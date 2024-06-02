«Пусть едет в свою Европу»: В Ростове «непристойно одетая» девушка пришла на рынок и разозлила местных продавщиц

Такого негатива она не ожидала. Зато в сети к её наряду отнеслись с пониманием.
В Ростове-на-Дону девушка пришла на рынок вместе с мамой. И в весьма экстравагантном наряде: сеточка с трусами и бюстгальтером. Это очень не понравилось местным дамам из мясного отдела и они стали наперебой ругаться и критиковать и костюмчик, и его хозяйку.
Если бы она ещё повернулась, вообще был бы кайф… Всякое мы видели, но такое - ещё нет! Пусть и едут в свои Европы ё…ые, какого х… здесь так ходить?
А девушка нарочно поворачивалась к ним не сильно прикрытой пятой точкой. Наверное, решила подразнить.
Осторожно, мат:
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В сети же на такой внешний вид отреагировали гораздо спокойнее. Многие посчитали, что пусть себе одевается как хочет - видели и не такое. Хотя урезанные трусы всё равно кому-то не понравились.
Так что девушка устроила переполох своими труселями. Женщины-мясники её кружева не оценили.
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Если нарушать этические границы, можно далеко уйти. Как выглядит свобода самовыражения, мы уже видели.
в Уфе бузова примерно в таком же наряде, только без сеточки, на сцене выступила. причем в день защиты детей. и чота я всеобщего гвалта на эту тему не наблюдаю.
хотя мне показалось что на распиаренной "голой" вечеринке, напомню ЗАКРЫТОЙ вечеринке, многие были одеты гораздо скромнее чем оля бузова на открытой сцене на ДЕТСКОМ празднике.
Ой да ладно, и не таких видали ))
Просто не к месту мне кажется
Нормальная девушка.
Это не лосины на жопе свинной.
Вот где надо запрещать