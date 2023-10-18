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Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки

Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки

Автор:
18 октября 2023 11:03
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Дорожная развязка   Китай   авто   аттракцион   в мире   машины   фото   
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Дорога, которую легко можно принять за аттракцион.

Ну что, готовы к американским горкам в реальной жизни? Новая дорожная развязка в Китае действительно напоминает сумасшедший аттракцион. Дело в том, что она проложена с горы, и все дороги находятся на разных уровнях по высоте. Так, самая высокая трасса расположена на высоте 37 метров над землей, поэтому сходство с американскими горками напрашивается само собой.

Всю сложность этой эстакады легко объяснить местностью, где она находится: ее построили в горной провинции Гуйчжоу. Развязка Цяньчунь состоит из восемнадцати дорог, проложенных в 8 направлениях. Проект был настолько трудным, что над ним начали работать в 2009 году, а закончили лишь спустя 13 лет.

Китайцы уже прозвали эту трассу кошмаром автомобилистов. Но больше всего пользователей сети интересует вопрос, будет ли работать система GPS по такой дороге. Однако авторы проекта утверждают, что все продумали, и никакой путаницы не должно быть. Везде на развязке стоят указатели, и даже если водитель совершит ошибку и свернет не туда, то у него всегда будет несколько возможностей развернуться.

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Метки: Видео   Дорожная развязка   Китай   авто   аттракцион   в мире   машины   фото   
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3  комментария
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301
mosazer 2 часа назад
Очень похоже на Гранд Макет в СПб
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4k
Макс 3 минуты назад
Ещё есть аттракцион: угадай, в какой луже яма.
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11k
kaboza 2 часа назад
N`F`S china edition)))
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