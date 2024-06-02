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Мужчина покупал фото для взрослых у тайной девушки, которая оказалась его дочерью

Мужчина покупал фото для взрослых у тайной девушки, которая оказалась его дочерью

Автор:
02 июня 2024 10:17
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   дочь   история   люди   новости   отец   фото   
2108
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Норвежец в течение нескольких месяцев общался с 23-летней моделью на онлайн-платформе Девушка показалась мужчине настолько привлекательной, что он регулярно покупал у нее порнографические материалы, не видя ее лица и не слыша голоса. Как оказалось позже, это была его дочь.

Норвежский сексолог Тоне Халдорсен с разрешения участников дела раскрыла некоторые подробности. По ее словам, правда всплыла, когда отец отдыхал с друзьями на выходных и начал делиться с ними своими предпочтениями в порно.


Один из его товарищей признался, что был клиентом той же модели и даже назвал ее адрес. После этого отец начал собственное расследование и был шокирован, узнав, что покупал порнографические фотографии у своей дочери.

"Этот человек пришел ко мне очень расстроенным и даже задумывался о самоубийстве, потому что не мог больше смотреть на свою дочь. Ему было физически плохо", — вспоминает Тоне Халдорсен.

По совету сексолога отец поговорил со своей дочерью, чтобы уладить конфликт.

"Это, конечно, особенно шокирующий пример, но все терапевты знают о подобных случаях. Кто-то анонимно встречается с тетями или дядями, кто-то с дедушками. Все должны осознать риски, прежде чем анонимно регистрироваться на подобных ресурсах. В этом случае отец и дочь, к счастью, смогли проработать свой шок с помощью терапии. Теперь у них снова нормальные отношения", — объяснила сексолог.

Источник:

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Метки: в мире   дочь   история   люди   новости   отец   фото   
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13  комментариев
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
Яблочко от яблоньки
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10k
Роман Полчаса назад
Ну он может найти и позитивный момент. Все расходы остались в семье!
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11k
Zемляк Полчаса назад
Заходит девочка(Д) ночью в свой подъезд а там света нет, заходит в лифт
там тоже самое тут в лифт заходит мужик и они едут в полной темноте.
Вдруг лифт застряет и происходит следующий диалог: Д -Мужик скучно как
то давай я у тебя в рот возьму М -Ну давай проходит полчаса Д -Мужик
всеравно скучно давай трахнемся М -Ну давай чтоли проходит час Д
-Мужчина а у вас сигаретки не будет Мужык дает сигарету и прикурить
(В свете зажигалки) М - Маша???
Д - Папа???
М - Маша???
Д - Папа???
М - Маша ты КУРИШЬ?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!
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8k
S__D 40 минут назад
Комментарий к фото
Это дочь???
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232
Комнатный Сибиряк 46 минут назад
Прошли терапию и теперь у них нормальные отношения, но осадочек то остался.
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55k
Андрей 52 минуты назад
Только матери не говорите.
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12k
Juli Час назад
Заходит девочка(Д) ночью в свой подъезд а там света нет, заходит в лифт
там тоже самое тут в лифт заходит мужик и они едут в полной темноте.
Вдруг лифт застряет и происходит следующий диалог: Д -Мужик скучно как
то давай я у тебя в рот возьму М -Ну давай проходит полчаса Д -Мужик
всеравно скучно давай трахнемся М -Ну давай чтоли проходит час Д
-Мужчина а у вас сигаретки не будет Мужык дает сигарету и прикурить
(В свете зажигалки) М - Маша???
Д - Папа???
М - Маша???
Д - Папа???
М - Маша ты КУРИШЬ?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!
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−7
Сергей Час назад
Хороша дочка, обработала и отца и его друзей)
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664
Herr Mannelig Час назад
А он об этом сам всем рассказал? Покажите мне мужика, который не любит порнушку, а девушки которые приторговывают сиськами и не только, не спешат это афишировать, явно не первый случай
И не последний
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3k
Ультратрахуил Час назад
После этого отец начал собственное расследование и был шокирован, узнав, что покупал порнографические фотографии у своей дочери.(ц)
Если бы заранее знал, то видимо скидку бы выпросил, или вообще на халяву хотел!
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62k
turyst Час назад
Инцест - дело семейное...

_______

Вот интересно, зачем покупать чьи-то фото, если этого бобра...
Куча и бесплатно. И лица не скрывают.
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9k
Тяжолый Орк Час назад
главное в деле анонимности - не вдуть самому себе. Хотя...
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16k
Александр Час назад
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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