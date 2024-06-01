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Глава Минздрава Камчатки&nbsp;в&nbsp;тяжелом состоянии госпитализирован после ДТП

Глава Минздрава Камчатки в тяжелом состоянии госпитализирован после ДТП

Автор:
01 июня 2024 23:00
Сообщество : Аварии
Метки: Александр Гашков   ДТП   Камчатка   госпитализация   минздрав   травмы   
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Как сообщило правительство Камчатского края, кроме главы Минздрава в результате столкновения двух автомобилей пострадало еще два человека. Всех госпитализировали в больницу. В результате аварии Александр Гашков получил перелом рёбер и костей таза.

О происшествии сообщило в телеграм-канале правительство Камчатского края.

Кабмин уточнил, что ДТП произошло на участке дороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк. Всех пострадавших госпитализировали в Камчатскую краевую больницу, говорится в сообщении правительства.

В одной из машин, попавших в ДТП, помимо министра здравоохранения Камчатки Александра Гашкова также находился замначальника отдела по развитию здравоохранения камчатского минздрава Денис Федотов и водитель, сообщил кабмин.

По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля УАЗ "Патриот".

Как передает правительство, скорее всего, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

Как утверждает Baza, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. По информации телеграм-канала, два авто столкнулись «лоб в лоб».

Телеграм-канал «ДПС Контроль-Камчатка» сообщил, что «один человек погиб, один в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в шоковом состоянии».

Непосредственно перед аварией в день приезда в Усть-Большерецк Александр Гашков записал видеоролик, который закончил словами "Берегите себя".

В село он поехал по рабочим вопросам.

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Метки: Александр Гашков   ДТП   Камчатка   госпитализация   минздрав   травмы   
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Херанука Паибалу 2 часа назад
По крайней мере, УАЗик стоит"на своей полосе", и обломки валяются там же.....
Чего не скажешь про "японку"
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1503 поста (1431 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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