Может стать проблемой: озеро так сильно позеленело, что его видно из космоса

Представители органов здравоохранения предупредили туристов о том, что следует быть внимательными к цветению водорослей, в том числе не пускать в воду домашних животных и избегать воды, которая выглядит обесцвеченной и "покрыта слоем отбросов или издает неприятный запах".

"Появление цианобактерий в озере Клир-Лейк не является чем-то необычным, но оно произошло раньше и в большем количестве, чем в обычные годы", — пишет издание Press Democrat.

В настоящее время проводятся тесты для определения уровня токсинов в воде. Племя индейцев Помо из Большой долины следит за ее качеством уже десять лет.

"В этом году наблюдается самое раннее цветение с момента начала отбора проб цианобактерий и цианотоксинов на берегах озера в рамках племенной программы в 2014 году", — отмечается на странице качества воды озера в Facebook*.

Издание отмечает, что археологические находки свидетельствуют о том, что люди жили в окрестностях Клир-Лейк не менее 12 000 лет, а образцы осадочных пород говорят о том, что крупные популяции водорослей присутствовали в озере в течение такого же периода времени.

Однако в последнее время деятельность человека увеличила количество "вредоносных цветений водорослей", которые могут быть токсичны для людей и домашних животных, а также для рыб, птиц и других морских обитателей.



