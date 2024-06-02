«Пусть едет в свою Европу»: В Ростове «непристойно одетая» девушка пришла на рынок и разозлила местных продавщиц

В Ростове-на-Дону девушка пришла на рынок вместе с мамой. И в весьма экстравагантном наряде: сеточка с трусами и бюстгальтером. Это очень не понравилось местным дамам из мясного отдела и они стали наперебой ругаться и критиковать и костюмчик, и его хозяйку.

Если бы она ещё повернулась, вообще был бы кайф… Всякое мы видели, но такое - ещё нет! Пусть и едут в свои Европы ё…ые, какого х… здесь так ходить?

А девушка нарочно поворачивалась к ним не сильно прикрытой пятой точкой. Наверное, решила подразнить.

Осторожно, мат: