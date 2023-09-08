FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11715 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Моноколесо-вездеход для настоящих экстремалов

Моноколесо-вездеход для настоящих экстремалов

Автор:
08 сентября 2023 10:10
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   в мире   вездеход   моноколесо   новости   экстремал   
1010
2
1

Разгоняется до 110 км/ч и с легкостью заезжает на крутые склоны.


Есть влагозащита, регулируемая подвеска и фара на 1500 люмен. Аккумулятора хватает на 120 км, а до 80% он заряжается за час.

Цена — $3299 (323 500 рублей).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   авто   в мире   вездеход   моноколесо   новости   экстремал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Nick Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GRuslan Полчаса назад
Наверное хорошо что так дорого стоит, меньше шансов быть сбитым на тротуаре смешавшись с внутренностями ездюка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
540
ruslan d Час назад
Крутая штука , но дорого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795919



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до прохожих и заливали их перцовкой
«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до...
35 необыкновенных фактов обо всем на свете
35 необыкновенных фактов обо всем на свете
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#Ynews#Китай#США#дети#факты#Москва#Великобритания
#в мире#животные#история#подборка#новости#конфликт#сарказм#чтение#интересное#задержание
#интересно#Прикол#кино#фильм#позитив#книга#СССР#Разное#съемка#знаменитости
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Американка сбила человека и разгромила витрину винного магазина Американка сбила человека и разгромила витрину винного магазина Этот 48-цилиндровый мотоцикл - одна из самых безумных вещей, которые вы когда-либо видели Этот 48-цилиндровый мотоцикл - одна из самых безумных вещей, которые вы когда-либо видели Вездеход «Шерп» против мощного «Гелендвагена» в перетягивании каната на снегу Вездеход «Шерп» против мощного «Гелендвагена» в перетягивании каната на снегу Вездеход «Шерп» против нового «Гелика AMG» в перетягивании каната Вездеход «Шерп» против нового «Гелика AMG» в перетягивании каната Американцы испытали вездеход «Шерп» на скалах в штате Юта Американцы испытали вездеход «Шерп» на скалах в штате Юта

На что жалуетесь?

Вернуться