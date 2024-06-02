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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1467 постов • 61 подписчик подписаться
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В Татарстане мужик ударил ребёнка на самокате за то, что тот случайно наехал на его ногу

В Татарстане мужик ударил ребёнка на самокате за то, что тот случайно наехал на его ногу

Автор:
02 июня 2024 11:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Татарстан   воспитание   конфликт   наехал на ногу   неадекват   самокат   ударил ребёнка   
1566
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Мальчик случайно врезался в пешехода, а тот начал орать на малыша, после чего ударил его так, что ребенок упал на асфальт.

На татарстанца возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Следователи выясняют все обстоятельства.

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Метки: Видео   Татарстан   воспитание   конфликт   наехал на ногу   неадекват   самокат   ударил ребёнка   
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17  комментариев
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7k
satra Час назад
По сторонам посмотрел, типа свидетелей нет?
Теперь скажет "перелом ноги в 20-и местах", "жуткая травма и потеря недееспособности".
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750
ivandike 7 минут назад
Мужик называется уже тот кто детей бьет?
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23k
BiZ 37 минут назад
герой
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12k
BarOb 44 минуты назад
Вот же чмо
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250
Петр Петров 52 минуты назад
[мат], папаня видео увидит этому ослу же пиз... да.
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5k
РАТНИК 54 минуты назад
Отрубить руки мужику - пусть до конца жизни живёт инвалидом.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
на камеру пусть извинится да и все..конфет ребенку купит..и отпускайте...
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
еще нашлась работа для Бастрыкина..ведь больше некому..все по отпускам разъехались.
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5k
Горожанин Час назад
Взрослый - трусливый нетерпила, а не мужчина.
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8k
Умница-красавица Час назад
В жопу мужику запихать этот самокат
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19k
GROMOZEKA Час назад
Сявка это а не мужик.
Х@епутало ссыкливое
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1k
Darki Час назад
Каким же надо быть конченым,это просто мрак
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4k
Колян Час назад
Отцу ребенка отдайте!
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41k
albedo 2 часа назад
Скотина!!!!!
Бить малыша!!!
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150k
parallax 2 часа назад
Видимо подкаблучник. Дома рот раскрывать не разрешают, вот на детях и отрывается.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3521 пост (3322 в горячем)

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