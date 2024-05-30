«Готовь яму, мы тебя закопаем»: преподаватель медуниверситета в Иваново осудил девушку, пришедшую на занятие в хиджабе и ему посыпались угрозы

Начался скандал и Жидоморов прокомментировал его. Он сказал, что никто вслух стихотворение не читал, а историю раздули на пустом месте.

Частично додумали всё это насчет того, что я кого-то заставлял читать. Это всё выдумали, никого я не заставлял. Я ей дал в руки, сказал: «Читай, если хочешь, отдай другим; не хочешь - не отдавай». Она отдала другим. Вслух никто это не читал. Она на занятие пришла в хиджабе. Я ей дал, высказал своё мнение по этому поводу, чтобы она с ним ознакомилась. Она решила ознакомить всех остальных. (В уставе университета, прим.) написано, что это морально порицается. Собственно, я так и сделал, морально порицал. Там написано, что любая религиозная одежда считается неприличной в нашей академии. Я ей так, собственно, и написал.

А когда случай разлетелся по соцсетям, преподавателю стали угрожать радикальные исламисты.