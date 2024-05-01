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"Я бы не нажал". Мировые лидеры и их «ядерные чемоданчики»

"Я бы не нажал". Мировые лидеры и их «ядерные чемоданчики»

Автор:
01 мая 2024 20:37
Сообщество : Факты
Метки: Горбачев   ельцин   лидеры   ответственность   чемоданчик   ядерное оружие   
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Горбачев, Ельцин, Медведев, Путин, Тэтчер, Ким, Байден. Все эти люди держали, а некоторые, и до сих пор держат в своих руках страшное оружие, способное уничтожить мир. Какие мысли их посещают при виде чёрного чемоданчика? Канал ГлавМедиа сделал свой обзор по теме.

Горбачев боялся своего "Чегета" и отказывался использовать его даже на учениях; в нулевых рассказал журналисту:

Я бы не нажал, даже если бы летело, значит такая у нас судьба

Горбачев, как пишет ТГ-канал "Монокуляр", столкнулся с военными и "оборонкой" лишь когда стал генеральным секретарем ЦК КПСС и возглавил Совет обороны. Олег Бакланов, в то время руководивший рядом программ по ракетно-космической технике, вспоминал, что Горбачев даже в 1987 году относился к военным программам безо всякого интереса и понимания.

Как сообщается в мемуарах, Михаил Сергеевич признался физикам-ядерщикам, что испытал "моральный шок", когда осознал, что ответственность за использование ядерного оружия лежит на нем лично. Также во время военных учений по отражению ядерного нападения противника Горбачева попросили с помощью "чемоданчика" дать команду о нанесении ответного удара - но генсек категорически отказался делать это, "даже в учебных целях".

Также Горбачев (по протоколам закрытых заседаний) искренне мечтал избавиться от пугавшего его ядерного оружия через разоружение и решился вывод советских войск из Восточной Европы - чтобы "случайно не столкнуться с американцами в бою".

Кроме того, Горбачёв случайно... дал согласие на уничтожение 240 новейших систем - когда госсекретарь США Шульц включил в проект "SS-23", спросив согласие лидера СССР. Тот дал его, не поняв смысла этой поправки. Маршал Ахромеев предложил объяснить ошибку, но генсек заявил

Ты предлагаешь сказать, что я некомпетентен в военных вопросах? Я?!!

Интересно, что при этом (еще до Чернобыля!) Михаил Горбачев искренне интересовался, как его будут эвакуировать в случае американского ядерного удара и даже осмотрел свою "машину ядерного апокалипсиса №180".

Ельцин использовал "чемоданчик" в боевом режиме после старта метеоракеты в Норвегии (один из сценариев атаки - высотный взрыв и ЭМИ для ослепления радаров и систем СПРН).

Медведев, якобы, (не подтверждено) во время президентства дважды просил принести "чемоданчик", чтобы полюбоваться его грозной мощью (открывался он или нет - неизвестно).

Путин постоянно использует "мобильный терминал" во время учений Стратегических ядерных сил "Гром".

У Тэтчер не было "чемодана", вместо него было (и есть) письмо командирам подлодок "бахать или нет и почему". Железная леди написала в нем одно слово "Fire!" ("Огонь!").

Трамп рассказал ABC, что испугался мощи ядерного оружия после инструктажа по пользованию "ядерным футболом", что он бы бахнул - но "это очень, очень страшно". Носитель его "чемодана" устроил первую в мире драку с охраной Си Цзиньпина во время визита Трампа в Китай.

Байден во время инструктажа "улыбался и так долго молчал", что офицер переспросил "Вы слышите нас, мистер президент?".


Ким Чен Ын приказал держать ядерный чемоданчик, который у него появился недавно, не дальше, чем в 5 метрах он него (даже в спецпоезде), а его сестра получила право на использование девайса и инструктаж "как это делать" на случай ЧП с лидером КНДР.

Кстати, на днях Масачусетский FLI показал, что будет в случае внедрения ИИ в системы ядерного командования, контроля и связи на примере Тайваня, Китая и США (спойлер - ничего хорошего).

Когда случается ошибка, американские, китайские и тайваньские генералы быстро обнаруживают, что с внедрением ИИ все ускорилось настолько, что нет времени разобраться "что происходит". И уже нет времени, чтобы предотвратить катастрофу

— звучит в пояснении к фильму-симуляции (см. полную версию)


Поскольку реальных сценариев ядерной войны нет, они также будут тренироваться в основном на симуляциях, что означает, что они могут хаотично реагировать на неожиданные события. А ядерная эскалация вряд ли будет развиваться по плану. Имея лишь мгновение на размышление, командиры с большей вероятностью доверяют советам ИИ. При этом в мире с такой ядерной напряженностью страх "иначе они успеют первыми" заставит кого-то стать первым

— пугают авторы.

На весну-2024, каждый существующий искусственный интеллект в военных симуляторах постоянно использует ядерный шантаж и предлагает исподтишка применить ядерное оружие - проверили ученые Стэнфорда.
GPT всех версий, Claude-2.0, Llama-2-Chat и еще 12 ботов раз за разом шли на эскалацию и заканчивали "военную игру" ядерным ударом - объясняя свои решения "нужно использовать ядерные ракеты чтобы быстрее закончить войну победой и установить мир".
Кстати, по расчетам из Принстона (см. перевод) в первый час ядерки между любыми сверхдержавами погибнет более 90 000 000 человек.
А в российской системе "Периметр" (она же "Машина Судного дня" и "Мертвая рука") финальное для мира решение принимается все-таки человек.

Если верить журналистам, США "по тихим дипканалам" требовали её выключить практически ежегодно.

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Метки: Горбачев   ельцин   лидеры   ответственность   чемоданчик   ядерное оружие   
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12  комментариев
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338
Змей Полчаса назад
... страшное оружие, способное уничтожить мир...
Мир, то есть наша планета никуда не денется, с ней и не такое бывало, а вот цивилизацию людишек может изрядно прорядить.
Откатятся выжившие в железный век, меновую торговлю и натуральное хозяйство
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−1
Игорь 3 минуты назад
Здрaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде..

Cейчac ищy любyю рaботy, но покa ничего не нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
От голодa почти теряю cознaние. Одолжить проcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy рyблей 100-200. Xоть нa бyлкy xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Еcли оcтaвите контaкты, то я готов вернyть c первой зaрплaты (переведy нa кaртy или номер телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личныx cообщенияx. Я вернy 100%!

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Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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1k
lafonten Полчаса назад
Физики любят собираться каждые 15 млрд лет и запускать адронный коллайдер...
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16k
Александр Сучков Час назад
в анимации слишком много взрывов, это- хрень....
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55k
Опиум для народа Час назад
Независимо от обстоятельств тот ублюдок, кто первым развяжет ядерную войну, должен быть уничтожен. Своими в первую очередь.
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15k
Владимир Час назад
Я бы нажал, даже если бы ничего не летело. Мир заслужил! Не только полную перезагрузку, но и переосмысление своего бытия, а так же 20+гендеров.
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74
pilot52 Herr Mannelig 50 минут назад
А ястребы-уничтожители обычно об этом как-то забывают. Думают, что на планете только они самые крутые, а остальные "держатели кнопок" ссыкло и терпилы.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1460 постов (1388 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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