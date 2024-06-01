Глава Минздрава Камчатки в тяжелом состоянии госпитализирован после ДТП

Как сообщило правительство Камчатского края, кроме главы Минздрава в результате столкновения двух автомобилей пострадало еще два человека. Всех госпитализировали в больницу. В результате аварии Александр Гашков получил перелом рёбер и костей таза.
О происшествии сообщило в телеграм-канале правительство Камчатского края.
Кабмин уточнил, что ДТП произошло на участке дороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк. Всех пострадавших госпитализировали в Камчатскую краевую больницу, говорится в сообщении правительства.
В одной из машин, попавших в ДТП, помимо министра здравоохранения Камчатки Александра Гашкова также находился замначальника отдела по развитию здравоохранения камчатского минздрава Денис Федотов и водитель, сообщил кабмин.
Источник:
По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля УАЗ "Патриот".
Источник:
Как передает правительство, скорее всего, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.
Как утверждает Baza, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. По информации телеграм-канала, два авто столкнулись «лоб в лоб».
Телеграм-канал «ДПС Контроль-Камчатка» сообщил, что «один человек погиб, один в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в шоковом состоянии».
Источник:
Непосредственно перед аварией в день приезда в Усть-Большерецк Александр Гашков записал видеоролик, который закончил словами "Берегите себя".
В село он поехал по рабочим вопросам.
Источник:
- «День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая»: на Рублёвском шоссе «Феррари» без номеров влетела в столб и разлетелась на несколько частей
- Пьяный сын экс-депутата сбил прокурора с супругой в Астрахани
- Родственники погибшего в ДТП курьера против условно-досрочного освобождения актёра Михаила Ефремова
- В Омске 11 парней инсценировали 19 ДТП, заработав на этом более 2 миллионов
- «Вот тебе и ахпер»: виновником смертельного ДТП в Ставропольском крае оказался экс-вратарь юношеской сборной Армении по футболу
Чего не скажешь про "японку"