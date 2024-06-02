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Девушка проверила, как получить пенсию в ₽50.000

Девушка проверила, как получить пенсию в ₽50.000

Автор:
02 июня 2024 12:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   деньги   пенсия   сбережения   старость   
1289
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Результат шокировал — нужно зарабатывать по ₽180.000 в месяц 30 лет подряд. А при запросе пенсии в ₽100.000 калькулятор ПФР просто сломался.

Лучшая мотивация начать откладывать на старость.

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Метки: Видео   Жизнь   деньги   пенсия   сбережения   старость   
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27  комментариев
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791
mik6059 Час назад
А посему вывод. Не фиг платить налоги во всякие фонды и пр, где они разворовываются быстрее, чем туда поступают, и откуда идут выплаты мигрантам, а самому откладывать на старость.
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19k
Kucher 11 минут назад
Могу подсказать ещё один способ. Но он не всем нравится почему-то.
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2k
Товарищ 16 минут назад
Пусть лучше думает как выучится и получить востребованную и высокооплачиваемую работу. Самому обеспечить себе старость. Нихера ещё в этой жизни не сделали, уже думают о пенсии, идиоты. Я в 50 лет уйду на свою личную "пенсию" и мне пох сколько ПФР в 65 лет мне начислит.
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7k
heta 21 минуту назад
Для статистики - тестю 80 лет, у него сейчас пенсия 42т.р. Инженер на карьере. Тёща, умерла недавно, работала швеёй на фабрике, пока была жива - пенсия была 40 т.р.
У них обоих примерно лет за 15-20 лет пенсия выросла раза в два - два с половиной.
Может я чего-то не понимаю, но на 40т.р. пенсии, с учетом, что налогов не платишь, бесплатно на транспорте ездишь, и прочие плюшки пенсионерские, прожить в общем то можно.
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11k
Dabus Полчаса назад
Надо на счету держать 7 500 000 по ставке 8%, вот и будет тебе 50 000 в месяц.
При этом, эту сумму у тебя никто не отнимет и в пользу государства после твоей смерти она не перейдёт.
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19k
GROMOZEKA 50 минут назад
Ну а чего удивляться?
На официальном языке пенсия именуется ПЕРИОД ДОЖИТИЯ.
Вот и доживайте…..как умеете
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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