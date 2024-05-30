«Готовь яму, мы тебя закопаем»: преподаватель медуниверситета в Иваново осудил девушку, пришедшую на занятие в хиджабе и ему посыпались угрозы

Такой реакции он явно не ожидал.
В Иваново есть медицинский университет, кафедру фармакологии в нём возглавляет доцент Николай Жидоморов.
В тг-каналах распространили слух, что доцент вёл лекцию и обратил внимание на студентку в хиджабе. Он якобы заставил её читать стихи собственного сочинения.
Начался скандал и Жидоморов прокомментировал его. Он сказал, что никто вслух стихотворение не читал, а историю раздули на пустом месте.
Частично додумали всё это насчет того, что я кого-то заставлял читать. Это всё выдумали, никого я не заставлял. Я ей дал в руки, сказал: «Читай, если хочешь, отдай другим; не хочешь - не отдавай». Она отдала другим. Вслух никто это не читал. Она на занятие пришла в хиджабе. Я ей дал, высказал своё мнение по этому поводу, чтобы она с ним ознакомилась. Она решила ознакомить всех остальных. (В уставе университета, прим.) написано, что это морально порицается. Собственно, я так и сделал, морально порицал. Там написано, что любая религиозная одежда считается неприличной в нашей академии. Я ей так, собственно, и написал.
А когда случай разлетелся по соцсетям, преподавателю стали угрожать радикальные исламисты.
После случившегося мне угрожали, моей жизни, говорят, готовь яму, мы тебя закопаем. Видимо, я попал в нужное место, и все религиозные исламисты именно там и сидят. Честно скажем, я не хотел так сделать, но нечаянно попал в них. Я думал, что меня будут закапывать. Я дал (стихотворение, прим.) в плане воспитательной работы. Я думал, что она не понимает, что, выказывая своё мусульманство, она тем самым вступает в противоречие со всеми остальными, которые ничего не указывают и живут себе спокойно. У нас не принято так в России. Я свою точку зрения в стихах изложил. Я ведь там всё чётко написал. Это стихи, лирика, внутренний мир лирического героя, я его там изложил.
Стих про хиджаб действительно написан Жидоморовым под псевдонимом. Он разместил его в сети 28 мая, после скандала удалил. О каких-то санкциях в отношении преподавателя пока не слышно.
Тем временем, в Совете по правам человека (СПЧ) идут разговоры о запрете ношения никаба. Этот вопрос могут решить уже в этом году.
Источник:
- В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок
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- «С ветерком»: неадекватный мужик устроил погром в магазине в Иваново
- Иранские блогеры станцевали на городской площади и получили 10,5 лет тюрьмы
- В Иране запретили сотрудницам аптек работать без хиджаба. И теперь их носят даже мужчины
Более того, скажу так: ношение бороды запрещено, только священнослужителям и местным метросексуалам (то есть ухоженная борода).
А мы что, заповедник для экстремистов? Эксперимент ставим над самими собой???
Пусть мусульмане только в кишлаках щеголяют в хиджабах друг перед другом.
В шортах только нельзя, за шорты могут спросить. Но это другое.
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А та, что на портрете, тоже незамужняя?
Или "это другое"?
Есть определённые рамки, за которые выходить недозволительно. Хиджабы, как купальники бикини и шорты в список разрешённой одежды не входят.
И демагогиятипа - пусть ходят в чём хатят, здесь просто неуместна ибо чревата неприятными и далекоидущими последствиями.
Только он её не оправдал.
Не на тех рыпнулся