Мужчина покупал фото для взрослых у тайной девушки, которая оказалась его дочерью

Норвежец в течение нескольких месяцев общался с 23-летней моделью на онлайн-платформе Девушка показалась мужчине настолько привлекательной, что он регулярно покупал у нее порнографические материалы, не видя ее лица и не слыша голоса. Как оказалось позже, это была его дочь.
Норвежский сексолог Тоне Халдорсен с разрешения участников дела раскрыла некоторые подробности. По ее словам, правда всплыла, когда отец отдыхал с друзьями на выходных и начал делиться с ними своими предпочтениями в порно.
Один из его товарищей признался, что был клиентом той же модели и даже назвал ее адрес. После этого отец начал собственное расследование и был шокирован, узнав, что покупал порнографические фотографии у своей дочери.
"Этот человек пришел ко мне очень расстроенным и даже задумывался о самоубийстве, потому что не мог больше смотреть на свою дочь. Ему было физически плохо", — вспоминает Тоне Халдорсен.
По совету сексолога отец поговорил со своей дочерью, чтобы уладить конфликт.
"Это, конечно, особенно шокирующий пример, но все терапевты знают о подобных случаях. Кто-то анонимно встречается с тетями или дядями, кто-то с дедушками. Все должны осознать риски, прежде чем анонимно регистрироваться на подобных ресурсах. В этом случае отец и дочь, к счастью, смогли проработать свой шок с помощью терапии. Теперь у них снова нормальные отношения", — объяснила сексолог.
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там тоже самое тут в лифт заходит мужик и они едут в полной темноте.
Вдруг лифт застряет и происходит следующий диалог: Д -Мужик скучно как
то давай я у тебя в рот возьму М -Ну давай проходит полчаса Д -Мужик
всеравно скучно давай трахнемся М -Ну давай чтоли проходит час Д
-Мужчина а у вас сигаретки не будет Мужык дает сигарету и прикурить
(В свете зажигалки) М - Маша???
Д - Папа???
М - Маша???
Д - Папа???
М - Маша ты КУРИШЬ?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!
там тоже самое тут в лифт заходит мужик и они едут в полной темноте.
Вдруг лифт застряет и происходит следующий диалог: Д -Мужик скучно как
то давай я у тебя в рот возьму М -Ну давай проходит полчаса Д -Мужик
всеравно скучно давай трахнемся М -Ну давай чтоли проходит час Д
-Мужчина а у вас сигаретки не будет Мужык дает сигарету и прикурить
(В свете зажигалки) М - Маша???
Д - Папа???
М - Маша???
Д - Папа???
М - Маша ты КУРИШЬ?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!
И не последний
Если бы заранее знал, то видимо скидку бы выпросил, или вообще на халяву хотел!
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Вот интересно, зачем покупать чьи-то фото, если этого бобра...
Куча и бесплатно. И лица не скрывают.