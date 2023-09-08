Моноколесо-вездеход для настоящих экстремалов

1010
2
1
Разгоняется до 110 км/ч и с легкостью заезжает на крутые склоны.
Есть влагозащита, регулируемая подвеска и фара на 1500 люмен. Аккумулятора хватает на 120 км, а до 80% он заряжается за час.
Цена — $3299 (323 500 рублей).
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