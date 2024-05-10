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Мужчина пытался угнать автомобиль с хозяином внутри

Мужчина пытался угнать автомобиль с хозяином внутри

Автор:
10 мая 2024 09:36
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Видео   авто   в мире   угон   угонщик   
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Злоумышленник попытался угнать машину, не заметив, что внутри сидит владелец. Попытка угона попала на видео.

Незнакомец подобрался к чужой припаркованной машине и вознамерился похитить её. Но когда мужчина открывал дверь автомобиля, случилось непредвиденное: он встретился взглядом с владельцем транспортного средства, который, оказывается, сидел внутри.

Хозяину машины не удалось поймать преступника, ведь тот прыгнул в автомобиль к подельнику и умчался. Но мужчина записал номер транспортного средства с преступниками и передал эту информацию полиции.

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Метки: Автомобиль   Видео   авто   в мире   угон   угонщик   
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4  комментария
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Максим Макашев 14 минут назад
Какие запотевшие стёкла у авто. Не иначе "владелец" там был не один, чтобы так "надышать"
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3641 пост (3610 в горячем)

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