В Татарстане мужик ударил ребёнка на самокате за то, что тот случайно наехал на его ногу

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Мальчик случайно врезался в пешехода, а тот начал орать на малыша, после чего ударил его так, что ребенок упал на асфальт.
На татарстанца возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Следователи выясняют все обстоятельства.
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Теперь скажет "перелом ноги в 20-и местах", "жуткая травма и потеря недееспособности".
Х@епутало ссыкливое
Бить малыша!!!