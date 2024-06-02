Может стать проблемой: озеро так сильно позеленело, что его видно из космоса

Водоем является крупным центром рыбалки, водных видов спорта и любимым местом для отдыха местных жителей.
Яркий оттенок озера Клир-Лейк, крупнейшего пресноводного бассейна штата Калифорния (США), может быть вызван цианобактериями и другим фитопланктоном.
Крупнейшее пресноводное озеро Калифорнии стало ярко-зеленым из-за цветения водорослей, которое настолько интенсивно, что его видно из космоса. Спутниковым снимком, сделанные в середине мая, поделились специалисты из NASA.
По словам представителей космического агентства, на фото видны ярко-зеленые вихри на большей части территории озера, причиной которых могут быть цианобактерии, известные как сине-зеленые водоросли, а также другие виды фитопланктона.
Клир-Лейк, раскинувшееся на 68 квадратных миль в северной Калифорнии, является крупным центром рыбалки, водных видов спорта и других видов отдыха.
Представители органов здравоохранения предупредили туристов о том, что следует быть внимательными к цветению водорослей, в том числе не пускать в воду домашних животных и избегать воды, которая выглядит обесцвеченной и "покрыта слоем отбросов или издает неприятный запах".
"Появление цианобактерий в озере Клир-Лейк не является чем-то необычным, но оно произошло раньше и в большем количестве, чем в обычные годы", — пишет издание Press Democrat.
В настоящее время проводятся тесты для определения уровня токсинов в воде. Племя индейцев Помо из Большой долины следит за ее качеством уже десять лет.
"В этом году наблюдается самое раннее цветение с момента начала отбора проб цианобактерий и цианотоксинов на берегах озера в рамках племенной программы в 2014 году", — отмечается на странице качества воды озера в Facebook*.
Издание отмечает, что археологические находки свидетельствуют о том, что люди жили в окрестностях Клир-Лейк не менее 12 000 лет, а образцы осадочных пород говорят о том, что крупные популяции водорослей присутствовали в озере в течение такого же периода времени.
Однако в последнее время деятельность человека увеличила количество "вредоносных цветений водорослей", которые могут быть токсичны для людей и домашних животных, а также для рыб, птиц и других морских обитателей.
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