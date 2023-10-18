Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки

Китайцы уже прозвали эту трассу кошмаром автомобилистов. Но больше всего пользователей сети интересует вопрос, будет ли работать система GPS по такой дороге. Однако авторы проекта утверждают, что все продумали, и никакой путаницы не должно быть. Везде на развязке стоят указатели, и даже если водитель совершит ошибку и свернет не туда, то у него всегда будет несколько возможностей развернуться.