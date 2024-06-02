Мужчина покупал фото для взрослых у тайной девушки, которая оказалась его дочерью

Норвежский сексолог Тоне Халдорсен с разрешения участников дела раскрыла некоторые подробности. По ее словам, правда всплыла, когда отец отдыхал с друзьями на выходных и начал делиться с ними своими предпочтениями в порно.

Один из его товарищей признался, что был клиентом той же модели и даже назвал ее адрес. После этого отец начал собственное расследование и был шокирован, узнав, что покупал порнографические фотографии у своей дочери.

"Этот человек пришел ко мне очень расстроенным и даже задумывался о самоубийстве, потому что не мог больше смотреть на свою дочь. Ему было физически плохо", — вспоминает Тоне Халдорсен.

По совету сексолога отец поговорил со своей дочерью, чтобы уладить конфликт.