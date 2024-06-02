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«Пусть едет в свою Европу»: В Ростове «непристойно одетая» девушка пришла на рынок и разозлила местных продавщиц

«Пусть едет в свою Европу»: В Ростове «непристойно одетая» девушка пришла на рынок и разозлила местных продавщиц

Автор:
02 июня 2024 16:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Девушка   Ростов-на-дону   мясники   наряд   рынок   
2862
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Такого негатива она не ожидала. Зато в сети к её наряду отнеслись с пониманием.

В Ростове-на-Дону девушка пришла на рынок вместе с мамой. И в весьма экстравагантном наряде: сеточка с трусами и бюстгальтером. Это очень не понравилось местным дамам из мясного отдела и они стали наперебой ругаться и критиковать и костюмчик, и его хозяйку.

Если бы она ещё повернулась, вообще был бы кайф… Всякое мы видели, но такое - ещё нет! Пусть и едут в свои Европы ё…ые, какого х… здесь так ходить?

А девушка нарочно поворачивалась к ним не сильно прикрытой пятой точкой. Наверное, решила подразнить.

Осторожно, мат:

В сети же на такой внешний вид отреагировали гораздо спокойнее. Многие посчитали, что пусть себе одевается как хочет - видели и не такое. Хотя урезанные трусы всё равно кому-то не понравились.

Так что девушка устроила переполох своими труселями. Женщины-мясники её кружева не оценили.

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Метки: Видео   Девушка   Ростов-на-дону   мясники   наряд   рынок   
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59  комментариев
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21k
Александр 2 часа назад
Покупала бы она у этой хабалки, то была бы умница и красавица. А так как не у неё, то проститутка и т.д.
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8k
Харон ( Χάρων) 2 минуты назад
"местным дамам" которые 160-160-160???
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25k
Valiko 12 минут назад
я против этой разнузданности - стройных единицы, а мода жиробасов без комплексов, как в сшп, меня никак не устраивает!
Если нарушать этические границы, можно далеко уйти. Как выглядит свобода самовыражения, мы уже видели.
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2k
max 15 минут назад
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5k
Denis Cudreacov Полчаса назад
когда к психиатру на приём приходишь, первое на что он смотрит еще до начала беседы, это на внешний вид. можно многое сказать о человеке. если неряшлив значит с психикой беда. если как эта дама слишком вызывающе тут сложнее. или гормональный всплеск или тоже начальная стадия шизы или просто дура
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824
vozmez_die Полчаса назад
Может она uпатbcя сильно хочет и пока не нашла своего спутника )) Как найдёт, успокоиться и станет одеваться, как продавщица с рынка
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40k
russger 41 минуту назад
Девка просто, как сейчас говорится, решила хайпануть. Раздули тут 3 мировую -_-
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953
DeDsmile 45 минут назад
та просто шалашовка по пути со смены не переоделась. тоже мне трагедия века.
в Уфе бузова примерно в таком же наряде, только без сеточки, на сцене выступила. причем в день защиты детей. и чота я всеобщего гвалта на эту тему не наблюдаю.
хотя мне показалось что на распиаренной "голой" вечеринке, напомню ЗАКРЫТОЙ вечеринке, многие были одеты гораздо скромнее чем оля бузова на открытой сцене на ДЕТСКОМ празднике.
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25k
Валерий 47 минут назад
одно слово: неуместно.
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12k
harlamov 50 минут назад
Учитывая сколько на ростовском рынке горячих кавказских мужчин, мамаша может не спасти свою дочку от изнасилования... Хотя может это бандерша из местного борделя ходит своих девок пристраивает. Показывает так сказать товар лицом. Вернее не совсем лицом, но показывает)
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12k
Дмитрий 56 минут назад
Тут вопрос в чём? Надо бы, для объективности, развернуть камеру и показать всех этих орущих жирух! Тогда бы картинка была бы более полной. А так тётки "мясные"(все их на рынках видели), возмутились отсутствием мяса "на тушке"! Не более!
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9k
alex9845 59 минут назад
Она может конечно одеваться как хочет,но никто и не отменял дресскод по умолчанию. Вы же не пойдёте в ресторан или ночной клуб в резиновых сапогах,драных штанах для огорода и какой нибудь старой и страшной футболке, как в прочем и в её виде было бы не уместно идти работать в огород.Её вид это в ночь,хоть на трассу, хоть в клуб,если смелости хватит, но никак для дневных прогулок по базарам с мамой. Отсюда вывод что девушка корее всего глупа,не знает этикета и для неё главное показать себя сейчас и здесь, как кусок мяса у этих тёток на прилавке.
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43k
Сергей Час назад
Кандидатка на заход не в ту дверь, на вечеринку к Ивлевой, Филипок одобрил бы.
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281
Бывалый Трус Сергей 56 минут назад
Да что вы все так докопались то до этой вечеринки то? Они же даже на рынок за мясом не выходили. Потусовались в клубе и разошлись.
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14k
кира Час назад
Для всякой одежды есть место и время. На рынке такое одеяние уместно только в одном случае, если товар выставлен на продажу.
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8k
Евгений Д Час назад
Собственно ничего страшного.
Просто не к месту мне кажется
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29k
Alex Час назад
ЧОрные недовольны?
Нормальная девушка.

Это не лосины на жопе свинной.
Вот где надо запрещать
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 Час назад
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22k
КВТИУ-80 Час назад
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5k
Дмитрий Круглов Час назад
Если бы у нее этот узор был наколкой - тогда норм? А если красивая чистая жопа - то позор?
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51k
Максим Т. Час назад
Всему должно быть место и время.
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11k
Юрий Час назад
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August
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