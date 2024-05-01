"Я бы не нажал". Мировые лидеры и их «ядерные чемоданчики»

Горбачев боялся своего "Чегета" и отказывался использовать его даже на учениях; в нулевых рассказал журналисту:

Я бы не нажал, даже если бы летело, значит такая у нас судьба

Горбачев, как пишет ТГ-канал "Монокуляр", столкнулся с военными и "оборонкой" лишь когда стал генеральным секретарем ЦК КПСС и возглавил Совет обороны. Олег Бакланов, в то время руководивший рядом программ по ракетно-космической технике, вспоминал, что Горбачев даже в 1987 году относился к военным программам безо всякого интереса и понимания.

Как сообщается в мемуарах, Михаил Сергеевич признался физикам-ядерщикам, что испытал "моральный шок", когда осознал, что ответственность за использование ядерного оружия лежит на нем лично. Также во время военных учений по отражению ядерного нападения противника Горбачева попросили с помощью "чемоданчика" дать команду о нанесении ответного удара - но генсек категорически отказался делать это, "даже в учебных целях".

Также Горбачев (по протоколам закрытых заседаний) искренне мечтал избавиться от пугавшего его ядерного оружия через разоружение и решился вывод советских войск из Восточной Европы - чтобы "случайно не столкнуться с американцами в бою".

Кроме того, Горбачёв случайно... дал согласие на уничтожение 240 новейших систем - когда госсекретарь США Шульц включил в проект "SS-23", спросив согласие лидера СССР. Тот дал его, не поняв смысла этой поправки. Маршал Ахромеев предложил объяснить ошибку, но генсек заявил

Ты предлагаешь сказать, что я некомпетентен в военных вопросах? Я?!!

Интересно, что при этом (еще до Чернобыля!) Михаил Горбачев искренне интересовался, как его будут эвакуировать в случае американского ядерного удара и даже осмотрел свою "машину ядерного апокалипсиса №180".