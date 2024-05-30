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«Готовь яму, мы тебя закопаем»: преподаватель медуниверситета в Иваново осудил девушку, пришедшую на занятие в хиджабе и ему посыпались угрозы

«Готовь яму, мы тебя закопаем»: преподаватель медуниверситета в Иваново осудил девушку, пришедшую на занятие в хиджабе и ему посыпались угрозы

Автор:
30 мая 2024 17:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Иваново   Угрозы   доцент   медуниверситет   стихотвоврение   хиджаб   
2274
5

Такой реакции он явно не ожидал.

В Иваново есть медицинский университет, кафедру фармакологии в нём возглавляет доцент Николай Жидоморов.

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В тг-каналах распространили слух, что доцент вёл лекцию и обратил внимание на студентку в хиджабе. Он якобы заставил её читать стихи собственного сочинения.

Начался скандал и Жидоморов прокомментировал его. Он сказал, что никто вслух стихотворение не читал, а историю раздули на пустом месте.

Частично додумали всё это насчет того, что я кого-то заставлял читать. Это всё выдумали, никого я не заставлял. Я ей дал в руки, сказал: «Читай, если хочешь, отдай другим; не хочешь - не отдавай». Она отдала другим. Вслух никто это не читал. Она на занятие пришла в хиджабе. Я ей дал, высказал своё мнение по этому поводу, чтобы она с ним ознакомилась. Она решила ознакомить всех остальных. (В уставе университета, прим.) написано, что это морально порицается. Собственно, я так и сделал, морально порицал. Там написано, что любая религиозная одежда считается неприличной в нашей академии. Я ей так, собственно, и написал.

А когда случай разлетелся по соцсетям, преподавателю стали угрожать радикальные исламисты.

После случившегося мне угрожали, моей жизни, говорят, готовь яму, мы тебя закопаем. Видимо, я попал в нужное место, и все религиозные исламисты именно там и сидят. Честно скажем, я не хотел так сделать, но нечаянно попал в них. Я думал, что меня будут закапывать. Я дал (стихотворение, прим.) в плане воспитательной работы. Я думал, что она не понимает, что, выказывая своё мусульманство, она тем самым вступает в противоречие со всеми остальными, которые ничего не указывают и живут себе спокойно. У нас не принято так в России. Я свою точку зрения в стихах изложил. Я ведь там всё чётко написал. Это стихи, лирика, внутренний мир лирического героя, я его там изложил.

Стих про хиджаб действительно написан Жидоморовым под псевдонимом. Он разместил его в сети 28 мая, после скандала удалил. О каких-то санкциях в отношении преподавателя пока не слышно.

Тем временем, в Совете по правам человека (СПЧ) идут разговоры о запрете ношения никаба. Этот вопрос могут решить уже в этом году.

Источник:

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Метки: Девушка   Иваново   Угрозы   доцент   медуниверситет   стихотвоврение   хиджаб   
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Бывалый Трус 2 часа назад
Если лицо не закрыто, пусть ходят в чём хотят. Лишь бы других не учили как жить. Закрытое лицо - это вопрос безопасности
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10k
Maddy8 6 минут назад
Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, все запрещают хиджаб и никто там не вякает, но в России можно проводить дискуссии. А еще Иваны, которые лишь бы тихонько в углу сидеть: пусть ходят в чём хотят. молодец Иван.
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1k
surgy Полчаса назад
В Узбекистане они запрещены, запрещены в таджикистане, их нельзя носить в Казахстане, запрещены в Киргизии, туркмены против закрытых лиц.
Более того, скажу так: ношение бороды запрещено, только священнослужителям и местным метросексуалам (то есть ухоженная борода).
А мы что, заповедник для экстремистов? Эксперимент ставим над самими собой???
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32k
Григорий Полчаса назад
Пусть валит в родной Узбекистан и там попробует носить! Там это сурово карается. Но эти ортодоксальные муслимы и так знают, там они такое не носят, а сюда приезжают и притаскивают с собой шариат и тупую дремучесть веков.
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28
Лео Полчаса назад
Ношение хиджаба надо отменить у нас, зачем православным нужна реклама ислама?
Пусть мусульмане только в кишлаках щеголяют в хиджабах друг перед другом.
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44k
Notan Blaine Полчаса назад
А чего такие религиозные забыли в университете, ведь по всем канонам женщинам нельзя учиться, тем более там, где есть мужчины. К чему эти полумеры, одно можно, п другое нельзя, раз хочется носить такую одежду по религиозным соображениям зачем останавливаться только на этом.
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15k
Иван Иваныч Полчаса назад
Не так все просто. Они постепенно наступают. Разреши тряпку на бошке сегодня, то завтра все придут в хиджабе, а после завтра будут требовать полный шариат.
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1k
Тимур Полчаса назад
Был в Таиланде месяц назад, так видел, как женщины в хиджабе купались в бассейне при отеле. То есть были туристы.
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32k
AzuveR 40 минут назад
Вот мне интересно,что бы пели муслимы, если бы в ВУЗ на их территории ,заявился студент,допустим в форме казака или бурят,башкир ,белорус и т.д. в своей национальной одежде ? Больше,чем уверен,что у чурок ,пердак горел бы,аки факел из газопровода.
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13k
butata 43 минуты назад
Интересно как она в анатомичке с мужскими телами работает
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11k
soar 46 минут назад
Если девушке так принципиально соблюдать религиозный дресс-код, то можно было поступить в медицинский не в Иваново, а в другом, более подходящем для этого регионе, например, в ДГМУ в Махачкале, там к подобному дресс-коду относятся совершенно нормально, за чадру или хиджаб с лекции не выгонят.
В шортах только нельзя, за шорты могут спросить. Но это другое.
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3k
bohemia 56 минут назад
На Руси только девочки ходили с непокрытой головой, а остальные женщины ходили закрытыми волосами, гляньте на картины, как одеты русские женщины в средние века, а теперь модно ходить в юбке выше трусов, красота неземная просто
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2k
Александр Час назад
если врачи будут лечить болезни молитвами да с религией, то грош цена таким врачам. Врач обязан быть циничным, атеистом и предельно жестким. (имхо)
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6k
Руслан Час назад
А у нас когда мусора работать начнет? Когда обратно в милицию переименуют что ли? Человеку угрожают убийством, дело возбуждено? Суки, только за бабки готовы вылизывать диаспорам задницы.
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150k
parallax Час назад
Учебное заведение в светском государстве должно иметь свой дресс-код.
Есть определённые рамки, за которые выходить недозволительно. Хиджабы, как купальники бикини и шорты в список разрешённой одежды не входят.
И демагогиятипа - пусть ходят в чём хатят, здесь просто неуместна ибо чревата неприятными и далекоидущими последствиями.
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15k
..: Атеист :.. Час назад
Не нравится - пусть у себя живут и учатся. Емаё.
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5k
Василий Афиногенов Час назад
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10k
Alex Час назад
Пусть эти свиньи себе в жопу свой хиджаб засунут.
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Преподу конфетку вкусную, ей розог, а если выяснится, что это её родня угрожает преподу, то закопать. Всех.
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729
Игорь 2 часа назад
Да уж... доигрались в толерастию...
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8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Говорящая фамилия у препода.
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August
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