальной, воздушно-десантной и горной подготовке. Также здесь готовят телохранителей и военных журналистов.


С ноября 2023 года Адам Кадыров занимает должность начальника службы безопасности главы Чеченской Республики. В его обязанности также входит руководство батальонами имени Шейха Мансура (в составе Минобороны РФ) и имени Байсангура Беноевского (в составе Росгвардии).


Об очередном назначении сообщил сам глава Чечни в своем тг-канале. 2 абзац снизу.


Источник:

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Метки: Адам Кадыров   Назначение   Чечня   рамзан кадыров   спецназ   университет   
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51  комментарий
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9k
Alex Час назад
О, наконец-то кобанчика повысили, а о я что-то беспокоиться стал
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193
Александр Панькин Минуту назад
Орден "Сутулова", с закруткой на спине ему.
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1k
Flint 5 минут назад
''Свои люди'' это безусловно соответствующее название, хотя можно было сразу ''батин пирожок'' назвать...
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16k
info-kozirev 7 минут назад
Да песдец мля,пухлый стал куратором университета спецназа,а медаль за то,что покакал дали уже,или я что то пропустил,........сука как заепал этот сучий кавказ со своей клоунадой мля,не будут они жить по людски в людском обществе,ибо живут родо-племенным строем и этот случай,хороший пример,16 лет щенку,у него регалий больше чем у Брежнева было (хотя тот войну прошел)
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5k
Феликс Дзержинский 10 минут назад
Цирк без коней, но с долпойопами.
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3
homo cosmicus 12 минут назад
фууу...
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5k
Kozlodoev 14 минут назад
Месяц без медальки и повышения- что-то карьера забуксовала...
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11k
Юрий 16 минут назад
Значит скоро генерала дадут.
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3k
Aristarx 16 минут назад
Хроники Марии Антуанетты.
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519
Павел Верещагин 17 минут назад
Да уж...просто нет слов,16 летнего пацана в кураторы,в герои России,он хоть школу закончил?Дурдом
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4k
Могвай 19 минут назад
А чего они мелочятся? Сделайте пухляша сразу императором голактеги, чего время то терять?
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18k
Kucher 21 минуту назад
Припоминается молодой "талантливый" политик из Карачаево-Черкессии. В 17 лет депутат, в 31 - сенатор.
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5k
Василий Афиногенов 21 минуту назад
ска,даже наших клоунов-казаков переплюнул!

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5k
Василий Афиногенов 22 минуты назад
и медальку
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45k
Aleks 23 минуты назад
Давненько медалек не вешали....
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441
Алексей Носов 23 минуты назад
ему нужно срочно выдвигаться на фронт, бить фашистов
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15k
кот базилий 24 минуты назад
Вах! какой мущщина! самий главний!
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12k
Vampire Полчаса назад
Вот пацан молодец! Еще писька не стоит, а уже и советник, и герой, и куратор крутых мужиков... Дальше только межгалактические должности.
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2k
просто программист Полчаса назад
Позорище, какое позорище! Писец как противно!
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12k
harlamov Полчаса назад
Читая новости про Иванова, Кадырова понимаешь, что у власти педерасты лживые.
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100
Самуил Маршак Полчаса назад
Кабанчику еще пару цацек на широкую грудь повесят.
Скоро под их тяжестью ходить не сможет
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
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