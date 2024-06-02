Девушка проверила, как получить пенсию в ₽50.000

1289
1
1
Результат шокировал — нужно зарабатывать по ₽180.000 в месяц 30 лет подряд. А при запросе пенсии в ₽100.000 калькулятор ПФР просто сломался.
Лучшая мотивация начать откладывать на старость.
Источник:
Ссылки по теме:
- Краснодарский дедушка на стиле
- В душе мы все молодые
- Наставница пытается развести девушку на миллион рублей
- Милая девушка с непростой судьбой
- Впечатляющее сооружение из монет
Новости партнёров
реклама
Всё обесценивается.
Инфляция для того и придумана, чтобы простой работник не мог отложить на будущее.
Чтобы он был зависим.
Пахал и не рыпался.
У них обоих примерно лет за 15-20 лет пенсия выросла раза в два - два с половиной.
Может я чего-то не понимаю, но на 40т.р. пенсии, с учетом, что налогов не платишь, бесплатно на транспорте ездишь, и прочие плюшки пенсионерские, прожить в общем то можно.
мама перед выходом на пенсию 20 лет работала главным бухгалтером с официальной зарплатой эвивалентной 3 тысячи долларов ( на момент выхода на пенсию 100 тысяч рублей ).
и в ПФР ей сказали "у вас получается слишком большая пенсия, поэтому мы применяем усредняющий коэффициент" ... и получила моя мама пенсию 22 тысячи ...
При этом, эту сумму у тебя никто не отнимет и в пользу государства после твоей смерти она не перейдёт.
У меня есть знакомая тётя которая уже 25 лет сдаёт квартиру в долгосрок и получает одну и ту же сумму каждый месяц всё это время. Вот есть и такой вариант, но он просто более геморный.
На официальном языке пенсия именуется ПЕРИОД ДОЖИТИЯ.
Вот и доживайте…..как умеете