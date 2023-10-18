Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки

Дорога, которую легко можно принять за аттракцион.
Ну что, готовы к американским горкам в реальной жизни? Новая дорожная развязка в Китае действительно напоминает сумасшедший аттракцион. Дело в том, что она проложена с горы, и все дороги находятся на разных уровнях по высоте. Так, самая высокая трасса расположена на высоте 37 метров над землей, поэтому сходство с американскими горками напрашивается само собой.
Всю сложность этой эстакады легко объяснить местностью, где она находится: ее построили в горной провинции Гуйчжоу. Развязка Цяньчунь состоит из восемнадцати дорог, проложенных в 8 направлениях. Проект был настолько трудным, что над ним начали работать в 2009 году, а закончили лишь спустя 13 лет.
Китайцы уже прозвали эту трассу кошмаром автомобилистов. Но больше всего пользователей сети интересует вопрос, будет ли работать система GPS по такой дороге. Однако авторы проекта утверждают, что все продумали, и никакой путаницы не должно быть. Везде на развязке стоят указатели, и даже если водитель совершит ошибку и свернет не туда, то у него всегда будет несколько возможностей развернуться.
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